Movilización en rechazo a la instalación de la base estadounidense en Neuquén

Construcción de la base yanqui en la capital neuquina

La multisectorial “No a la base yanqui” ha resuelto una caravana y movilización hacia el predio donde se levanta la obra en cuestión para el día 1º de octubre próximo, que partirá desde el centro a las 17:30 horas.

En el mayor de los sigilos, el gobierno neuquino, tanto el provincial como el municipal, están apurando los trabajos de construcción de las instalaciones de una base “humanitaria” financiada por el Comando Sur del ejército de Estados Unidos, que será donada a Defensa Civil de la provincia.

Naturalmente, tal fuente de financiamiento, elimina toda consideración acerca de los supuestos fines humanitarios, e incorpora estas instalaciones en construcción como parte de la injerencia de EE.UU. en el marco de la disputa del imperialismo yanqui con otras potencias; en Neuquén, especialmente con China, que cuenta con su propia base (dirigida por una subsidiaria del ejército de aquél país).

La explicación que será una base “humanitaria” ante posibles catástrofes es endeble. Por un lado, si es un simple edificio para Defensa Civil no se entiende cómo la provincia no puede costearlo con sus propios fondos. Por otra parte, para tal injerencia imperialista no se necesita una pista para aviones, como las clásicas bases instaladas en toda América Latina y en nuestro país, sino que bastaría con la instalación de una antena de monitoreo de comunicaciones y relevamiento de información. La base sería una vía abierta al espionaje de EE.UU. sobre la vida y obra de esta parte del país por parte de una potencia con importantes intereses en Vaca Muerta.

Obviamente esta abierta injerencia yanqui está ligada a las presiones por los acuerdos con el FMI; ello explica que aún en medio de la campaña para las Paso y generales, así como para las municipales de octubre, solo el Frente de Izquierda se refiere a este tema e impulsa el rechazo.

Las fuerzas políticas referenciadas tanto en Cambiemos como en el Frente de Todos, y el propio MPN, tienden un manto de silencio. No les resulta un tema de campaña, y sería un dato menor, circunstancial, que el ejército yanqui coloque fondos en un edificio estatal de Neuquén. Todas estas fuerzas se colocan del lado de impulsar y permitir el avance de la obra. Tanta demagogia sobre la soberanía de las corrientes del kirchnerismo local se disuelven rápidamente ante este caso concreto de su avasallamiento.

La Multisectorial

En este marco, se ha reactivado la multisectorial. Un conglomerado de corrientes y agrupamientos, la mayoría ligados al kirchnerismo, donde también participamos como organización y hemos insistido, en las últimas reuniones, en impulsar acciones de movilización sin más demoras, sin supeditarlas a las presentaciones legales. Sucede que como parte de las actividades también se presentará un amparo para que la justicia obligue al gobierno provincial y al municipal a dar a publicidad las condiciones bajo las cuales se ha cedido el uso de tierras públicas y demás circunstancias del convenio con EE.UU., a lo cual se niega desde hace años.

El secretismo, como lo fue en su momento el acuerdo con Chevron, es el moño que revisten las mayores entregas como lo fue el pacto con la petrolera yanqui.

Ayer en las puertas de la Legislatura estuvimos junto a miles rechazando ese pacto, ahora lo haremos frente a la evidencia misma de la intromisión imperialista que arrancó con Trump y que continúa con Biden. Porque el imperialismo es la barbarie en toda la línea.