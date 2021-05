Kicillof se olvidó de la juventud en su conferencia de prensa

La reciente conferencia de prensa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, además de anunciar medidas tardías e insuficientes para combatir la propagación de la pandemia, dio cuenta de la profundización de un curso de ajuste que el kirchnerismo no está dispuesto a soltar, en consonancia con el gobierno nacional, que tiene como telón de fondo un ajuste fiscal diseñado por el fondo monetario.

Pese a que el conurbano bonaerense tiene al 50% de su población en condición de pobreza, con enormes cifras de desempleo y trabajo informal, no anunció ni siquiera un nuevo IFE. Hizo un remake de medidas que ya se vienen desarrollando (aumento del salario complementario, y extensión de la tarjeta de alimentación) que no alcanzan para paliar la pobreza.

¿La juventud? Bien, gracias

Un gran ausente en todo el discurso fue la juventud. Kicillof solo se acordó de los jóvenes para advertir que en esta segunda ola no solo se contagian mucho sino que también requieren en muchos casos atención intensiva en hospitales y clínicas. No se detuvo a explicar qué ocurre para que la juventud se contagie mucho. Progresistas y macristas ponen el ojo en las fiestas clandestinas, intentan convertir a la juventud en un chivo expiatorio y así justificar su propio fracaso en el manejo de la pandemia, callar ante represiones y desmanes policiales contra les pibes.

Pero lo cierto es que los jóvenes se contagian a diario saliendo a laburar en condiciones desfavorables. Como es sabido las cifras del desempleo y trabajo precario superan la media en el caso de la juventud. El trabajo informal es, a su vez, el más desprotegido, sin protocolos de bioseguridad, sin la posibilidad de organizarse sindicalmente e incluso sin obra social para atendernos en caso de enfermedad. Los jóvenes día a día subimos al transporte público, muchas veces saturado y sin protocolos, para llegar a nuestros lugares de trabajo. Entonces es normal que en este contexto aumenten los contagios en la juventud. No alcanza con que Kicillof nos lo recuerde, debe tomar medidas: trabajo en blanco, bajo convenio colectivo y con derecho a organización sindical. Protocolos en cada lugar de trabajo controlado por sus propios trabajadores. Prohibición real de despidos mientras dure la pandemia. Al mismo tiempo, un seguro al parado de $40 mil es esencial para aliviar el infierno que cientos de jóvenes desempleados viven, sin poder alimentarse a ellos mismos y en muchos casos a sus familias. Pero Kicillof no anunció nada de esto.

Sigue el ajustazo educativo: ni compu, ni wifi, ni beca

Desde otro plano, pero que también golpea a la juventud, el gobernador no abordó en lo más mínimo los problemas educativos que nos atraviesan. Como es lógico, defendemos la educación virtual (a distancia) en el contexto de pandemia que atravesamos. Estudiantes y familias junto a la enorme lucha docente, con los Sutebas multicolores a la cabeza, logramos que se imponga la suspensión de las clases presenciales que Trotta intentó defender hasta el final usando el libreto de Larreta. Kicillof que falazmente intenta embanderarse en la defensa de la educación y la vida, en oposición a Cambiemos, no solo hasta recién mantuvo un esquema presencial en 80 distritos bonaerenses, sino que impuso en el resto la presencialidad “administrada”. No destinó -ni destina- el presupuesto necesario para garantizar la conectividad de los millones de pibes que hoy no tienen acceso a la modalidad virtual. El plan “Juana Manso” que anunciaron con bombos y platillos solo alcanza a estudiantes de 4to año y ni siquiera a todes. La campaña que desde la JPO y la UJS estamos llevando adelante en toda la provincia, en cada barrio y lugar de estudio, por compu y wifi crece día a día. Por dar un ejemplo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y en terciarios como el 51 en Pilar, y el 39 de Vicente López los estudiantes se anotan de a cientos para pelear por el derecho a estudiar virtualmente en pandemia.

Al problema de la virtualidad se suma otro de gran importancia: las becas para poder cursar. Recientemente se han dado de baja a miles de estudiantes de la Progresar. Esto generó una importante reacción estudiantil, con movilizaciones a la Anses en La Plata y cortes en el Obelisco, con un enorme protagonismo de la Juventud del Polo Obrero, junto a distintos centros de estudiantes y agrupaciones de izquierda.

Kicillof, aunque grite para las cámaras, puertas adentro de la provincia ejecuta un fuerte ajuste fiscal a la medida del FMI. Los anuncios recientes confirman ese rumbo. Quiere hacer buena letra para acordar con los buitres que sobrevuelan la provincia.

Para la juventud el camino es uno solo, organizarse de manera independiente al gobierno, poner en pie espacios de organización en todos los ámbitos: trabajo, lugar de estudio, barrios y salir a la lucha por todos nuestros reclamos.

Avanza la organización de la juventud

Las juventudes piqueteras hoy se encuentran a la cabeza de ese proceso de organización combativa, y comienzan a articularse respuestas desde diversos lugares de estudio, mediante la auto convocatoria de asambleas, como se realizaron en varias facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la universidad de San Martín (Unsam), UNGS y un número importante de terciarios.

Desde el Partido Obrero y nuestra juventud (JPO, UJS) pondremos todo nuestro esfuerzo por unificar un enorme polo de lucha juvenil que tenga como estrategia unirse junto a la clase obrera para tirar el ajuste en curso.