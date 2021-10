Nora Biaggio y Miguel Diaz en Siderar

Les candidates del FIT-U que disputan una banca a nivel nacional y otra a nivel provincial por la segunda sección, volvieron a Siderar de San Nicolás con los planteos de FIT-U contra las reformas laborales, por la conquista de trabajo genuino y la defensa del salario y los convenios.

Candidatos y decenas de militantes del PO y del Polo abordaron a cada trabajador/a con la plataforma del FIT-U, que se opone por el vértice a todas las variantes patronales que tienen en carpeta no solo la reforma laboral, sino el pago al FMI, continuando con la política de vaciamiento de las arcas nacionales, de los salarios obreros y la caja de la Anses.

La actividad replicó la realizada antes de las Paso, donde también tuvimos muy buena recepción de material y un reconocimiento a nuestro permanente reclamo por salarios y el pase a planta.

En esta ocasión y charlando con obreros que esperaban el micro para volver a casa, pudimos explicar de primera mano el porqué de nuestro llamado a reforzar el voto a la izquierda, como un único canal de la clase obrera para elevar un programa de reivindicaciones en época electoral, pero también y sobre todo, luego de las elecciones, donde se agudizarán los ataques a asalariados y jubilados. Un compañero, reconociéndose peronista, expresó su desconcierto ante el rumbo del gobierno, a quienes ve sin una orientación definida y lejos de esa cercanía con las cuestiones sociales que esgrime el peronismo como base de todas sus plataformas, pero que no cumple luego en el poder.

La reforma laboral en los dominios de Brunelli

Los/as trabajaores/as no olvidan a Brunelli, quien entregó la mitad de los puestos de la ex Somisa, actual Siderar. El paso del tiempo no borra que la ciudad fue arrasada por aquella privatización y que la matriz de aquella reforma menemista sigue latente en los acuerdos Toyota-Smata y pretende ser impuesta a todas las ramas de la industria. El candidato a diputado provincial por el Frente de Todos le abrió las puertas a la flexibilización de los metalúrgicos, a quienes también precarizó en las empresas que supo levantar durante el gobierno que decía combatir al privatizarse Somisa.

Esa precarización se extiende hoy a empresas como Sidersa y Motomel, donde dominan los contratos por agencia, se terceriza y precariza obreros y no les permite sindicalizarse, se los saca del convenio recortándoles el salario y manteniéndolos por debajo de la línea de pobreza.

El desencanto con estos candidatos y las variantes que representan permitieron que el voto al FIT-U haya llegado a Siderar, donde más de un obrero/a reconoció su voto al frente. Los salarios que hoy llevan cierta tranquilidad por la cantidad de premios que cobran algunas filiales Tenaris no hace perder de vista que el poder adquisitivo se achica cada mes y que más de un proyecto apunta a un achatamiento mayor de los salarios.

La izquierda como única opción para los/as trabajadores/as

El Fondo Monetario y la burguesía nacional, con los Rocca a la cabeza, tienen sus candidatos/as que defienden la reforma laboral y lo dicen abiertamente, o más veladamente cómo hace Alberto Fernández desde el gobierno. El Frente de Izquierda se presenta en la fábricas haciendo un llamado a rechazar las reformas laborales y previsionales, los despidos y el trabajo en negro. La campaña del FIT-U está al servicio de los trabajadores, por el salario igual a la canasta familiar, por el pase a planta de tercerizados, por la restitución del 82% a jubilados/as y la defensa del medio ambiente contra la depredación y quemas de islas que fomentan los Passaglia (intendente de San Nicolás) para impulsar la especulación inmobiliaria.

La campaña también es un llamado a la recuperación de los sindicatos para batallar desde su interior por la reconquista de estas reivindicaciones; tenemos de ejemplo la impresionante reelección de la lista Negra del Sutna: una dirección de lucha, pues tras las elecciones el ajuste continúa y la clase obrera deberá organizarse, en contraposición a la parálisis y colaboración de los Caló, los Furlán y los Bruneli con las patronales.

