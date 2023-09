¿Por qué Milei y Epstein reculan con el planteo de la dolarización?

Darío Epstein, uno de los principales referentes económicos de La Libertad Avanza, salió a aclarar que no van a dolarizar “si no hay dólares”. Estas declaraciones se enmarcan en un recule general, por parte de los candidatos de dicha lista, para con las propuestas de gobierno que llevaron a Milei a ganar las Paso. La semana pasada también Ramiro Marra relativizó la ejecución de la dolarización y sostuvo que, de llevarse adelante, sería durante un segundo mandato.

Asimismo, durante la entrega de “Premios Fortuna”, representantes de las cámaras empresariales más poderosas del país expresaron su preocupación frente a un eventual gobierno de Milei, cuyas propuestas generarían incertidumbre al interior del sector. Sucede que, si bien el “libertario” se presenta como un candidato promercado, no parece contar todavía con la espalda económica para llevar adelante sus promesas.

El tema de la dolarización genera resquemores al interior del empresariado, que durante todos estos años se benefició de la licuación de los salarios mediante la inflación y la devaluación como principal herramienta para engordar sus bolsillos sin invertir un peso. A su vez, a la burguesía le preocupa la reacción social que podría tener como consecuencia la medida, puesto que implicaría una enorme confiscación a los ingresos de la población que ya vienen en franco descenso.

Milei, buscando posicionarse como el candidato de los capitalistas, promete que los dólares se van a conseguir a través de un shock de confianza, que lograría revalorizar los activos en dólares de la Argentina y atraer la rapiña de los fondos buitre. Sin embargo, el propio mercado muestra preocupaciones en el valor de las acciones y pegó un salto el riesgo país por las posibilidades de un default. Los dichos sobre no dolarizar sin dólares buscan calmar a los hombres de negocios de que no será un salto al vacío. Es una muestra de que las promesas con que hace demagogia Milei prometiendo terminar con la inflación están subordinadas a no afectar al empresariado.

En tanto, cuestiones como la eliminación de los aranceles a la importación preocupa a empresas como las automotrices o las farmacéuticas, hoy protegidas por barreras arancelarias. Son expresiones de los intereses contradictorios al interior de los distintos sectores patronales. Por eso cuando el “libertario” promete un recorte fiscal extremo deja en claro que las principales víctimas del “plan motosierra” serán los beneficiarios de planes sociales y los haberes previsionales, además de esferas públicas como la salud o la educación.

“Hay cosas urgentes para tocar, todo el sistema de multas hay que darlo de baja, no sirve ese castigo a las empresas, tampoco el proceso de juicios eternos laborales. Ningún empleador quiere tomar gente porque no quiere contratar una carta documento con patas, no sirve eso”, afirmó Epstein en su afán por congraciarse con los empresarios. Es en ese sentido que Milei se reunió con Gerardo Martínez, dirigente nacional de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, donde le consultó al sindicalista por el fondo de desempleo que rige para el gremio, el cual querría aplicar al resto de los trabajadores. Esto significa que el trabajador pagaría su indemnización mediante un porcentaje que se le descuenta todos los meses del sueldo, el cual será entregado al trabajador en caso de extinción de la relación laboral, sea justificada o injustificadamente. Esto habilita a las patronales a desentenderse de los trabajadores a costo cero, lo que también impacta en la casi supresión de otros ítems como la antigüedad.

El recule de Milei desnuda lo que desde Prensa Obrera venimos denunciando hace rato, y es que finalmente su programa de gobierno, que postulaba como una ruptura con el status quo, es una profundización de las políticas que nos trajeron hasta acá: más endeudamiento, golpazo mortal a los ingresos de la población, pago serial de la deuda externa, cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el FMI y destrucción de las condiciones laborales. El programa posee la misma orientación que el programa de todos los políticos capitalistas, descargar la crisis sobre los trabajadores para salvar al gran capital. Tal es así que las listas de Milei están integradas por el massismo, el peronismo y Juntos por el Cambio. La única lista que ofrece una salida para quienes generan las riquezas del país, independiente de todos los gobiernos de turno, es el Frente de Izquierda.