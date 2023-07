¿Por qué cae el consumo de alimentos pero crece la venta de autos 0KM?

En junio, según la consultora Scentia, las ventas en las grandes cadenas de supermercado aumentaron 6% mensual, mientras que en los comercios de cercanía cayeron 3%. Esta disparidad en el consumo obedece al mismo fenómeno inflacionario que repercute en los distintos niveles de ingreso de manera desigual.

Por un lado, la presencia de precios regulados se limita a las grandes superficies mientras que no llegan a los comercios barriales, los cuales concentran el 75% del consumo. A su vez, las compras en supermercados están reservadas para el sector de ingresos más altos, que cuenten al menos con un ingreso mensual fijo y un vehículo. En cambio, la población de menos ingresos, que vive al día y adquiere una cantidad reducida de artículos en cada compra, acude al canal tradicional, donde los toca pagar precios más elevados.

Por otra parte, la inflación acumulada en el primer semestre del año fue mayor en el rubro alimentos, el cual se lleva el 34,5% de los ingresos del quintil de menores ingresos y apenas el 15,7% de los ingresos del quintil de mayores ingresos, según la consultora Ferreres. Lo anterior conduce a las capas más empobrecidas de la sociedad a reducir su consumo, incluso, a apelar a productos de segundas marcas, cuyas ventas crecieron 20% en 2022, según el cálculo realizado por Nielsen IQ. Sin ir más lejos, las ventas minoristas Pyme en la categoría alimentos retrocedieron 4,1% en junio, en comparación interanual, según los datos de la Came.

En contraste, quienes perciben mejores ingresos vienen incrementando su consumo en rubros que no son esenciales, ya que el dinero con el que cuentan no les alcanza para ahorrar o comprar un inmueble, pero si no lo gastan se desvaloriza a causa de la escalada inflacionaria. Esto se refleja, por ejemplo, en que la cantidad de espectadores en las salas de cine de los centros comerciales, durante el primer cuatrimestre del año, aumentó 47,6% en términos interanuales; o bien, en el incremento del 11,2% en el patentamiento de autos en junio, respecto al mismo mes del año pasado.

En ese sentido, aunque el consumo no exhiba una caída uniforme, su comportamiento revela cómo la inflación viene licuando los ingresos de las mayorías. La pauta salarial a la baja fijada por Massa, avalada por la burocracia sindical, profundiza esta confiscación. Por eso es tan importante subsanar el bolsillo de los trabajadores, estableciendo un sueldo inicial de $350 mil y aumentos salariales indexados a la inflación mensual. Solo la izquierda sostiene este planteo, dado que implica afectar las ganancias capitalistas, poniendo por delante las condiciones de vida del pueblo trabajador.