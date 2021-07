Veterinarias-UBA: 30 estudiantes se suman a la campaña por listas únicas del FIT-U

Una treintena de estudiantes de la facultad de Veterinarias de la UBA expresaron su apoyo a la campaña por las listas unitarias y un congreso del Frente de Izquierda – Unidad, ante la gran crisis social y económica en que se encuentra sumergido el país.

El gobierno de Alberto Fernández busca, desde el día uno, garantizar el pago de la deuda externa. Para ello se ha congraciado con el FMI en una política de “austeridad fiscal” que se expresa en una avanzada general contra los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores, en enormes ajustes presupuestarios en salud aún durante la pandemia y también sobre el sistema educativo.

El cuadro electoral que se avecina está atravesado por esto: tanto el oficialismo como la derecha coinciden en los ejes que hoy hacen al descontento popular y a la pauperización social. Por ello es que, aunque el gobierno agite “el fantasma de la derecha” que gobernó durante cuatro años, lo hace para excusarse por ser el garante de continuidad de la misma política de ajuste fondomonetarista. En materia de educación, el recorte de presupuesto hace a las condiciones de cursada virtuales e incluso presenciales dependiendo el nivel educativo sumamente desastrosas.

La facultad de Veterinarias de la UBA no es una excepción. La falta de presupuesto se refleja en cada inscripción donde son cientos les estudiantes que no son asignades a comisión frente a la negativa a designar más docentes, así como también en una oferta horaria reducida.

La virtualidad, como se ve, profundizó las problemáticas de cursada de la facultad. Por un lado, las autoridades no garantizaron ni equipos ni asistencia económica a quienes no pudieron acceder a las cursadas. Por otro, se eliminaron muchas de las fechas mensuales de examen final al no poderse realizar las partes prácticas de materias nodales. Les estudiantes empezaron a atrasarse, pero tampoco desde la gestión se generaron alternativas, como lo que solicitamos desde eVet-UJS: que se puedan rendir finales correlativos condicionados a la cursada de las prácticas.

En el último año esto es aún más grave, porque las cursadas no se dictan en ambos cuatrimestres, y sumado a las limitaciones de acceso, se convirtieron en un gran embudo de estudiantes que no pueden recibirse. Hoy estamos dando la lucha por el ingreso condicional a la carrera, teniendo en cuenta la situación excepcional que atravesamos en términos académicos y la falta de medidas que paleen la deserción estudiantil en el Ciclo Básico Común.

Desde eVet-UJS, conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, creemos que la intervención unitaria del Frente de Izquierda – Unidad no solo es necesaria, sino fundamental. Las elecciones que se avecinan son, en este sentido, una oportunidad para presentar un programa independiente que defienda realmente los intereses de los explotados y les presente una salida. La conformación de listas únicas en estas Paso y la convocatoria a un congreso del FIT-U que reagrupe al activismo y los luchadores tiene como objetivo ser un canal de independencia política que sirva para intervenir en las luchas que se vienen desarrollando.

La pelea por todos estos reclamos debe ser puesta en marcha desde las agrupaciones estudiantiles independientes al gobierno, la oposición derechista y a sus diversos representantes en las diferentes universidades. Defendemos una alternativa de izquierda que esté a la altura de desarrollar a fondo todas las luchas obreras y estudiantiles, por ello, te invitamos a sumarte a vos también a la campaña por las listas únicas y un congreso del Frente de Izquierda – Unidad.

