Moreno: Lorena Pereira rechazó el presupuesto 2022 que propuso el Frente de Todos

En la sesión del Concejo Deliberante de Moreno de este jueves 23 se votaron 12 ordenanzas diferentes, de entre las cuales se destacó el presupuesto 2022. Lorena Pereira, concejala electa del FIT-U, argumentó su rechazo acompañada por miles de vecinos organizados en el Polo Obrero. Se sumaron a la jornada delegaciones de compañeros de Libres del Sur y el MST.

Lorena rechazó el pago al FMI: “Los dos bloques, el oficialismo y Juntos, acuerdan con este pago al Fondo, eso se va a traducir en un ajuste a nivel municipal”. En este sentido, el Fondo Educativo ya ha sido recortado para el 2022. Viene con un aumento del 50% con respecto a este año. Aumentó por debajo de la inflación proyectada para el año que viene. Pereira denunció que: “¡El Fondo Educativo debe ir a las escuelas! Hay un montón de escuelas que no cumplen con los 12 puntos de habitabilidad, no son seguras; las escuelas secundarias 56, 44, 46, 68 continúan con clases en aulas modulares; hay 10.000 pibes sin vacantes para salita de 3 porque faltan jardines y este presupuesto no proyecta construir o ampliar jardines”.

Pereira señaló también que “hay un déficit habitacional de 13.000 familias, según el IDUAR, pero este proyecto planea construir 265 casas. Así no se resuelve el problema de los vecinos de Moreno”. Por otra parte, denunció que “ha habido miles de irregularidades en el Servicio Alimentario Escolar en las dos gestiones (la del FdT y la de Juntos). Este presupuesto contempla dar de comer a $197 por día por pibe. ¿Cómo se puede alimentar a un pibe por $197 por día?”.

Cuando se refirió al problema de la salud, Pereira exigió “más salitas y la contratación de más profesionales y administrativos” para que en los barrios se pueda acceder al derecho de ser atendidos en estos centros de salud con los insumos y el personal necesario. En otro orden de cosas, Pereira tomó el planteo de que “el presupuesto expresa poner en operatividad la planta de transferencia de residuos, pero no dice dónde, nosotros acompañamos la posición de los vecinos por la relocalización, no se puede instalar en una zona hiperpoblada como La Reja”.

“No puede pasar que este presupuesto confirme un sueldo básico de 40 mil pesos para los municipales, manteniéndolos por debajo de la línea de pobreza, cuando los concejales y la intendenta van a cobrar sumas siderales”, denunció Pereira.

Con todo esto, y con un acompañamiento enorme de vecinos de Moreno en la calle, Lorena Pereira se aprestó a rechazar este presupuesto de ajuste que no resuelve las necesidades urgentes de la población de Moreno que está hundida en la pobreza, en la desocupación, que no tiene acceso a la vivienda ni a la salud pública. Por primera vez, se pudo desgranar un presupuesto municipal, línea por línea y colaborar en una crítica clasista, obrera y de lucha. Ahora queda seguir organizándose en los barrios por todos los reclamos pendientes, convocando a la Concejala Pereira a reuniones y asambleas.

