Moreno: Mariel Fernández, un discurso lleno de flores, pero marchitas

Imagen: Corresponsal.

En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Moreno, el discurso de la intendenta Mariel Fernández estuvo lleno de flores a su gestión, sin embargo la realidad muestra otra cosa. El acto se realizó en un club con la intendenta, funcionarios, concejales y militantes oficialistas. Se notó una hinchada raleada y dividida por las decenas de facciones de la lista del Frente de Todos en Moreno.

La intendenta reivindicó la gestión del Consejo Escolar y que el Fondo Educativo, por primera vez, fuera a las escuelas. Bastante llamativos estos dos puntos. Por un lado, ese Consejo Escolar, totalmente dividido en dos bloques flojos de papeles, no ha respondido a las demandas de infraestructura de las escuelas. Hay más de 30 establecimientos con problemas edilicios que no fueron resueltos por esta gestión. La Secundaria 46, 44 y 56 todavía tienen aulas modulares, por ejemplo. Por otro lado, Mariel Fernandez miente. La totalidad del Fondo Educativo no va hacia las escuelas, según el presupuesto 2022 los otros fines son: el “carnaval”, el museo y el IMDEL (organismo pseudo secretaría del desarrollo de la economía popular).

Habló, además, del pasaje “Sandra y Rubén”, pero el cambio de nombre de una calle no soluciona la realidad de las escuelas. Lo llamativo es que no se refirió al Servicio Alimentario Escolar (SAE), que justamente arrancó el ciclo lectivo con el escándalo de las tartas en mal estado.

Mariel agradeció a “Jorge Bellsolá” y a las industrias que se instalan en los parques industriales. Esto es, claramente, una venia a las industrias, porque van a seguir ganando con esta gestión. Por ejemplo, el municipio quiere endeudarse para realizar un gasoducto, beneficiando a Naturgy (que no va a invertir un peso por esta obra), y a las empresas, reduciéndoles el costo del gas envasado.

Por otro lado, piensan instalar una secundaria politécnica en los terrenos del parque industrial y una escuela de oficios para “fortalecer el desarrollo industrial”. En los papeles, esto se trata de generar mano de obra barata y precarizada, moldeando la currícula a gusto y piacere de los capitalistas locales.

Bellsolá es un terrateniente de Moreno que tiene como nuevo proyecto instalar un parque industrial (privado) a cambio de ceder una porción de la tierra, en parte de pago por la ley del acceso justo al hábitat. Necesita un cambio de zonificación y la venta de una calle pública para instalar su parque industrial. El municipio juega para el capital a como dé lugar.

La intendenta tiró miles de flores a los “trabajadores” que asistieron a las ollas populares en la pandemia y a los trabajadores de la salud por su “entrega y solidaridad”. Esto último es un llamado al voluntarismo y precarización laboral. En ningún momento nombró las deplorables condiciones de trabajo en las que desarrollan sus tareas. Son necesarios insumos en las salitas, más profesionales y bien pagos. Manifestó “el compromiso de las cooperativas que trabajaron para el municipio”, blanqueando el fraude laboral que lleva adelante la Municipalidad con los trabajadores de las cooperativas: precarizados y fuera del convenio de municipales. Los trabajadores de las cooperativas que están realizando tareas municipales deberían pasar a planta permanente y estar dentro del convenio.

Mariel Fernández se refirió raudamente sobre el tema de la mujer. Nombró cantidades de botones antipánicos entregados y el hogar “Camila”, que es un lugar de asistencia en situaciones de violencia. Vaya contradicción que la primera intendenta feminista hable tan poco sobre la mujer. Moreno fue el distrito con más femicidios durante la pandemia, claramente los dos hogares existentes son insuficientes. Los botones antipánico no son entregados a todas las mujeres que lo solicitan, esto es un reclamo cotidiano.

Luego, Mariel saludó al gobernador Axel Kicillof, porque él anunció que “quiere mejorar la situación urbanística de Moreno”. Parece un saludo a la bandera. Hay un reconocimiento de que en Moreno abundan las calles intransitables (25.000 calles de tierra), sin iluminación, sin bacheo, sin recolección de residuos. ¿Kicillof va a erogar una partida presupuestaria extraordinaria para revertir esta situación? Claramente no.

Un punto especial fue el reconocimiento de que la deuda es “injusta e ilegítima”, pero hay que pagarla. Macri financió la fuga de capitales y el Frente de Todos la reconoce para que la paguen los trabajadores. El acuerdo es un pacto colonial que viene con un cogobierno con el FMI. El Frente de Todos es un “pagador serial”, lo dijo cristina en el 2015 y ahora esto se vuelve a poner de relieve. Nosotros rechazamos el acuerdo con el fondo y sin medias tintas le decimos que no a este pacto vergonzantes con el FMI.