¿Qué hay detrás de la suba récord del dólar blue?

El dólar blue llegó a $400, marcando un máximo histórico en términos nominales. Es el resultado de la corrida cambiaria en curso, sumado a la mayor emisión monetaria que generó el dólar agro. Así las cosas, se acentúa la brecha cambiaria, estimulando aún más la inflación.

Por un lado, la disparada récord del blue obedece a que el mercado viene dolarizando sus carteras para blindarse de una devaluación y también presionar por una. Paulatinamente se va desprendiendo de sus tenencias en pesos -y participando menos de las licitaciones de deuda del Tesoro- para refugiarse en los dólares paralelos. La crisis de reservas que azota al Banco Central está detrás de estas expectativas devaluatorias.

La misma está dada por la fuga de capitales incesante, bajo diferentes modalidades. Según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, desde que se firmó el acuerdo con el FMI, en marzo 2022, hasta marzo 2023, se destinaron U$S 6.671 millones al pago de deuda pública e intereses, U$S 3.210 millones al pago de deuda privada e intereses y U$S 545 millones fueron a la fuga privada. Esto, sin contar la venta constante de divisas para contener las cotizaciones paralelas y la pérdida de dólares fruto de las maniobras capitalistas de sobrefacturar exportaciones y subfacturar importaciones. Es decir, el pacto con el Fondo, lejos de traer algún tipo de estabilización, profundizó la sangría de reservas, que el gobierno perpetúa manteniendo intacto el dominio privado de resortes económicos claves como la banca y el comercio exterior.

Por otro lado, la suba más pronunciada del blue coincidió con el lanzamiento del dólar agro. Desde su implementación, se liquidaron exportaciones por U$S 668 millones. Ese tipo de cambio preferencial le insume al BCRA mayores niveles de emisión, y muchos de esos pesos circulantes van a parar al dólar blue.

Como vemos, una política destinada a fortalecer las reservas sobre la base de otorgar nuevos beneficios al capital agrario, termina ensanchando la brecha cambiaria y agravando la inflación. El “pato de la boda” de los incentivos al agro es sin dudas el bolsillo popular.

A su vez, como el gobierno fue endureciendo el cepo especialmente para los trabajadores (incompatibilizando la compra del dólar ahorro con recibir subsidios energéticos o ingresar a la moratoria previsional), muchos no tienen más remedio que recurrir al dólar blue para poder ahorrar, con lo que su aumento los afecta particularmente.

Frente a la presión inflacionaria que el encarecimiento del blue genera, defendamos el salario exigiendo aumentos indexados a la inflación. Por otro lado, debemos nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior y repudiar la deuda externa usuraria, en función de terminar con la fuga de capitales que está en la base de las tensiones cambiarias.