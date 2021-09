Lorena Báez: “las trabajadoras de casas particulares nos sumamos a las listas del FIT-U para seguir luchando por nuestros derechos”

Lorena Báez es trabajadora de casa particular desde los 15 años y una de las referentes de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, agrupación que nuclea a trabajadoras de todo el país en la defensa de sus derechos. Hoy, integra la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad, como precandidata a primera concejala por el distrito de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué tomaste la decisión de sumarte a las listas del Frente de Izquierda?

“Me sumo como candidata porque el Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza política que nos representa a nosotras como trabajadoras. Son los que han acompañado nuestra lucha en las calles y con iniciativas parlamentarias, por protocolos de trabajo, por el aumento de nuestro salario, por el registro de nuestras millones de compañeras. Yo misma pasé años trabajando no registrada, y es muy importante para acceder a una jubilación o una obra social para nosotras y nuestras familias. No soy solo yo, somos muchísimas las compañeras de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha que integramos la lista 1A. Las trabajadoras de casas particulares nos sumamos a las listas del Frente de Izquierda Unidad para seguir luchando por nuestros derechos”.

¿Cuál es la situación de las trabajadoras de casas particulares en San Fernando?

“En nuestra zona es muy claro, hemos tenido casos de compañeras que han perdido su única fuente de ingresos, aunque miserables, en la pandemia. Otras tantas que se han expuesto no solo a los contagios, sino a salir a trabajar sin permiso desde marzo del 2020. Yo trabajo en la zona de Nordelta, y se ve clarísima la discriminación y la violencia a la que somos sometidas, no solo por nuestros patrones, sino por los gobiernos que nos someten al hambre y a tener que salir a parar la olla de cualquier forma”.

¿Cuál es tu posición sobre el resto de las listas que se presentan?

“No veo ninguna salida positiva ni para las trabajadoras de nuestro rubro, ni para los trabajadores en general, con el oficialismo del Frente de Todos ni con la derecha de Juntos por el Cambio. Conocen nuestra realidad, somos más de un millón y medio de trabajadoras de casas particulares en todo el país. Los que tienen el poder de decisión de mejorar nuestras condiciones de vida, Alberto Fernández hoy en día, Macri cuando gobernaba, incluso desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que se llenan la boca hablando del “trabajo no remunerado” y el “trabajo doméstico” y cómo deben respetarnos, deciden muy conscientemente beneficiar a nuestros empleadores por sobre nosotras y nuestras familias”.

“La mayoría somos jefas de hogar y no llegamos a cubrir ni un tercio de una canasta básica. Y esto se agrava cada día más. El dinero que debería invertirse en mejores condiciones laborales para todos nosotros lo vemos fugado todos los días en el pago de una deuda que no nos corresponde, o en beneficiar empresas multimillonarias. Después vamos nosotras a limpiar las casas y cuidar a los hijos de sus dueños y de los políticos que viven en los countries privados y no nos reconocen ni un solo derecho”.

¿Qué proponen desde la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad?

“Nuestras listas están integradas por luchadores. En la provincia acompaño a Romina Del Plá y Néstor Pitrola, ambos trabajadores que viven de sus salarios y han luchado con nosotras codo a codo por mejoras en nuestras condiciones de vida. Desde esta perspectiva es que nos organizamos y planteamos un programa de salida frente a estas variantes que nos siguen hundiendo en la miseria y representan a los poderosos”.

“Vamos por el aumento salarial de emergencia del 100% hacia la equiparación con la canasta familiar y por el registro de todas las trabajadoras a partir de la información que tiene la Anses con los datos de la inscripción al IFE en 2020. Ante la discriminación del ‘régimen especial de trabajo en casas particulares’ exigimos que nuestros derechos laborales se rijan por la ley de convenios colectivos de trabajo, queremos el acceso igualitario para las TCP a los fueros de Justicia laboral. Reconocimiento de la antigüedad retroactiva y todas las bonificaciones comunes para los trabajadores y trabajadoras registradas. Jubilación anticipada para las TCP por el desgaste físico que representan nuestras labores (trabajo insalubre). Moratoria jubilatoria a cargo del Estado y los empleadores, derecho al acceso a la jubilación sin requisitos de aportes. Frente a los despidos masivos que hubo durante la pandemia de Covid-19 y el incumplimiento de la prohibición de despidos, exigimos la inmediata reincorporación de las trabajadoras despedidas y un seguro de desempleo de $60.000. Luchamos contra la discriminación a las trabajadoras migrantes, maltratos y abusos patronales”.

¿Qué le dirías a una compañera trabajadora que no se decide por quién votar?

“Le diría que vea cómo nos venimos organizando, que estamos siempre en las calles luchando por nuestro rubro y por todos los reclamos de los ocupados y desocupados. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda son las fuerzas políticas que integramos los laburantes que militamos todos los días por vivir mejor. Hoy, el Frente de Izquierda es la lista que hace temblar a los dueños del poder, y son ellos los que nos arruinan cada vez más la vida para beneficiarse a sí mismos. Tenemos la oportunidad de reforzar el voto, la organización en una lista independiente y así fortalecer nuestra lucha. Queremos llevar nuestra voz a las legislaturas, los concejos y al parlamento nacional para decir bien fuerte que no somos esclavas, somos trabajadoras, y hacernos oír”.

