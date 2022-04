Inflación: los aumentos que se esperan para abril

Foto: Canal7Salta

Para abril se esperan aumentos en los servicios más elementales como telefonía, prepagas alquileres y tarifas, luego de un febrero donde se registró una inflación del 4.7%, no estando aún incorporados los shocks externos, como los efectos del acuerdo con el FMI y de la guerra Rusia – Ucrania. Marzo tampoco fue mucho mejor, el aumento de precios no se detuvo y las proyecciones rondan un índice inflacionario aún mayor.

Telecom informó que, a partir del 1 de abril, los precios mensuales de los servicios de televisión y packs, internet, telefonía nacional, adicionales y/u otros cargos se incrementarán hasta un 12%. En tanto, a partir del 3 de mayo, Tuenti, de Movistar, actualizará el precio de sus combos en aproximadamente un 19%.

En abril las empresas de medicina prepaga, que ya habían aumentado un 6% en marzo y un 9% en enero, podrán subir las cuotas hasta un 6% sosteniendo que “de los acuerdos salariales paritarios alcanzados recientemente, se desprende que resulta necesario promover la autorización de nuevos aumentos que permitan garantizar un adecuado financiamiento para afrontar tales costos y mantener la calidad de los servicios prestados”. Es decir, las prepagas utilizan los magros acuerdos paritarios alcanzados, que permanecen muy por debajo de los niveles de inflación, para descargar los costos sobre los usuarios.

En abril, las expensas vendrán con un aumento aproximado de entre el 15% y 20% proyectando un aumento interanual superior al 40%. Además, aquellos inquilinos que hayan firmado contrato en abril de 2021, tendrán este mes una actualización promedio del 54,1%.

La disparada inflacionaria se completa con el aumento de los precios de los combustibles y del gas, repercutiendo en los precios de las tarifas.

Mientras la crisis económica no cesa y el acuerdo con el FMI estipula mayores devaluaciones, recortes de subsidios, más tarifazos y la inflación avanza a pasos agigantados, las patronales buscan salir indemnes a costa de que sean los trabajadores quienes paguen la crisis. El gobierno, por su parte, sostiene su política de no intervenir en los aumentos que llevan adelante las empresas, aún siendo éstas reguladas por el Estado, a sabiendas de que los tarifazos, igualmente, no lograrán compensar los costos.

Las jubilaciones, por debajo de la línea de indigencia, ya perdieron un 2% de poder adquisitivo en el primer trimestre. La cuestión salarial se coloca al rojo vivo cuando la CGT y las patronales imponen un techo del 45% de aumento y buscan liquidar los convenios colectivos de trabajo.

Abajo el ajuste del gobierno y el FMI. Por un salario igual a $130 mil, por paritarias sin techos con aumentos indexados a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Los índices mencionados reafirman la necesidad de un paro nacional. Que la crisis la paguen los capitalistas.