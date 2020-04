22 abril internacional: paro de repartidores

Comunicação internacional de entregadores

A pandemia em curso mostrou e ainda aprofunda cada vez mais as condições de super exploração e precariedade trabalhista dos trabalhadores da distribuição em todo o mundo.

Sabe-se publicamente que a ação tomada por governos de qualquer cor política no mundo, juntamente com decretos de quarentena obrigatórios, foi declarar o trabalho dos revendedores de aplicativos de natureza essencial.

Isso resultou na exploração minuciosa do lucro pelas distribuidoras (Rappi, Glovo, PedidosYa, UberEats, Deliveroo, etc.) em detrimento da exposição das concessionárias ao contágio COVID-19. Com a pandemia aprofundando as condições de precarização nas candidaturas, recentemente na Argentina Emma foi morta enquanto distribuía para pedidosYa, a comunidade haitiana está coletando assinaturas para esclarecer o caso. Convocamos todos os entregadores a apoiar o pedido de justiça.

Os empregadores da plataforma tinham o mesmo método em todos os países: deixar todos os pilotos livres para o seu destino. Eles não entregaram elementos de segurança e higiene, e se alguma das empresas o fez foram elementos insuficientes e precário para enfrentar longos dias de trabalho que estão em torno de 8 e 12hs.

A necessidade de aumentos nos pagamentos por ordem por parte das empresas, congeladahá muitos meses em todos os países, aprofundou-se e, com a ausência de leis regulamentares da atividade, tudo isso fica à vontade boa (ou ruim) das empresas.

Sem respostas das empresas e com os olhos cegos dos governos, os entregadores se organizam em uma única frente internacional de luta por nossas demandas mais urgentes: aumento dos pagamentos de embarques pela empresa de acordo com a crise econômica global, ou seja, aumento de 100% no pagamento por ordem e elementos de segurança e higiene que são de qualidade e quantidade proporcional às horas de trabalho e à crise de saúde em curso.

Após as importantes lutas em Mar del Plata, Rosário e Neuquén (Argentina), os colegas da Guatemala organizaram uma parada em 5 de abril. Os pilotos espanhóis entraram em greve e se mobilizaram contra a redução de 50% no pagamento das ordens impostas pela Glovo. Em Per ... o pagamento de ordens impostas pela Glovo. No Peru, os entregadores enfrentam o fechamento de aplicativos de distribuição por uma decisão arbitrária do Estado, deixando centenas de trabalhadores sem meios de subsistência no quadro de um parapeito econômico global. Na Costa Rica eles removeram multiplicadores, títulos de chuva e aplicaram pedidos duplos (eles cobram 2, somos pagos por 1)

O 22 de abril vamos a uma parada internacional

Os revendedores de todo o mundo, independentemente da nacionalidade ou do aplicativo em que trabalhamos, temos que nos unir em uma luta para derrotá-los.

A unidade e organização dos riders de todos os aplicativos de todos os países é a única maneira de conquistar todos os nossos direitos

#Eunãoreparto

#22Aparoiternacionalderepartidores

#22Anoreparto