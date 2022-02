Sequía a tres bandas: agua, inversiones y salarios

La provincia de Neuquén es puesta en una situación crítica por los detalles finales que se acuerden en el pacto con el FMI. En una provincia cuya obra pública presupuestada para el 2022 está financiada en un 36% con fondos fundamentalmente de Nación para obras de educación y rutas, la reducción del déficit fiscal que exige el FMI afecta de lleno esas obras.

Por otro lado, el llamado Consenso Fiscal que implicará una mayor recaudación de impuestos provinciales choca con la masiva eximición, por ley, de Ingresos Brutos que gozan diversos sectores económicos locales como producción primaria (fruticultura, terratenientes, etc.) y de Sellos que gozan las petroleras. Con lo cual la variante sería aumentar el Inmobiliario que se descarga sobre gran parte de la población, en un año donde el MPN se juega la interna de cara al 2023.

Por el lado de las regalías hidroeléctricas la sequía ha agravado el cuadro de una gestión capitalista de los caudales de cursos de agua y de las cotas de los lagos. El representante de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), Elías Sapag, acaba de anunciar, como si no fuera responsable del desastre, que «El río Neuquén tiene el caudal histórico más bajo en los últimos 120 años, o sea, en la serie histórica registrada no hay un caudal más bajo durante el mes de enero….a la fecha los embalses solo cuentan con el 40 por ciento del agua disponible, en un corto plazo puede generarse que no tengamos agua ni para generar energía eléctrica” (LMN, 5/2).

Vaca Muerta, colgada del pincel

En un marco de sequía de inversiones, para el lunes 7 de febrero están convocadas asambleas sindicales por el reclamo salarial. Tras dos reuniones donde las patronales no dieron una respuesta, sobrevuela la posibilidad de alguna medida de fuerza, aunque las burocracias del sector son campeones de anunciarlas y levantarlas casi en simultáneo.

Pero lo cierto que en el sindicato de Jerárquicos, aquellos sectores que tiene la jornada de “solo” ocho horas, su secretario general, Manuel Arévalo, ha planteado que “para esta jornada de trabajo (el salario) no alcanzan para cubrir los gastos comunes y corrientes que tiene una familia, como son la alimentación y vestimenta, la educación, pagar un alquiler”

En tanto el secretario general del sindicato de obreros reclama el adelanto para este mes de un 10% pactado para mayo de la mesa salarial anterior y adelantar la apertura de la paritaria para marzo, usando la cláusula de revisión. Las patronales estiran los tiempos. Habrá que ver que pasa con las asambleas del lunes.

Pero la opinión de los CEOs de las empresas es que están esperando que se defina la letra chica del pacto con el FMI. Los subsidios estatales al sector están en danza.

El FMI acuerda que “una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”. Obviamente el staff del organismo piensa en los tarifazos contra la población, pero las productoras y operadoras tienen toda clase de negocios cruzados que involucran subsidios estatales. Para el 2022 se calcula que esos subsidios rondarán entre 11.000 y 15.000 millones de dólares (superando los del año pasado).

Por otra parte quieren asegurar via el chantaje de la “huelga” de inversiones, una mayor disposición de divisas. Un CEO de una petrolera que opera en Vaca Muerta ha dicho: “Lo que principalmente le interesa a la industria es el tema el acceso a divisas. Ese es un factor estructural que hay que resolver y es lo que te va a mover la aguja a la hora de conseguir los fondos para sostener y sobre todo incrementar las inversiones en una industria” (RN, 5/2).

Mesas salariales de estatales y educación

El próximo martes 8 será ATEN y el miércoles 9 los sindicatos que agrupan al conjunto de los estatales estan citados a sendas mesas salariales. El gobierno, a través de su ministro de Educación y Seguridad, Osvaldo Llancafilo, previo a las mismas ha puesto paños fríos a los reclamos, con el argumento que “a pesar de la recuperación económica actual, se están terminando de cubrir muchísimos compromisos financieros….Entendemos que puede existir un cierto retraso, pero también es cierto que nosotros vamos a ir con una propuesta salarial que el Gobierno provincial luego pueda cumplir”. (RN, 25/1).

Los dichos del ministro Llancafilo contrastan con los anuncios que hiciera fines del 2020 el propio gobernador Omar Gutiérrez al cerrar un acuerdo por la deuda en dólares con los bonistas, cuando dijo que “Esto lo que da es un alivio financiero de la carga de la deuda pública” (NeuquénInforma 24/11/2020).

Apenas quince meses después, parece que la provincia debe cubrir “muchísimos compromisos financieros”. El “alivio” duró nada y nuevamente los recursos financieros están reservados al gran capital y no a salarios.

Las asambleas que deban debatir la propuesta oficial, deben votar la recuperación salarial y la actualización por IPC, dos condiciones reivindicativas fundamentales. Es el rumbo de la reciente declaración emitida por las seccionales recuperadas de ATEN (ver aparte), con la cual darán la lucha política en el plenario del lunes 7 ante la conducción provincial del TEP-Celeste, alineada con la CTERA y Baradel.

Todo indica que habrá un febrero de encrucijadas, luchas y grandes movimientos. Vamos por victorias obreras.

*DECLARACIÓN de seccionales y direcciones de ATEN

El acuerdo con el FMI es un pacto colonial que no solo implica descargar un gran ajuste sobre salarios, jubilaciones, infraestructura, programas de ayuda social, la salud y la educación pública, sino que conlleva el alineamiento abierto del gobierno nacional con la política imperialista de EEUU en el mundo y en Latinoamérica en especial. Nuestro país jugará el papel de un peón de los Biden en lo que el presidente de EEUU considera “su patio”.

El acuerdo con el FMI significa inflación, tarifazos, reducción de presupuesto para salud y educación, reforma educativa, laboral y previsional. El monitoreo o control trimestral del FMI sobre la vida económica del país, es la manifestación de un cogobierno de los Fernández con los funcionarios del organismo internacional y profundiza una política de coloniaje, que debemos rechazar y combatir.

Se trata como quedó reconocido por el propio de Macri de una deuda de 44.000 millones de dólares para financiar la fuga de capitales y armar un gran negociado financiero, que hoy el gobierno del Frente de Todos se apresta a legitimar y pagar. Es la entrega y saqueo nacional en regla, ejecutado por un gobierno que se autotitula nacional y popular.

Esta política, que llevará adelante también el gobernador Gutiérrez y ahora aparece con mayor claridad la finalidad que tiene el financiamiento de una base ‘humanitaria’ por parte del ejército de EEUU en Neuquén. Se trata de la injerencia y el control y espionaje imperial sobre una zona rica en recursos de todo tipo, desde hidrocarburos hasta el agua vital para la vida.

La renuncia de Máximo Kirchner es un tapa rabos de sectores que componen este gobierno, que hicieron demagogia contra el FMI y culminaron realizando un acuerdo contra el pueblo trabajador. Hay que tener claro que no hay defensa de las condiciones de trabajo, salario, jubilación o empleo de parte de los que están en el campo del cogobierno del peronismo y el FMI. Apoyan abierta o vergonzante este pacto.

La conducción de CTERA y Hugo Yasky afirman que “Salir de la encerrona de la deuda que dejó Macri, nos obliga a perder parte de esa autonomía y cargarle una mochila en la espalda a millones de argentinos”. Es decir que bancan lo actuado por el gobierno nacional.

Por su parte la conducción TEP-Celeste en ATEN pretende desconocer que existe un pacto colonial y de ajuste. Por eso el punto, a pesar de ser un elemento central, no figura como tal en el temario del plenario del próximo lunes.

Ese pacto tiene directa incidencia negativa sobre salarios, jubilaciones, el ISSN, la infraestructura escolar. Particularmente nos deben el aumento de todo 2020 y el pase al básico de las sumas fijas y aún no hay ni un imputado por el triple crimen de Mónica, Nicolás y Mariano en la Escuela de Aguada San Roque. Eliminaron las licencias COVID, por pacientes de riesgo y contactos estrechos, que debemos recuperar, cuando los protocolos prácticamente han desaparecido en los lugares de trabajo y el Estado se ha desentendido de los testeos.

Así como rechazamos el monitoreo del FMI sobre la Argentina, reclamamos el monitoreo mensual de nuestro salario y el aumento por IPC.

Este panorama debería tener a ATEN en su conjunto preparando las condiciones para un plan de lucha, llamando a asambleas, poniendo en pie comités de bioseguridad e higiene, llamando a un encuentro de trabajadoras/ es de la educación. Es la manera de enfrentar el pacto del gobierno con FMI y el ajuste.

No lo hará la burocracia del TEP, la que pone sus esfuerzos en confiscar una seccional como Zapala cuando debería convocarse a nuevas elecciones porque hubo un empate. Otra situación grave es la situación de las finanzas del sindicato con balances que ni siquiera han sido publicados en los últimos dos años o se niegan licencias gremiales o pretende quedarse con el edificio de ATEN Capital para armar una seccional paralela, y así limitar la acción de lucha de las seccionales, minorías, congresales y consejeras/os escolares que suscribimos este documento.

Llamamos a las y los trabajadores de la educación a entrar en acción y defender nuestro salario y condiciones laborales, que en definitiva es la defensa de la educación pública, laica y científica.

En función de lo dicho, acordamos en:

Movilizar junto a otras organizaciones el próximo 8 de febrero a las 18 horas desde el monumento a San Martín. ¡Abajo el pacto del ajuste, saqueo y contaminación con el FMI!. Organicemos el plan de lucha. Que las centrales y sindicatos rompan con los gobiernos.

Exigimos asambleas para discutir pliego y que convoque a un encuentro provincial de trabajadorxs de la educación que organice la pelea por salario y condiciones laborales y jubilatorias infraestructura.

Que en la mesa del martes la representación sindical sea como es costumbre en nuestro sindicato e ingrese la directiva provincial junto a la directiva de la seccional capital y que se llame a movilizar a las puertas de la sede de negociación.

Llamamos a votar a la lista gremial en las elecciones de ISSN exigiendo que sea explicitado el programa. No a la reforma de la ley 611.

Exigimos se organice la pelea por justicia por Monica, Mariano y Nicolas y justicia completa por Carlos.

Comisiones directivas de ATEN Capital – Plottier – Picun Leufu – San Patricio del Chañar. Minoria en directiva de ATEN Cutral Có-Plaza Huincul. Consejeras/os escolares de los Distritos I – III – VIII y X Congresales a CTERA del Frente Multicolor-Bermellón e independientes