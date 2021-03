Rebelión en Pampa del Indio: la voz de los manifestantes

La comunidad originaria de Pampa del Indio y los trabajadores estatales de esa localidad vienen sufriendo agravios y ajuste por parte del intendente Gustavo Karasiuk (del PJ) y el gobernador, por ello, hace varios meses que hay movilizaciones y reclamos populares, los cuales se intensificaron en la última semana.

Se ha organizado un frente de lucha conjunto entre el Polo Obrero, los pueblos originarios y los municipales de ATE para frenar la embestida ajustadora de Karasiuk y Capitanich. Estos reclamos también se dan en el marco de las movilizaciones y la lucha de docentes en toda la provincia, y los docentes de Pampa del Indio no son la excepción.

Julián, representante de la comunidad originaria de la localidad y miembro del Polo Obrero, nos expresó: “la situación es bastante complicada porque tenemos al intendente que se olvida de nuestra comunidad, tanto en el ámbito de educación –en las escuelas no hay comedores- como en la salud –en los centros de salud no hay medicamentos- y también hay problemas con el agua potable y la energía eléctrica, que no llegan a las comunidades originarias”.

Profundizando con la situación de la salud, hablamos con Fabio, un trabajador del hospital Dr. Dante Tardelli.

Nos mencionó de la faltante de vehículos y medicamentos, el abandono total del edificio, y la mala atención hacia las comunidades originarias y a la población en general de Pampa del Indio. Por ello piden el desplazamiento del Director del nosocomio. Fabio destacó el frente de lucha que se armó en conjunto con el Polo Obrero y municipales de ATE: “considero que con las medidas de luchas venideras se establecerá un acuerdo favorable para los reclamos que se están planteando”.

El intendente de la localidad, Gustavo Karasiuk, atacó a los trabajadores porque, según él, “lo tenían de rehén”, ante esto, Fabio rebatió: “genera molestia porque estábamos protestando de manera pacífica, las acusaciones fueron falsas, no hemos sido nosotros los que colocamos los vallados (frente al municipio) sino ellos para no permitirnos la llegada al municipio ante un reclamo que se venía planteando hace un tiempo. Incluso nos acusaron de romper los vidrios de los móviles policiales, pero eso no fue así. Los medios locales, en un principio, no permitieron que salgamos a desmentirlo, pero ahora gracias a nuestra lucha pudimos demostrar la falsedad de las declaraciones del intendente”.

Cabe señalar que el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, y sus funcionarios hacen oídos sordos frente a los reclamos de los trabajadores de Pampa del indio. “No hemos tenido respuestas del gobierno provincial”, señalaron los trabajadores de Pampa del Indio.

