Misiones: nos preparamos para las próximas elecciones

En los próximos días inicia formalmente, a nivel nacional, la campaña electoral de cara a las próximas legislativas en la que se van a elegir diputados y senadores. En el caso de Misiones, las dos elecciones -las PASO y las generales- tendrán por objetivo renovar tres cargos de diputados nacionales. En las recientes elecciones provinciales el Partido Obrero logró el acompañamiento de un sector de las y los trabajadores, lo que llevó a un crecimiento electoral que representa las intenciones de una parte de la población trabajadora de construir una opción propia e independiente. Con este horizonte vamos a las elecciones en la búsqueda de construir una alternativa obrera y socialista que levante un programa votado por los trabajadores, y con él enfrente en las calles el ajuste que la Renovación, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio vienen aplicando en la provincia y en el país.

Construyamos un programa de reivindicaciones obreras

En la campaña, tanto el Frente de Todos, la oposición de Juntos por el Cambio y el oficialismo provincial del Frente Renovador de la Concordia saldrán a esgrimir propuestas prometiendo mejorar las condiciones de vida de los misioneros. Sin embargo, sabemos que se tratan de meros discursos electorales que no pasan de promisiones vacías. Los 20 años de gobierno de la Renovación en la provincia y las experiencias nacionales de los gobiernos de los K, Macri y los Fernández, así como su falsa oposición en la provincia, nos han dejado como enseñanza que gobiernan para los grupos empresariales y que nada le importan las condiciones de vida de los trabajadores. Los discursos grandilocuentes de los dirigentes “opositores” del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Misiones no dejan de ser una truchada que choca con su complicidad con el ajuste renovador. La gestión de la pandemia, la destrucción de la salud y la educación pública y el aumento constante de la pobreza y el desempleo no hubiesen sido posibles sin el acompañamiento de la “oposición responsable” del PAyS y Juntos por el Cambio.

En Misiones distintos sectores se han levantado para enfrentar los atropellos a las libertades democráticas, así como contra el ajuste que la Renovación viene aplicando con la complicidad de Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Las y los trabajadores del Estado y sus luchas en salud, educación y administración pública; las y los tareferos y su lucha por trabajo en blanco y salario; el movimiento de mujeres y sus luchas contra los femicidios y por la aplicación real del aborto legal; las y los desocupados y sus luchas por enfrentar el hambre y la desocupación en los barrios. Es necesario que todos estos sectores de trabajadores y trabajadoras confluyan en la construcción de un programa de reivindicaciones propias y un plan de lucha para enfrentar el ajuste renovador, así como a los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio que posan de “opositores” pero están igual de comprometidos al ajuste.

Para el Partido Obrero en el FIT-U la campaña electoral se trata de potenciar la intervención de los trabajadores, de sus luchas, de avanzar con sus reclamos y organizarlos en una expresión política propia, de ruptura con las variantes políticas del régimen. Para ello debemos avanzar en el camino del frente único, la deliberación y la resolución de las acciones, que es en lo que se basa nuestro planteo de realizar este plenario abierto del Partido Obrero el sábado 17 de julio junto a toda la camada de luchadores que ha surgido y que protagoniza las luchas provinciales en curso.

Read more