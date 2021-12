Río Gallegos: el incendio en el barrio Madres a la Lucha es la crónica de una tragedia anunciada

Cerca del mediodía de este lunes 27 se produjo otro incendio en una de las casas del barrio Madres a la Lucha que terminó alcanzando tres casas más, de las cuales no quedó nada. Esta situación no es nueva en un barrio que está por cumplir 14 años desde que las familias que viven allí iniciaron en 2007 la ocupación de las tierras frente a la crisis habitacional en la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz). Desde ese entonces se han llevado adelante luchas por la urbanización de las tierras, siendo cientos de familias que viven sin servicios básicos en sus hogares, de manera precaria, en una zona donde el viento no da tregua y además conviven con el basural a cielo abierto que se incendia sistemáticamente.

De hecho ya se realizó un “Estudio de Suelo” desde la universidad local (Unpa – Uarg), un paso previo para la urbanización, que determinó que la zona es apta para la habitabilidad y la construcción de viviendas (Tiempo Sur, 29/09/17).

Estas últimas semanas de diciembre la población de Río Gallegos ha visto como desde la Municipalidad se realizaron muchísimas actividades festivas en el marco del aniversario de la ciudad. Los más vistosos fueron los cantantes internacionales y nacionales de gran importancia, que fueron traídos a cantar en el predio del Boxing Club, donde se erigió una gran estructura con un imponente escenario traído de afuera para garantizar una de las fiestas más grandes que vio la provincia de Santa Cruz. Sin dudas, el gran despliegue que se llevó adelante, para garantizar la festividad y otros arreglos en partes céntricas de la ciudad, demuestran que el municipio dispone de fondos, y que fueron invertidos en lo que fue un magnífico show.

El dicho ‘pan para hoy y hambre para mañana’ se materializa en los barrios más alejados de la ciudad de Río Gallegos, que sufren la vulneración de sus derechos ante la falta de servicios básicos que garanticen vivir dignamente. Son 14 años que estas familias viven en la precariedad total donde hace apenas algunos meses se incendió un comedor perteneciente a La Poderosa, que garantizaba alimentos para muchos niños y talleres de apoyo. Cuando esto sucedió advertimos que los incendios eran una consecuencia de la falta de servicios y de viviendas de material ligero, que son rápidamente consumidas por el fuego.

El barrio no solo sufre la falta de urbanización, sino también que ante un incendio las unidades de bomberos no llegan a tiempo y con agua para poder apagar el fuego. En este caso, nuevamente, los bomberos llegaron sin agua y con las ruedas pinchadas.

Desde el Partido Obrero queremos llamar la atención sobre estos incendios en el barrio Madres a la Lucha al intendente Pablo Grasso para que lleve adelante de manera inmediata un plan de urbanización y de reparación de viviendas para las familias que han perdido todo, porque es responsabilidad del Estado la garantía de verdaderas condiciones de vida para la población y que los fondos de los cuales dispone sean para garantizar las obras necesarias en cada uno de los barrios.

Read more