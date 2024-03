¡Profundizamos el plan de lucha!

El pasado viernes 23, el movimiento piquetero unificado desenvolvió una acción en 500 puntos del país, en lo que significó, por un lado, la derrota del protocolo de Bullrich en cada uno de sus puntos, porque la movilización fue en las calles, rutas, puentes y plazas de las provincias y ciudades de casi todo el país y, por el otro, porque fue la acción unitaria más importante de la última década. Nunca en los últimos diez años se había logrado una unidad de acción tan compacta por un pliego de reivindicaciones común, con el método y las características que debe unificar a toda la clase obrera, con un programa común, un pliego de reivindicaciones y la acción directa para llevarlo adelante, en el marco de una crisis política y de ataques cruzados de las distintas fracciones de la burguesía y de gobiernos provinciales y municipales pertenecientes también a gobiernos ajustadores.

La acción unitaria de la clase obrera debe tener como objetivo la obtención de las reivindicaciones y ninguna colaboración de clases con los gobernadores ajustadores.

El gobierno de Macri, como el de Alberto Fernández, Cristina y Massa, se puso bajo la órbita del Fondo Monetario Internacional, sometiendo a los trabajadores al pago de una deuda fraudulenta, que es el origen de toda la crisis económica Argentina.

Hay que advertir que la diferencia circunstancial con el ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei y las salvajadas del loco de la Casa Rosada no nos deben hacer perder de vista que hay un interés común en los partidos que han gobernado las últimas décadas: primero, la reforma laboral que baja los costos de la mano de obra y que tuvo un proceso de profundización durante el gobierno de Macri; segundo, la reforma previsional, para separar la jubilación del salario y meter la mano en los fondos previsionales y, tercero, la reforma impositiva para que paguen más impuestos los pobres y menos los ricos.

Este es un programa que une a toda la clase capitalista con independencia de las diferencias que tengan en la actualidad

Esta primera acción unitaria fue de baja intensidad, la Utep, que movilizó en casi todo el país en coordinación con la UP y otros sectores, no puso toda la carne al asador. La acción frente al ministerio de Pettovello no contó con la masa que entendemos puede mover todo el sector unido.

En Córdoba, una plaza importante, la Utep no se movilizó para no incomodar al gobernador aliado; en La Matanza, la CCC se movilizó con D’Elía el día anterior, para no coincidir con la Utep local, y en varias provincias, tanto Libres del Sur como Barrios de Pie o no se movilizaron o lo hicieron aparte.

De todas formas, en la mayoría de los puntos de corte se establecieron contactos y se forjó una fuerte unidad.

En la Ciudad de Buenos Aires habíamos previsto que la situación sería el punto más alto de conflicto.

Por lo que la UP y el Frente de Lucha Piquetero propusimos una fuerte concentración y una seguridad reforzada.

Efectivamente, allí la Policía Federal intentó que no bajáramos a la calle, rodeando las veredas donde comenzamos la concentración. Pero la acción de todas las organizaciones desbordó y desalojo las calles de policías, defendiendo el derecho a manifestarnos.

Al finalizar la jornada, todas las organizaciones plantearon la necesidad urgente de mantener la unidad y profundizar las acciones. El “peluca” Gramajo, secretario general de la Utep, fue claro cuando planteó la necesidad de “acciones fuertes y permanentes”. El Frente de Lucha levanta la propuesta y lanza la convocatoria para ir a una profundización del plan de lucha, con cortes en todo el país, acampes y una gran Marcha Federal.

Hay que forzar al gobierno de Milei a que les devuelva la comida a los comedores populares y que se aumente el Potenciar Trabajo al monto de un salario básico. Ya que luego del desenganche quedará sepultado por la inflación.

Además, la destrucción del Potenciar Trabajo intenta desarticular las organizaciones y abandonar a las masas más golpeadas por la crisis a la descomposición del delito organizado que avanza en los barrios.

Un gran piquetazo nacional, acampes y una Marcha Federal que impacte en todos los sectores y que sea el punto de reagrupamiento de asambleas populares, sindicatos y sectores en lucha, artistas, etc. Una acción que conmueva y genere empatía en todos los luchadores. Una acción de este tipo puede ser también un impulso a la propuesta de las asambleas de Ademys y el Sutna, que han discutido una gran asamblea o plenario de ocupados, desocupados, sindicatos, comisiones internas, asambleas populares y asambleas de artistas, que pongan en pie un plan de lucha unificado para derrotar el plan Milei, lo que necesariamente pasa por un plan de lucha de la CGT y la huelga general.