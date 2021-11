Impactante intervención de la izquierda en el debate de diputados por Santa Fe

Casi no se hace ningún debate político entre diputados y diputadas de Santa Fe, pero finalmente salió, en el marco del “Congreso de la Democracia” de la Universidad Nacional de Rosario. Es ilustrativo del polvorín político que se vive en Santa Fe cómo le escaparon a esta instancia las cabezas de listas de las alianzas que vienen gobernando; cargan con el enorme desprestigio de sus gestiones como intendentes, como los casos de Mario Barletta (JxC) y Mónica Fein (FAP), y con el ajuste actual contra los trabajadores, una factura que llevó a la derrota inapelable del Frente de Todos en Santa Fe y todo el país.

Se había frustrado el debate que largó el multimedio Canal 3, que estaba pensado a medida de la oposición de derecha, excluyendo a la izquierda y por lo tanto favoreciendo a Juntos por el Cambio y al Frente Progresista ante un gobierno peronista francamente en crisis. El debate público de la universidad tuvo lugar a una semana de las elecciones, dando poco margen para que sus conclusiones pudieran tener impacto, amén de que los grupos capitalistas de los medios le dieron la espalda o porque directamente no lo cubrieron, o porque hicieron balances tendenciosos que ni se aproximan a lo que verdaderamente ocurrió.

Lo cierto es que el Frente de Izquierda se destacó notoriamente por la solidez de la denuncia y por el planteo de salida que desarrolló en los puntos “Seguridad” y “Economía y Trabajo”. El cierre fue impactante, porque colocó en perspectiva el desarrollo de la izquierda ante la bancarrota de los que nos vienen gobernando y frente a la emergencia de una franja de la población que se moviliza masivamente levantando las banderas de la izquierda, como se vio en los actos organizados por el Partido Obrero llamando a votar al FIT.

La intervención de Carla Deiana, candidata a diputada nacional del PO-FIT, se mide por el interés que suscitó en los medios el balance posterior de la izquierda sobre el debate, en una gira muy grande que la candidata hizo por la ciudad de Santa Fe y en los medios de Rosario.

El resto de los candidatos

Mario Barletta, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, no pegó una en el debate, ni siquiera en lo relativo a las reglas del mismo. Famoso por no haber inaugurado el “más importante tren de Santa Fe”, ya que los vagones no entraban en los andenes, está acusado por varias causas de corrupción que quedaron en la nada, parte de la impunidad a la que asistimos cotidianamente. Planteó “más inclusión contra la inseguridad”, él… que apoya a Juntos por el Cambio.

Mónica Fein, desaparecida en la campaña por el manto de sombra que arrastra luego de ser intendenta por 8 años de Rosario, la ciudad copada por la soja y los narcos, apareció en el debate tratando de calar como parte de una fuerza progresista “fuera de la grieta”, algo que Deiana no le dejó pasar cuando señaló que “votaron con Macri la ley de los fondos buitres y el pacto del ajuste fiscal”, por el cual el anterior gobierno del Frente Progresista renunció a cobrar la deuda histórica por coparticipación que tiene nación con Santa Fe.

A Roberto Mirabella, la mano derecha del gobernador Omar Perotti, se lo vio agobiado e ido. Atinó a mostrar las cifras de recuperación del empleo –que sabemos es precario y se asienta en una mayor explotación- y en proponer que se “nacionalice la Billetera Santa Fe”, por la cual se reintegran hasta 5 mil pesos por mes en compras hechas en comercios adheridos. Una impostura que se financia con el Banco de Santa Fe y que no resuelve el hecho de que el promedio salarial en la provincia sea de $63.000, colocando a la mayoría de los trabajadores de Santa Fe en la pobreza.

Participaron también Carlos Del Frade, de Soberanía Popular, la lista provincial que el PCR/CCC armó para diferenciarse de sus pares nacionales, que apoyan en todo el país al Frente de Todos. El periodista y actual diputado provincial tiene un importante ascendente por sus investigaciones y denuncias contra el narcotráfico.

También participó el candidato que reemplazó al renunciado Luis Contigiani, que se bajó de la lista auspiciada por la Democracia Cristiana (“Santa Fe primero”), luego de que su compañero de fórmula en el Senado, Jorge Boasso, lanzara afiches de campaña con Cristina Kirchner en traje de presa.

Faltaron las listas fantasmas armadas por el evangelismo y otros sectores bastante opacos, como el de la boxeadora Locomotora Oliveras, de Unite, armado que perdió a Amalia Granata que se pasó al Pro; y otras dos listas más, encabezadas por una pastora y un cantante de cumbia –un espectáculo de intento de renovación o de armados espurios, que se repite y se multiplica en cada ciudad de la provincia.

El próximo 14 de noviembre, en defensa de las y los trabajadores, vamos con el Frente de Izquierda.

