Preparan la privatización de Trenes Argentinos

Uno de los objetivos que Milei defendió durante toda la campaña y ratificó tras el balotaje es la privatización de las empresas públicas, entre ellas Trenes Argentinos.

En estos días, trascendió el alcance de estos planes, a partir de la difusión de un audio dirigido a sus colaboradores por parte de Sergio Rojas, director de la revista Rieles, un medio especializado de fuertes vínculos con concesionarios y contratistas del sector ferroviario.

Según sus palabras, “lo que conocemos como Sofse, Adif y Trenes Argentinos Capital Humano se va a fusionar en una sola compañía y se va a privatizar. En la carga, se viene muy fuerte el Open Access, pero sin operación del Estado”. Va a haber dos procesos: un esquema de concesión integral y la posibilidad de que operadores privados circulen sobre esas vías concesionadas a partir del pago de un canon.

Para que los capitalistas consideren rentable Trenes Argentinos deberá procederse primero a una reducción de su personal, al congelamiento de los salarios y a un brutal tarifazo en las líneas de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires que, junto con la carga, son las que sobrevivirán.

El capítulo más dramático de este ajuste será la suspensión de los trenes de pasajeros de larga distancia, que pondría en vilo los puestos de trabajo de miles de ferroviarios, ya que es inviable que los gobiernos provinciales los absorban a su cargo sin aportes del Estado Nacional.

Consultado por el periodismo, Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria y de la moyanista Confederación de Gremios del Transporte, se excusó de pronunciarse, con el argumento de desconocer los planes del nuevo gobierno. Es falso: el propio Rojas dice que los gremios ya fueron informados. La noticia del cierre de ramales ya la están difundiendo medios periodísticos del interior, citando fuentes oficiales.

Es imprescindible llevar adelante asambleas en todos los ferrocarriles. Por la reapertura de la paritaria salarial y para advertirles al gobierno entrante y al saliente que se parará todo el servicio a nivel nacional ante cualquier amenaza de cierre o despidos. Ese debería ser el papel de los gremios.

Sin embargo, esto no ocurrirá si no intervenimos enérgicamente los trabajadores. No queremos que la conducción verde de la Unión Ferroviaria repita el papel cómplice que tuvo con Pedraza en la privatizaciones menemistas ni con Sasia en la disolución de Ferrobaires bajo el macrismo.

¡Ni cierres ni despidos! ¡Defendamos el salario! ¡No a los tarifazos! ¡Impulsemos asambleas y plenarios en todos los ferrocarriles! ¡Basta de ajuste al pueblo! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!