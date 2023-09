Por el cruce sobre Milani, la hermana del desparecido Ledo desmintió a Rossi y denunció a Villarruel

La hermana del soldado Alberto Ledo, una de las víctimas del genocida Milani, salió a repudiar los dichos de la negacionista Victoria Villarruel, vicepresidenta por la Libertad Avanza, y a cuestionar a Agustín Rossi, vicepresidente de Unión por la Patria, luego de que el caso se metiera en el debate televisado por TN.

Allí, Villarruel, una férrea defensora de los genocidas de la última dictadura, decidió cuestionar cínicamente a Rossi, quien quiso presentarse como el paladín de la defensa de los derechos humanos y la condena a los represores de la dictadura, por haber integrado como ministro de Defensa el gobierno que puso a Milani al mando del Ejército, mientras este era acusado por la familia de haber sido partícipe de la desaparición forzada de Ledo.

“Tengo que decir claramente que nosotros hemos repudiado el acto que organizó esta señora Villarruel (hace algunas semanas en la Legislatura porteña), porque es una representante fiel del negacionismo. Ella reivindica a las víctimas del supuesto terrorismo. Pero se olvida que nuestras víctimas, los 30 mil detenidos desaparecidos, los presos, los bebés nacidos en cautiverio que han sido víctimas del terrorismo de Estado”, sostuvo Graciela Ledo en una entrevista con La Retaguardia. Y agregó: “De Villarruel no me sorprende. Lo que me molesta es que utilice un tema tan duro y tan triste. Repudio la utilización que hace esta señora”, dijo desde La Rioja.

Pero la hermana de Ledo también apuntó contra Rossi, quien se escudó en que la justicia nunca probó los hechos de los que se lo acusa a Milani, y denunció la impunidad garantizada por el Estado, quien absolvió al Militar durante el gobierno macrista: “Por otro lado, lo que ella dice es cierto. Es decir, no tiene que decirlo ella, porque ya sabemos qué es lo que ella defiende. Pero exactamente, Milani es uno de los responsables de la desaparición de mi hermano, y Rossi es responsable de que haya sido ascendido a teniente general y luego a jefe del Ejército. Él es responsable y también es responsable Cristina Kirchner. Son responsables los senadores que aprobaron el pliego. Es responsable la Justicia que no actuó como corresponde y la que no nos permite todavía tener la justicia por la que bregamos desde hace 47 años”.

Todos los gobiernos democráticos han sostenido en el poder gran parte del aparato heredado de la dictadura y le han otorgado prebendas y beneficios a los genocidas. Solo gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos, y de víctimas y familiares de detenidos y desaparecidos, es que se ha conquistado una magra cantidad de juicios por crímenes de lesa humanidad.

Con su cuestionamiento por el nombramiento de Milani, Villarruel evidenció la impostura del kirchnerismo, que es precisamente lo que explotan los liberfachos para deslegitimar a las organizaciones que luchan por los derechos humanos y la defensa de las libertades democráticas, con el objetivo de profundizar la orientación y así indultar a las Fuerzas Armadas para destinarlas a la represión interna.

Para defender las libertades democráticas es fundamental luchar por juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, por cárcel común a los genocidas y por echar a los represores y negacionistas del Estado, es una tarea que solo se puede llevar adelante de manera independiente de todos los políticos capitalistas.