“Me parece importantísimo que compañerxs que conocés luchando hoy sean una opción política”

Desde Prensa Obrera dialogamos con Marionella Castillo. Es activista del No a la Mina de Rawson – Playa Unión y también mamá de Tita, una perrita que fue brutalmente asesinada por la policía en el distrito. La lucha de Marionella y su familia lograron, luego de haber llevado al policía asesino a juicio, una condena histórica.

¿Cómo ves a este gobierno y la oposición tradicional respecto a la megaminería?

Los veo totalmente aliados, veo que no existe absolutamente ninguna grieta entre ellos, que llegado el momento en cuanto a extractivismos se trata, dentro de la provincia del Chubut van a unificar; como ya ha pasado, como ya hemos visto. El diputado López, sin ir más lejos, era del Pro cuando salió a la luz el video pidiendo coimas. Hoy es parte del gobierno de Arcioni. Así que yo creo que no existe ningún tipo de grieta, y creo que eso es un peligro para toda la ciudadanía, sobre todo la chubutense que, a pesar de tanta lucha y de tantos años, todavía hay gente que no despierta o que cree que este sector de la política puede llegar a responder al pueblo; sin lograr entender que es todo una bajada política a nivel nacional. Así que yo veo que no existe grieta para nada, y que llegado el momento van a hacer una gran alianza, como ya lo están haciendo.

¿Cómo esta la cuestión represiva en Chubut?

Durante el período preelectoral la cuestión represiva de Chubut ha querido mermar un poco, pero es más que notorio que es porque, justamente, estamos en preelecciones; y Massoni es uno de los que se candidatea. Pero siempre están ahí, atentos a cualquier situación que nosotros podamos generar en cuanto a manifestaciones o marchas. El otro día, durante la marcha, como siempre, tuvimos la compañía de la policía del Chubut siguiéndonos los pasos. Te identifican porque ya tienen esa inteligencia de identificarte. A mí me ha pasado de pasar por controles policiales en donde me encandilan con la linterna, te tienen fichado el auto, tu cara, tu casa… He recibido notificaciones en mi casa a las once de la noche un fin de semana. Están siempre tratando de buscarnos, de generar una fricción o de fomentar algún choque. Yo creo que la policía trabaja en función de eso. Del efectivo policial común… son muy pocos los que no se ponen del lado represor, que es el que reina en las fuerzas de Massoni. De hecho él mismo le da luz verde a este tipo de policías y jefes de policía, lo cual es totalmente nefasto e ilegal.

Veo que es algo que existe siempre y que siempre está latente. Y, lamentablemente, mientras exista un ministro de Seguridad como Federico Massoni, estas prácticas van a ser repetitivas y van a haber muchos más efectivos policiales sentados en el banquillo de los acusados. Y eso tiene que ver también con un problema de raíz, porque al darle luz verde a este tipo de comportamientos y prácticas policiales que salen totalmente de los parámetros legales de cómo se tiene que manejar una fuerza de seguridad, creo que también es una manera de perjudicar a la misma fuerza que él debería liderar con mayor responsabilidad. Así que el tema represivo en Chubut es materia de todos los días.

¿Qué resultados lograron en el juicio por el asesinato de Tita?

Creo que logramos una victoria en cuanto a que se declaró culpable justamente a un policía de Massoni, de la provincia del Chubut. Un policía del que tengo conocimiento fehaciente de su proceder violento en sus años en la fuerza. Violento, misógino, represor, que ha logrado incluso hasta encerrar a compañeras dentro del edificio de la Legislatura. Tengo información contundente de que es un policía que tiene hechos de violencia de género y violencia intrafamiliar, que ha sido apartado de su cargo y despojado de su arma y ha sido trasladado a otras localidades para mermar comportamientos. Así que lograr por otra situación tan fuerte como nos pasó a nosotros con Tita, perder a Tita en manos de él, asesinada por él, en un caso de gatillo fácil de acá a La Quiaca (porque no deja de ser un caso de gatillo fácil, porque que haya sido un caso de una persona no humana no le quita importancia). Porque para nosotros Tita era una parte esencial de nuestras vidas y nuestra familia. Era parte de nuestra familia multiespecie. Perderla para nosotros fue un dolor que aún hoy no superamos, y creo que nunca… Porque vivir una situación violenta como la que vivimos afuera de nuestra casa, a los ojos de mis hijos, de mis hijos chiquitos, fue realmente perturbador. Y el resultado fue una victoria, porque logramos una condena. Logramos dos años de inhabilitación para el cargo de policía y logramos un año de prisión, aunque sea en suspenso, de no cumplimiento efectivo.

Lo único que no me gustó es que en la mitad del juicio y sobre el final, notoriamente la fiscalía me suelta la mano, bajándole una imputación que era la de maltrato animal y solo dejándole la figura de abuso de autoridad. Ahí encontré una vez más esta cercanía y estrechez en cuanto a la policía y los poderes (en este caso, la fiscalía). Es totalmente notorio porque luego de dichos del comisario Paulino Gómez apuntando directamente contra la fiscalía fue que se dio la baja de la imputación de maltrato animal bajo la ley 14.346. A pesar de todas esas cosas, y de ir contra todo un sistema corrupto como es el de Chubut en general, logramos una condena, que no es menor. Se lo imputó, se lo declaró culpable de la muerte de Tita y en este momento estamos aguardando la apelación, a ver si la sentencia queda firme. La audiencia de apelación es en noviembre, así que en primer instancia logramos una victoria y una condena ejemplificadora, porque a nivel país es uno de los primeros casos, así que estamos muy contentos de esa jurisprudencia y del precedente que sentó Tita en el subconsciente colectivo en cuanto a defensa animal. Y ahora aguardando ansiosos, a ver si la justicia es justa y nos deja la sentencia firme. Ojalá que así sea.

¿Qué te parece que ocurrirá luego de estas elecciones con la megaminería?

Luego de las elecciones creo que van a pegar otra arremetida brusca en cuanto a megaminería, y la verdad es que nos mantiene todo el tiempo alerta, a la comunidad completa, a les vecines autoconvocades, a las asambleas, y a todo un Chubut que tiene un gen antiminero que le corre por las venas. De eso estoy segura, tiene un camino en defensa ambiental que es sublime y que es pionero en Argentina.

Creo que la sociedad va a tener que seguir dando lucha y batalla. La verdad que es algo que no me complace decir, y me encantaría decir de una vez por todas que pudimos vencer a este gobierno extractivista, corrupto, saqueador, pero creo que nos falta un largo trecho y por eso siempre apelo a mover, a charlar, a convocar, al boca en boca, a invitar, a deliberar en asambleas, al movimientos de vecines.

A Chubut no le falta ni fortaleza, ni ganas de luchar, pero tenemos que unificarnos aún más para ganarle a un gobierno como este, porque es un gobierno cínico, es un gobierno que atropella a todo un sistema republicano, atropella derechos adquiridos, atropella democracia. Así que tenemos que unificarnos mucho más y darle batalla porque, reitero, creo que viene una embestida pesada, a pesar de una crisis hídrica y a pesar de una baja en nuestro río, en el caudal del río, importantísimo, se viene otra arremetida y hay que estar más organizados y más unidos.

¿Por qué te parece una alternativa el voto al Partido Obrero y al Frente de Izquierda – Unidad?

Me parece que es sumamente importante que haya una alternativa distinta a los partidos tradicionales de siempre, que han llevado no solamente a Chubut a una crisis impresionante, tanto económica, social, como ambiental, sino a Argentina; porque hemos sido siempre gobernados por estos partidos una y otra vez… Argentina debería estar entre uno de los primeros países del mundo, y sin embargo tenemos una crisis sistemática profunda de absolutamente todo: de poderes, de economía, ambiental, de educación, de salud.

Es necesario que la gente entienda que tenemos una opción distinta con estos partidos emergentes, para remover de una vez por todas a los dinosaurios partidarios políticos que tanto daño nos hacen y nos vienen haciendo, y que aparecen una vez, y otra vez, y aparecen ocultos entre una lista y otra, saqueando. Yo estoy convencida de que esta gente no viene a hacer política, viene a hacer partidismo saqueador, repitiendo un discurso que ya está obsoleto. Me parece importantísimo que compañeros y compañeras que te encontrás en la calle, que conocés luchando y que has conocido y que volvés a encontrar y abrazar en las luchas, hoy sean una opción en la política.

Así que me parece importantísimo, y creo que de a poco -no creo que sea un proceso fácil, ni corto- pero creo que está dando frutos exitosos. En las últimas elecciones nacionales la izquierda fue tercera fuerza y eso es bueno. Así que tengo mucha fé en que esto, no sé si ya, o (repito) en corto plazo, pero que vamos por buen camino. Así que ojalá que ganen las caras nuevas, la gente nueva, las fuerzas nuevas, y el pueblo que lucha.

