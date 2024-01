Posadas: proponen boleto de transporte a ¡$1.212!

Este jueves 4, convocada por el municipio de Posadas, se llevó a cabo una audiencia pública en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Jardín Botánico. El propósito fue debatir el incremento de tarifas del transporte. Este encuentro se vio precedido por dos alzas en las tarifas de los colectivos, una el 4 de diciembre y otra el 21 de diciembre, esta última sin cumplir con el requisito de la audiencia pública. Es importante señalar que este tipo de audiencias tiene un carácter no vinculante, lo que implica que ningún ente gubernamental o empresarial está obligado a responder a las demandas expresadas durante la jornada por parte de los usuarios.

Durante su presentación inicial, el subsecretario Jardín pareció repetir un discurso dictado por el Grupo Z, además de presentar una versión de fantasía sobre el estado del servicio de transporte. Mencionó la incertidumbre en torno a los subsidios del gobierno nacional, proponiendo un aumento tarifario que iría de $250 con Sube Misionero o Billetera Virtual de Susa, o $330 en efectivo a $1.212. En esa línea siguió Facundo Zárate, representante de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), exhibió los supuestos porcentajes de distribución en la denominada “tarifa técnica” ($1.633 sin subsidios), omitiendo la porción más importante: la de las ganancias que van al grupo liderado por Zbikoski. Este grupo, a pesar de quejarse de la insuficiencia para cubrir costos, ha consolidado gran presencia en el transporte público del Amba (Página 12 – 08/07/23), se ha hecho de cerca del 30% del sistema de transporte de Santiago de Chile (Primera Edición – 10/10/21), e incluso se diversificó en la actividad agrícola, adquiriendo 126 hectáreas de nogales en Mendoza en 2016 (ídem Página 12).

Las simpatías hacia el Grupo Z no se limitaron a Jardín; Valeria Fiore, defensora del pueblo, quien hasta entonces era una desconocida para muchos, expresó en palabras más o palabras menos su apoyo a un incremento escalonado en las tarifas. También habló Marcos Contreras, titular de la Asociación Civil Defender, quien sugirió que si había aumento tenía que ser después de marzo (Primera Edición – 04/01).

Los que sí rechazamos el aumento de tarifa en el boleto fuimos las decenas de usuarios, quienes como oyentes u oradores expresamos nuestro descontento en las intervenciones o entre medio de ellas con cantos: “Se va a acabar esa costumbre de robar”, “Fuera el grupo Z”, eran algunos de los que se escuchaban.

La historia de un monopolio que se erigió a la sombra de la Renovación

La historia del crecimiento exponencial del Grupo Z (conglomerado empresarial que abarca Casimiro Zbikoski S.A, Nuestra Señora del Rosario S.R.L. y Tipoka S.A.) se remonta al año 2007 cuando pasa de tener algunas líneas de transporte urbano en Posadas, distribuidas en estas empresas por separado. En esos años, la renovación concedió al primero la operación del Sistema Integrado de Transporte por 30 años, sin claridad sobre los detalles de esta concesión que afecta a cientos de miles de residentes. A lo largo del tiempo, las unidades de transporte se renovaron de manera insuficiente, la población aumentó y el sistema no cumplió con las expectativas de los usuarios, que continuamos demandando unidades en mejores condiciones, frecuencias más altas y horarios extendidos, mejores paradas y que se vuelva a emitir tarjetas plásticas ya que no muchos contamos con celulares que puedan soportar la app Susa. Desde 2007, no se dispone de información precisa sobre la cantidad de boletos vendidos o la distancia recorrida por las unidades, ya que el Estado carece de un control efectivo, y los datos son proporcionados por las empresas sin verificación independiente.

Los reclamos de los familiares de personas con discapacidad también se hicieron presentes en la audiencia. A pesar de las leyes que garantizan la gratuidad del boleto para este sector, se enfrentan a obstáculos como la inaccesibilidad de la aplicación Susa y la falta de renovación automática del beneficio con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), ya que en efectivo no se cuenta con el derecho del pasaje gratuito. Además, los trámites para obtener la tarjeta se dificultan, con la amenaza de que si se pierde, no se reimprimirá. El sistema de transporte se muestra, así, como excluyente, implementando medidas demagógicas pero no favoreciendo la autonomía de las PCD.

Es evidente que, a pesar de los repetidos aumentos en la tarifa, ninguno de los reclamos de los vecinos ha sido atendido. Recientemente, los usuarios somos víctimas de una drástica reducción en la frecuencia, una situación especialmente insostenible con las altas temperaturas actuales. En lugar de exigir a las empresas que cumplan con los horarios establecidos, el gobierno premia al Grupo Z con un nuevo aumento en la tarifa y oficializa su monopolio, incluso al poner en licitación las líneas de la única empresa no perteneciente a Zbikoski, la empresa Bencivenga.

Organicémonos para que no pase el boletazo

Nuestra intervención se centró en denunciar y desnudar los negociados de la renovación con el grupo Z, exigiendo que se abran los libros contables de las empresas y que se revise la tasa de ganancia para que sea aplicada en el mejoramiento del sistema de transporte bajo el control de los trabajadores y usuarios. También denunciamos el carácter no vinculante de las audiencias públicas, que son convocadas como una formalidad para cumplir con las necesidades de Zbikoski y no con los planteos de los usuarios.

Luego de la audiencia, convocamos a una asamblea afuera del SUM, donde se decidió crear un frente de lucha contra el aumento en las tarifas de transporte. Bajo el lema “que el boletazo lo paguen los empresarios”, se planteó realizar una radio abierta junto con la performance que realizarán trabajadores de la cultura en la terminal de quaranta el próximo lunes 8 de enero a las 12, así como unirse a los cacerolazos con consignas específicas en contra del incremento del boleto y también en defensa del boleto estudiantil (BEEG) que muchos usuarios manifestaron tener miedo a que se pierda. Construyamos una gran movilización para que no pase este golpe al bolsillo popular.