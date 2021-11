Pringles: el intendente Matzkin retira la convocatoria al “diálogo” al FIT-U

En el distrito bonaerense de Coronel Pringles el Frente de Izquierda – Unidad se ubicó en segundo lugar, superando al Frente de Todos y detrás de Juntos, la lista del intendente Matzkin. Así, consagramos dos concejales de los siete que se elegían.

El viernes último, Matzkin convocó a una reunión “informal”, sin especificar los temas que quería discutir, a nuestros concejales electos: Daniel Heredia y Araceli Castillo. La respuesta del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad fue hacer pública la convocatoria, y anunciar los temas que pondríamos a debate en la reunión, que son los puntos de la plataforma municipal con la que hicimos campaña y que vamos a defender en el Concejo Deliberante de manera abierta y apoyados en la movilización popular.

El mismo día de la reunión, que debería haberse concretado el martes 23, el intendente nos comunicó por medio de un mensaje que la misma se dejaba sin efecto. Para Matzkin, anunciar abiertamente los temas que se van a tratar en la reunión “no es la forma en que él dialoga”, y que “no contribuye a la generación de confianza”.

Muy por el contrario, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad consideramos que todos los debates deben hacerse de manera abierta y pública, de cara a los trabajadores y al pueblo del distrito. Así lo expresamos en un comunicado posterior al levantamiento unilateral de la reunión por parte de Matzkin.

La negativa del intendente a reunirse con los concejales del FIT-U, luego de haberlos convocado a una reunión, demuestra que la denuncia que hizo el Frente de Izquierda – Unidad en la campaña dio plenamente en el clavo. Señalamos que en el Concejo Deliberante el gran ausente es el listado de problemas que afectan a los pringlenses, y llamamos a votar a nuestra lista para llevar esos reclamos al recinto.

Porque, como dijimos abiertamente, “En Pringles no hay grieta cuando se trata de ignorar los problemas populares. No la hay entre los que integran el Concejo para tercerizar a los trabajadores municipales. No hay grieta a la hora de ignorar la crisis habitacional; no la hay para hacer la vista gorda frente a la contaminación producida por los agrotóxicos, ni para ignorar la demanda de atención a la salud ambiental, o cuando los jóvenes reclaman espacios de esparcimiento seguros”.

El intendente de Juntos negó los fondos para agrandar el hospital y contratar más personal en plena pandemia. La jornada de seis horas, consagrada en una ordenanza fruto de la lucha de los trabajadores y la izquierda en 2009, nunca fue implementada por la negativa del intendente. Por eso, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad no va a perder oportunidad de instalar estos reclamos para contribuir también desde las bancas al desarrollo de la organización popular necesaria para conquistarlos.

Inmediata implementación del régimen de seis horas para los/las trabajadores/ras de la salud. Ampliación de fondos para obra pública en función de mejorar la extensión y la calidad de la red de agua a través de la fabricación y edificación de nuevos tanques. Finalización de la tercerización en la planta laboral del Municipio, e incorporación de los/las trabajadoras a la planta permanente. Por un salario igual o superior a la canasta básica. Acompañamos todas las demandas de los/las trabajadoras que pretendan una mejora de sus condiciones laborales, como es el caso del bono navideño.

¡Vamos con estas prioridades!

