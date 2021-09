Noelia Silva: “Siempre están en las luchas contra la megaminería, y de una manera honesta” 

Noelia Silva es activista de Rawson contra la megaminería y militante por los Derechos Humanos. Forma parte de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut.

¿Qué luchas desenvuelven desde la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia?

“Luchamos contra las violencias institucionales, sobre todo la violencia policial que es impresionante en Chubut. Somos de las provincias con más violencia policial en el país. Acompañamos a víctimas a hacer las denuncias y las acompañamos en el proceso, articulamos con defensorías públicas para lograr llevar adelante esas demandas y que sean efectivamente tratadas y lograr condenas”.

“Se está haciendo complicado. Tenemos una Justicia que es bastante obsecuente muchas veces, y nos cuesta muchísimo trabajo lograr llegar con las causas hasta el punto que corresponde hasta llegar a una judicialización, una condena. Pero no bajamos los brazos, cada vez son más causas las que acompañamos. Tratamos de garantizar el derecho y el acceso a la Justicia, visibilizar la violencia que se ejerce sobre las personas en Chubut. Es un trabajo arduo, es muy comprometido, lleva muchísimas horas y días, lo hacemos a voluntad, pero creemos que es necesario”.

¿Cómo ves la situación en Chubut? ¿Qué suponés que sucederá luego de las elecciones respecto a la megaminería?

“La situación es alarmante, nos encontramos ante una crisis económica enorme, pocas veces vista en la provincia, que se viene sosteniendo hace más de 3 años y viene creciendo. Tenemos un alto nivel de desocupación, el aumento de la pobreza ha sido exorbitante, y tenemos un problema estructural respecto al Estado y la corrupción y a las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos”.

“Pienso que luego de las elecciones se va a venir un embate minero fuerte. Entiendo que varios están especulando en este momento de campaña, algunos partidos llevan adelante campañas contra la megamineria. Campañas que son solo eso, campañas. Ya hemos aprendido, espero, del gobernador que tenemos, que ha llevado su bandera contra la megaminería como campaña pero que una vez que fue electo, es el lobbista más grande a favor de la megaminería”.

“Esta provincia viene luchando hace más de 20 años, es un pueblo que está complemente decidido y ha manifestado de todas las formas posibles que no quiere la megaminería en Chubut. La verdad que es un pueblo que no baja los brazos, pero necesitamos en este momento políticos y políticas que nos garanticen que van a cumplir su palabra”.

¿Por qué crees que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad son una buena alternativa para estas elecciones?

“Son una buena alternativa porque en realidad es el único espacio político en el que me siento representada, porque comparto ideales, porque compartimos las luchas, porque han sido consecuente con el discurso constantemente, porque además la gente del PO y del Frente de Izquierda Unidad han sido mis compañeros de lucha, son personas no solo tienen un discurso contra la megaminería sino que hacen algo. He estado en infinidad de manifestaciones contra la megaminería donde hemos estado codo a codo ante situaciones bastante graves. Los voto porque me representan y porque además nos acompañan, acompañan al pueblo, siempre están en las luchas y están de una manera honesta. Necesitamos representantes políticos que estén en sus bancas escuchando al pueblo y tomando decisiones por el pueblo, llevando legislaciones para el pueblo, y no en contra, como nos pasa con este gobierno y los anteriores”.

Read more