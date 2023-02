Preparemos un 8M de las trabajadoras contra la violencia y el ajuste capitalista

En las vísperas de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se reunió la primera asamblea convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la regional CABA -un sector que se posiciona como el ala independiente frente a los grupos kirchneristas.

La asamblea fue un reagrupamiento de luchadoras de todos los frentes, de las más precarizadas que pelean contra la violencia, el hambre y la miseria en las barriadas; de las jóvenes que pelean por la ESI, frente a un gobierno postrado ante las iglesias; de las trabajadoras que enfrentan las paritarias a la baja; de las migrantes que reclaman por sus derechos, como las que integran la comunidad peruana, que está en pie de lucha contra el gobierno golpista y represor de Dina Boluarte -mientras Alberto Fernández, Lula y compañía reciben al embajador golpista en la Celac. En la asamblea se expresaron también víctimas (y sus familiares) de la violencia machista, patronal y estatal, que sufren la impunidad y el abandono del Estado y de las “mujeres gobernando” -integradas al aparato estatal para ser parte del elenco ejecutor de la política fondomonetarista que llevó a niveles récord los femicidios y la feminización de la pobreza.

La asamblea fue abierta por las delegadas del Polo Obrero y amigas de Claudia Tupa Lotore, quien fue asesinada en el barrio de Floresta. El reclamo contra la impunidad y por justicia por su femicidio será potenciado este 8M, junto con la denuncia de la red de narcos y abusadores que opera en esta zona de la ciudad, con plena connivencia de las fuerzas de seguridad del gobierno de Larreta y la Justicia. Estamos convencidas de que la protección de la Comisaría 10 y del fiscal Yapur para encubrir a los responsables de este crimen la vamos a quebrar con la movilización popular, por Claudia y por todas.

Este 8M también estará atravesado por la lucha por verdad y justicia por Lucía Pérez, cuando se está llevando a cabo el segundo juicio contra Farías y Offadini, los narcos que la abusaron, la drogaron y la mataron, en el que nuevamente tenemos que soportar la estigmatización y revictimización de la joven Lucía por su trágico final. Por Lucía pusimos en pie el primer paro nacional contra Macri, que no hizo ninguna central sindical peronista ni de ningún color político. Y como expresó Marisa (mamá de Luna Ortiz, también asesinada por narcos protegidos por el massismo en Tigre), contra esta impunidad vamos a seguir luchando. Es por Lucía, por Luna, por Claudia y por todas las víctimas de la violencia a la que nos somete un Estado que promueve la subordinación, cosificación y humillación de las mujeres para regimentar a toda una sociedad donde reina la división y explotación de clase.

Mientras se realizaba, en simultáneo a la asamblea, el masivo acampe de la Unidad Piquetera en la 9 de julio, Mónica del Polo Obrero de Barrio Santander contó la realidad de las mujeres en los barrios y las villas más pobres, que enfrentan la violencia en los hogares y la violencia de un Estado que ha destruido las condiciones de vida de las familias trabajadoras, creando guetos sin servicios ni transportes, sin vacantes en las escuelas, y sin asistencia en los merenderos ni frente a las múltiples violencias. A todo esto se sumó la barbarie de los 160.000 despidos en el Potenciar Trabajo, una política que aplicó el gobierno de Alberto y Cristina Fernández al servicio del FMI. Mientras la acaudala Tolosa Paz -la ministra de la pobreza- redobla la ofensiva, amenazando con 100.00 bajas más, la asamblea de mujeres y diversidades de CABA abrazó a las piqueteras en su lucha, que volverán a ser protagonistas fundamentales de la movilización de este 8M.

Participaron también sectores del sindicalismo combativo y trabajadoras en lucha, como compañeras de la textil Luis Viale, que luchan contra la patronal criminal responsable de la muerte de sus trabajadorxs, o de la AGD-UBA, que expresaron la lucha que preparan les docentes universitaries contra el robo de las paritarias truchas que les quieren imponer.

El contraste con la burocracia sindical fue total. En particular con la Corriente Federal y las organizaciones kirchneristas y peronistas que abandonaron la lucha para pasarse al otro del mostrador, el de quienes defienden el ajuste y los ataques y agravios cada vez más insoportables contra las y los trabajadores. Contra esta política, el 8M batallaremos nuevamente por un paro internacionalista de la clase obrera por las mujeres trabajadoras, con una movilización que enfrente al gobierno nacional y a todos los políticos capitalistas.

En la asamblea hubo varias menciones a la situación de nuestro movimiento de lucha, que supo sacudir al país masivamente con la ola verde y por Ni Una Menos, y que no ha logrado avanzar en reivindicaciones desde la conquista del aborto legal. Pero el motivo no fue la pandemia, como sugieren algunas voces, sino una política de cooptación de parte de las fuerzas políticas en el poder del Estado, y en particular del kirchnerismo, que llevó a la deserción a un importante sector, que sacrificó nuestros reclamos a cambio de cargos y abultados salarios para sus dirigentes. El daño que le ha hecho esa política a nuestra lucha es enorme, porque gobernar para el FMI en nombre del “feminismo” es lo que desprestigia y llena de bronca a quienes están padeciendo las más brutales privaciones. Sobre este terreno, crecen los Milei y las variantes más derechistas, que quieren poner un signo igual entre la lucha por las mujeres y diversidades y las funcionarias ajustadoras y corruptas como la propia CFK.

Como se dijo en la asamblea, nos sobran motivos para copar masivamente las calles y marchar a Plaza de Mayo por las mujeres y diversidades de la clase trabajadora. Seguiremos reunidas en asambleas los próximos miércoles para abocarnos a esa tarea.