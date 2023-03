“Por qué no viene la ministra a los barrios a ver cómo es la vida?”

Ayer en IP le hicieron una entrevista a Patricia, compañera del Polo Obrero de José C. Paz, a raíz del acampe que estaba llevando adelante la Unidad Piquetera en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, que echó por tierra las mentiras esgrimidas por el gobierno para atacar al movimiento piquetero que lucha contra el hambre y la miseria.

Primeramente confirmó que quienes cobran un plan social son laburantes precarizados con ingresos magros que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, no oportunistas que no quieren trabajar y arriados por el Polo Obrero como sugiere la ministra: “Yo vivo del plan y trabajo como empleada doméstica, y aún así no me alcanza. Trabajo en 2 casas, no estoy registrada. Soy peruana, llegué en el 2000, soñaba trabajar, mandarle plata a mis hijos a peru y tener otra vida. No lo logré.”

A su vez, denunció la responsabilidad del Estado con respecto al hambre y la miseria que viven los sectores más postergados y denunció la situación de los merenderos y el recorte en la asistencia alimentaria que esgrime el Estado: “El gobierno nos manda los alimentos no perecederos pero no manda ni carne, ni pollo ni verdura, nosotras juntamos y compramos la carne porque es mucha la necesidad que hay en los barrios populares. Le doy de comer a 60 chicos y 40 adultos (100 personas) en el merendero. En José León Suarez hay criaturas de 6 o 7 años que ya están en la droga, criaturas de 2 años que te preguntan si hoy en el merendero hay leche, ¿eso lo ve la ministra? ¿por qué no va a los barrios populares a ver como es la vida?”

Luego de contar la situación de vulnerabilidad en la que vive, Patricia destacó el accionar del Polo Obrero como organización y sus métodos: “En el Polo estoy hace 3 años, el Polo te ayuda, te enseña, te dice como son las cosas que uno tiene que enfrentar para poder salir adelante, pero no me obligan. A mi nadie me obliga y yo no obligo a nadie, si los cros no quieren venir no vienen. Mis hijos ven lo que nosotros hacemos, cómo discutimos y charlamos con los compañeros y me dicen que siga adelante ayudando a quien lo necesita, a los niños que no tienen que comer”.

Con respecto a la contribución del 2%, algo sobre lo que se montó todo el arco político para atacar a la organización, Patricia explicó cómo funciona y para que se usa, desmintiendo absolutamente que el Polo Obrero retenga arbitrariamente ese porcentaje de los ingresos de los beneficiarios: “El 2% del plan se usa para pagar el traslado de la mercadería de los alimentos, para ayudar a los merenderos, para hacer las banderas y el traslado de las cosas para el acampe, entre otras cosas, pero nadie te obliga a ponerlo, el que quiere de su voluntad pone. Para mi es importante aportar a la organización, porque gracias a ese 2% es que se sostiene todo, porque lo que da el gobierno no alcanza”. Es decir, la plata se utiliza para hacer lo que el Estado no hace, como garantizar la comida.

También desmintió que el Polo Obrero “le pague por ir a protestar”: “A mi no me pagan, yo voy a protestar porque cobro $33.000 del plan Potenciar Trabajo, no alcanza para nada, y para eso dejo a mis hijos y dejo a mi casa. Son mentiras lo que dice la ministra y es una verguenza que diga que al dar de baja los planes le saca 9 millones de pesos a Belliboni, ella no le saca nada a Belliboni, nos saca a nosotros que venimos a protestar, no es lindo estar en la calle con el calor, las criaturas y el hambre. Yo quisiera que la ministra pase un dia en mi casa, que viva en mi casa y que vea la necesidad que nosotros tenemos”.

Para cerrar, Patricia remarcó el reclamo de la Unidad Piquetera: “Quiero que la ministra sepa que no se vive de arroz y polenta que vienen con bichos, los nenes necesitan carne, dejen de darnos lo peor a nosotros. No es justo que siga dando de baja planes, hay gente como yo que lo necesita, hay niños que no tienen que comer, lo que está haciendo está mal, ni siquiera se vive con $33.000.”