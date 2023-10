Qué escenario político dejaron las elecciones en Exaltación de la Cruz

Pasadas las elecciones generales en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz, el peronismo en sus distintas variantes se aseguró la permanencia por cuatro años más al frente del municipio.

Después de cuatro años administrando los intereses de la clase capitalista local -las patronales del agronegocio, los desarrolladores inmobiliarios, los sectores vinculados al turismo, más algunas inversiones de capitales en fábricas medianas- la clase dominante del distrito se asegura la continuidad de su personal político.

Del cuadro electoral surge también un reforzamiento del sesgo conservador del Concejo Deliberante. Decimos reforzamiento porque desde el Concejo no solo no han surgido iniciativas para paliar la situación de empobrecimiento de los sectores populares, sino que, muy por el contrario, las escasas ordenanzas con algún grado de significación social han ido en defensa del interés de los capitalistas, como por ejemplo la eximición de tasas municipales para los rurales, so pretexto de la sequía.

Conocidos los resultados de la elección del 22 de octubre, además de la continuidad del intendente Nanni de Unión por la Patria, el reparto de ediles le asigna 6 concejales al oficialismo de UP, 6 a Cambiemos y 2 a los liberfachos.

De este intendente y de este Concejo los sectores populares no podrán esperar ninguna medida progresiva en favor de sus intereses, así como tampoco podría esperarse alguna ordenanza que prohíba seguir envenenado a la gente con agrotóxicos.

Las tres fuerzas políticas dominantes responden claramente a los intereses más concentrados del capital en el distrito. Previo a las elecciones, UP armó una mesa sindical donde se integraron las distintas patas de las burocracias. De esta manera quieren colocar a los trabajadores sindicalizados como furgón de cola del intendente y como garantía de la contención de cualquier tendencia a la lucha independiente de los trabajadores. Sobre todo de los trabajadores municipales y de los servicios de salud, a los que el mismo municipio mantiene como trabajadores pobres, con salarios por debajo de la canasta básica y en muchos casos con contratos precarizados.

Por otro lado, y a pesar de un cuadro político general complicado para las expectativas electorales de la izquierda, en Exaltación de la Cruz el FIT-U logró sostener los porcentajes de 2019.

El FIT-U es la única expresión local de la izquierda que ha colocado en la campaña electoral un programa en defensa de los trabajadores, por el pase a planta permanente de los municipales precarizados, que ha levantado las demandas de urbanización de los barrios populares, por la tierra y la vivienda, por la prohibición de las pulverizaciones con agrovenenos, entre otras importantes medidas.

Desde ese lugar, conquistado con la lucha de varios años, nuestro desafío es seguir construyendo la única alternativa política de la izquierda y los trabajadores en Exaltación, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a los trabajadores, a los activistas que luchan por el cuidado de la vida y el medioambiente, a los migrantes explotados y oprimidos, a prepararnos para conquistar todas las demandas fortaleciendo la unidad de acción, bajo un frente único de lucha para enfrentar, también en el distrito, a las fuerzas políticas patronales y a sus planes de ajuste.

Los tiempos que se vienen, con Massa o con Milei, serán tiempos de lucha para la clase obrera y el pueblo pobre. La agenda de los capitalistas y del FMI es imponernos el costo de la crisis. Nuestra tarea es organizarnos, nuestro deber es luchar.