Pronunciamiento internacional en apoyo a la lucha contra el gobierno de Milei

El siguiente pronunciamiento fue aprobado en una conferencia impulsada por organizaciones de izquierda de Europa, en la que participa el Partido Obrero de Argentina.

Las organizaciones abajo firmantes nos solidarizamos incondicionalmente con la lucha que libra el pueblo trabajador de Argentina contra el gobierno ultraderechista de Milei. Respaldamos la jornada de paro general que realizaron los trabajadores el 24 de enero pasado y los “cacerolazos” en los barrios que fueron un factor importante para que la “ley ómnibus” de la “motosierra” contra el pueblo cayera rechazada en primera instancia.

Pero el presidente Milei arrecia con persecuciones a militantes y trabajadores. Amenazó directamente contra la vida de Eduardo Belliboni, dirigente de los piqueteros que se movilizan en defensa de sus derechos. Martín Rodríguez tiene una condena en suspenso de casi 3 años de cárcel solo por manifestarse en la provincia de Mendoza. César Arakaki ha recibido confirmación de cárcel efectiva por manifestarse contra la reforma previsional en 2017.

Milei sigue amenazando con reprimir las manifestaciones opositoras y, particularmente, a diferentes dirigentes combativos de la clase obrera y la izquierda.

La CGT, luego del paro del 24, se ha llamado a silencio. Alienta de esta manera que siga el ataque contra las condiciones de vida de las masas (el costo de vida aumentó más del 50% en solo dos meses). Apoyamos todos los esfuerzos que se vienen realizando para coordinar y unificar en una reunión o asamblea nacional la lucha de los trabajadores desocupados (los piqueteros), con los trabajadores activos de sindicatos combativos, las asambleas populares barriales, los artistas en lucha, reclamando a las centrales obreras la continuidad de un plan de lucha y avanzando al mismo tiempo en la organización y movilización independiente. La lucha en las calles, lugares de trabajo, de estudio y en los barrios se transforman en trincheras para derrotar la profunda ofensiva antiobrera de Milei y la catástrofe económica que se descarga sobre los trabajadores.

Reclamamos:

Derogación de toda legislación represiva. Basta de detenciones por protestar y anulación de las condenas. Fuera la policía y la gendarmería de las calles: libre derecho a manifestación. En defensa del salario, las jubilaciones y contra los despidos.

Trabajadores argentinos: ¡su lucha es nuestra lucha!

ControCorrente (Italia)

AMR Controvento (Italia)

League for the Fifth International

Liga Internacional Socialista

NAR (Grecia)

NPA (Francia)

OKDE (Grecia)

Partido Obrero (Argentina)

Partito Comunista dei Lavoratori (Italia)

Rivoluzione Comunista (Italia)

Socialismo o Barbarie

Sosyalist Emekciler Partisi (Turquía)

Workers’ International Network