Merlo: enorme movilización por los reclamos más urgentes

En la mañana del día de hoy miles de vecinos de Merlo junto al Polo Obrero y el Partido Obrero se movilizaron por cientos de reclamos a las puertas de la municipalidad.

La nutrida columna de los barrios Martin Fierro, Samore, Loma Grande, Pontevedra, Ferrari, Mariano Acosta, Barrio Nuevo y Merlo Norte, que arrancó desde la plaza frente a la estación y movilizó hasta las puertas del municipio, contó con los reclamos mas sentidos de los barrios populares del distrito: la falta de agua potable, la urbanización de los barrios, la falta de insumos y personal en las salitas periféricas, la falta de vivienda y la nula asistencia a los comedores populares, fueron algunos de ellos.

Esta movilización fue precedida por una intensa campaña que desarrollo el Polo Obrero dándole impulso al pliego de reclamos antes planteados y en donde los compañeros y compañeras fueron un motor fundamental en cada barrio.

Esta acción que puso de relieve la organización independiente de las barriadas más empobrecidas de Merlo. En los últimos años, los gobiernos no han hecho más que acrecentar los problemas de los barrios y no dar soluciones. Menéndez, que venía a tirar por tierra el régimen de Othacehe, no ha resuelto ni uno de los problemas precedentes. Por ello quedo claro que la respuesta de los funcionarios, en la reunión con los compañeros, fue patear la pelota para luego de las elecciones de noviembre alegando no tener hoy respuestas concretas.

Al finalizar la jornada, Flavia Tesone, candidata a concejal por el FIT-U en Merlo, planteó la importancia de la movilización realizada el día de hoy y llamó a continuar organizándose por estos reclamos, por supuesto se comprometió a recoger todos ellos y llevarlos al Concejo Deliberante, ya que las bancadas del FIT-U son las que expresan la voz de los trabajadores contra los que pretenden desarrollar un mayor ajuste.

Read more