Protector solar: un elemento inaccesible para los trabajadores

El verano y sus altas temperaturas, una condición que se agrava cada vez más con el calentamiento global producto de la destrucción del ambiente, pone en riesgo la salud de todo aquel que se expone al sol sin ningún tipo de protección. El problema es que los protectores solares son inaccesibles para los trabajadores, quienes ven caer en picada el poder adquisitivo de sus salarios frente a la estampida inflacionaria.

Los rayos del sol pueden provocar problemas en la visión, alergias, quemaduras momentáneas y, con los años, llegan a producir distintos tipos de cáncer, pero son considerados elementos cosméticos. En el país, los protectores solares cuestan entre $3.000 y $4.000, lo que hace que muchas familias tengan que elegir entre comprar comida para la cena o cuidarse del sol. En tanto, el mercado se encuentra monopolizado por algunos pocos laboratorios, por lo que no existe posibilidad de competencia. Son los mismos a los que el Estado les ha otorgado grandes beneficios permitiendo este tipo de manejo con los precios que también impacta en los medicamentos.

Asimismo, el protector solar no se encuentra considerado dentro de los convenios colectivos de trabajadores que se encuentran permanentemente expuestos al sol, como es el caso de los carteros, los barrenderos, albañiles, repartidores, etc. Es decir, ellos mismos deben costear el protector solar que la patronal se ahorra, y las obras sociales tampoco los cubren.

El gobierno recomienda no salir entre las 10 y las 16, pero es un privilegio al que los trabajadores de ciertos rubros no puede acceder por estar obligados a trabajar durante esos horarios, como es el caso de los trabajadores rurales, feriantes, etc.

La recomendación viene del mismo gobierno que recortó el 10 mil millones de pesos en Salud para pagarle al FMI, degradando una de las esferas públicas más fundamentales para la población, el cual incluye campañas de salud pública, como las de concientización, clave para informar sobre los efectos de la exposición al sol. En los centros de salud y hospitales no se contempla la distribución gratuita de estos productos que son necesarios para nuestra salud porque, en la misma línea de ajuste fiscal, no existen políticas públicas para abastecer de estos elementos.

Defendamos el derecho al cuidado de la Salud en las calles, luchando por salarios iguales a la canasta básica y por tirar abajo el acuerdo con el FMI.