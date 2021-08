Guaymallén: paso a paso en una gran campaña

En la próxima semana los días 27 y 28 de agosto en Guaymallén se realizarán actos en apoyo al Frente de Izquierda Unidad, impulsados por el Partido Obrero y el Polo Obrero, por la consolidación de nuestras listas y el desarrollo de las ideas socialistas en el marco de las elecciones que se avecinan.

El departamento no solo es el más poblado de la provincia, sino que también es donde más se expresa la política de ajuste del gobierno. El intendente Marcelino Iglesias ha llevado a fondo la política de rebaja salarial durante todo su mandato al punto que las asignaciones de clase A -la categoría más baja de los salarios municipales- están por debajo del salario mínimo. También ha orientado toda la obra pública para favorecer la especulación inmobiliaria y que las constructoras obtengan groseras ganancias indexando al dólar todos sus precios con obras que no resuelven la urbanización de los barrios populares.

El problema habitacional y alimenticio es muy fuerte. La proliferación de comedores populares nunca fue un problema a atender. No existe una política integral de alimentos y lo demuestra que durante el aislamiento estricto Desarrollo Social entregaba solo 60 turnos por día para atender la entrega de módulos. El déficit habitacional no solo no es atendido, sino que se ocultan a la población planes populares que tiene el IPV para refacciones y construcción de viviendas.

Toda esta política de ajuste no podría ser impulsada sin la contención de las fuerzas políticas hoy reagrupadas en el Frente de Todos. Desde sus concejales, pasando por el sindicato municipal y las organizaciones sociales cooptadas han mantenido una tregua con Iglesias donde la lucha contra su política no ha existido. Es de público conocimiento que su principal candidata Anabel Sagasti pactó con Cornejo una tregua durante todo su gobierno.

Una campaña desde abajo y el programa del Frente de Izquierda

El comité y la militancia de la zona, junto con las asambleas del Polo Obrero, vienen desarrollando una campaña desde abajo con recorridas en los barrios, mesas de agitación en bancos y plazas, reuniones y recorridas prácticamente en todas las concentraciones obreras del departamento para poner en la agenda el salario, la vivienda, los alimentos y el trabajo genuino.

La experiencia militante de nuevos compañeros/as es de destacar. El paso por puertas de bodegas, grandes hospitales, galpones municipales y las botelleras está forjando una militancia sentada sobre las bases de la perspectiva de organización y debate con todos los sectores de trabajadores para avanzar en la consolidación de una alternativa política propia, pero también en implantar la semilla de conquistar un gobierno obrero y socialista.

En las actividades se revela la participación casi masiva de compañeros y compañeras de los barrios que paran a cada vecino, trabajador, mujer y joven para explicar que la salida es enfrentar el ajuste con el Frente de Izquierda para combatir a los bloques patronales expresados en distintas listas.

El hecho de que la campaña del Frente de Izquierda “se banca” desde la fuerza de los barrios no solo es innegable, sino que agrega un condimento especial ya que demuestra que la contención de los punteros es muy débil.

Es por esto que los actos se van a desarrollar con la perspectiva de reagrupar a todas las expresiones de lucha y sectores de trabajadores, colaborando para que la lucha de salud avance y también la de los municipales y cualquier sector que enfrenta el ajuste. Porque en los reclamos como el salario, el trabajo genuino, la vivienda, etcétera, está el camino para imponer un programa, que es el mismo que plantea el FIT-U.

Nos estamos preparando para movilizar cientos de trabajadores ocupados y desocupados, del sector de salud, empleados municipales, obreros de la construcción, mujeres y jóvenes para lograr consolidar una alternativa política de la mano del FIT-U.

¡Vamos con todo el 27 y 28 porque en las urnas y en las calles, vamos con el Frente de Izquierda!