Santa Cruz: la izquierda presentó candidato a intendente en Los Antiguos

Marcos Nahuelguer, militante del Partido Obrero, organizador del movimiento de desocupados del Polo Obrero y docente de la localidad ha sido designado candidato a intendente por la izquierda.

El Partido Obrero tiene una presencia asentada desde hace mucho tiempo en la localidad, participando activamente en las luchas sociales, los reclamos ambientales, en la denuncia sobre el uso de agrotóxicos y en la vida sindical acompañando especialmente los reclamos de los trabajadores de la educación.

Para esta campaña se han definido como grandes ejes la lucha por trabajo y salario digno, la protección de las mujeres contra toda forma de violencia, por un ambiente sano contra el uso de agrotóxicos en el casco urbano y por una auditoría independiente de las finanzas municipales de los últimos años, entre otros puntos de un extenso programa de lucha y de gobierno municipal.

Los Antiguos no es excepción en los graves problemas del desempleo juvenil, en la manipulación de los escasos puestos de trabajo por una burocracia sindical, en la discriminación que sufren las mujeres en varios planos. Las riquezas que se exportan en forma de fruta fina no han repercutido en modificar las oportunidades y las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los antigüenses. Al contrario, se han vivido situaciones extremas como resultado de la pandemia (en realidad de las políticas aplicadas al efecto por los gobiernos) que han golpeado muy fuerte a decenas de familias que no encontraron la ayuda necesaria en las autoridades locales ni provinciales. Ahí estuvo el Polo Obrero organizando la solidaridad entre trabajadores y el reclamo de soluciones a las autoridades.

La izquierda se coloca en esta elección del lado de los trabajadores, de las mujeres y de quienes aspiran a un empleo y vivienda dignos y al respeto de nuestros derechos ambientales. Los pactos que se preparan a nivel país con el FMI, van a traer una agudización del ajuste económico hacia el pueblo también en Los Antiguos y será la lucha popular el camino para impedir que se sigan deteriorando nuestras condiciones de vida.

Acompañaremos desde nuestra localidad toda la resistencia que en el país se va a producir en este sentido.