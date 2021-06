Santa Fe: la habilitación a presentar alianzas somete las elecciones a una manipulación

En la cresta de la segunda ola, mientras se conmina a la población a «quedarse en casa», el gobierno de Santa Fe dio luz verde a la inscripción de las alianzas electorales en la provincia para unas elecciones que aún no tienen fecha cierta. Esto constituye en primer lugar una manipulación del cronograma electoral por parte del gobierno del Frente de Todos-Santa Fe, dado que la anunciada postergación se realizaría una vez que ya se presentaron alianzas y de seguir este curso, incluso los candidatos. El nuevo cronograma debería fijar una nueva fecha de presentación de alianzas, algo que reclamaremos, pero que el gobierno no ha asegurado. Con este cierre de alianzas «entre gallos y medianoche», Perotti y Cía. actuaron como el «Gran elector», premisa política según la cual el que gobierna es quien controla el proceso electoral para moldearlo a su medida, una práctica estrictamente antidemocrática y fraudulenta.

Esta disposición viola además las restricciones generales que los gobiernos nacional y provincial habían fijado hasta el 31 de mayo, que como se ve, regían para el conjunto de la población pero no para los partidos tradicionales. Es otra muestra de los privilegios con los que cuentan.

Pese a las declaraciones de la oposición de la UCR y el Frente Progresista criticando esta burda manipulación electoral del gobierno, todos sus personeros -así como los de los partidos que dicen ser parte de la «nueva política»- corrieron a inscribir las alianzas. No les importó ninguna medida sanitaria, ni el hecho de convalidar con este acto el asalto al calendario electoral, que viola el principio de transparencia que requiere cualquier elección para ser democrática, así sea en sus aspectos formales. Pretenden ahora llevar el debate del calendario electoral solamente a los partidos con representación parlamentaria, cuando debería consultarse a todos los partidos inscriptos en la provincia.

La única fuerza política que no ha podido presentar su alianza es la izquierda, representada en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. El adelantamiento en la presentación de alianzas dispuesto por el gobierno de Perotti, haciendo caso omiso a la postergación de la elección a nivel nacional a la cual se comprometió a adherir, ha privado a los partidos que componen el Frente de Izquierda de poder presentar su alianza debido a las demoras que existen en la justicia electoral para reconocer la legalidad de los partidos que la componen, aun habiendo cumplido todos los compromisos exigidos.

Numerosos partidos estamos atravesando el proceso de reconocimiento jurídico de nuestras fuerzas políticas en tribunales, un tránsito que se ha visto retrasado por la mala gestión de la pandemia, que se expresa, entre otros, en el hecho de que los empleados judiciales están trabajando sin ser vacunados. El Partido Obrero ya ha cumplido con todos los requisitos para la obtención de la personería. Los partidos que somos independientes del Estado, es decir, aquellos que no somos financiados por las patronales y los lobbys capitalistas, no nos vimos beneficiados por la ley que oficialistas y opositores sancionaron a nivel nacional para autoeximirse de los requisitos que rigen para tener personería política reconocida por el Estado. Estamos «en la cola», porque somos parte de quienes atraviesan esta pandemia sin recursos. Defendemos por ello nuestro derecho democrático a dar batalla electoral contra todos los atropellos que sufrimos como parte de la clase trabajadora.

Por todo esto desde el Partido Obrero de Santa Fe, que integra el Frente de Izquierda Unidad a nivel nacional, rechazamos esta maniobra electoral de parte del gobierno de Omar Perotti y el Frente de Todos de la provincia. La pandemia no debe ser una excusa para hacer de las elecciones un terreno de manipulaciones de los partidos tradicionales y menos aún de quien detenta el poder del Estado. No hay motivo ninguno para que, coincidiendo la fecha electoral con el calendario nacional, no se respeten también las fechas nacionales de inscripción de alianzas y candidatos.

Reclamamos que el calendario electoral se postergue porque no están dadas las condiciones sanitarias para que la población se movilice masivamente a votar, menos en una provincia estallada de contagios y con un sistema sanitario completamente colapsado. Que se anule la presentación de alianzas realizada, que se suspenda la presentación de candidatos y se fije una nueva fecha acorde a la necesidad de postergar las elecciones. Que se garantice la participación de todas las fuerzas que han cumplido los requisitos frente a la justicia electoral.

