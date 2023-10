“Que la oposición en la Ciudad sea la izquierda, el peronismo colabora con el macrismo”

Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda, estuvo este jueves en el programa Minuto 1 de Gustavo Sylvestre, transmitido por C5n, en el marco de la recta final de la campaña electoral. Allí la candidata explicó cuál es el desafío de la izquierda en la Ciudad y por qué la lista que integra es la única alternativa política para sacar a la Ciudad de esta debacle.

“El Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires viene a proponerse un desafío que es muy importante, ser una fuerza de oposición contundente frente al gobierno macrista que lleva 16 años y que muy posiblemente vuelva a conquistar la jefatura de gobierno en la Ciudad. Estamos hablando de un gobierno que convirtió el derecho a la vivienda en un negocio, que convirtió el espacio público en el derecho de unos pocos a disfrutar o a lucrar con ese espacio, un gobierno que, tratando de eludir sus responsabilidades sobre cómo dejó a la Ciudad de Buenos Aires se dedicó durante toda la campaña electoral a castigar y responsabilizar a los pobres sobre una realidad social de la que solo son responsables aquellos que gobernaron la ciudad y el país”, sostuvo Biasi.

Y agregó: “Estamos hablando de una Ciudad que durante 70 años no tuvo crecimiento poblacional pero que, sin embargo, en los últimos 10 años vio como crecieron un 400% sus villas. Esto es importante marcarlo, ¿qué ofrecimiento tiene un gobierno que lo único que hizo fue empobrecer gente? junto con el gobierno nacional y sus políticas y, por fuera de las villas, promovió la especulación inmobiliaria que expulsó a las y los trabajadores de nuestra Ciudad. Es importante que la oposición sea la izquierda porque, en este plan de gobierno que duró 16 años, el peronismo colaboró con eso, colaboró empeorando las condiciones, votando para la especulación inmobiliaria leyes muy importantes: el Mercado del Plata, el Distrito Joven, la entrega de tierras ferroviarias. No queremos eso más, queremos una Ciudad para las y los trabajadores”.

Pedro Brieger aprovechó para marcar la palabra “oposición” y, en ese sentido, buscó interpelar a Biasi: Tengo la sensación de que la izquierda en la Ciudad no tiene un proyecto de poder, que no quiere ganar la Ciudad, que quiere ser siempre oposición. Digo esto porque, a diferencia de otras experiencias, como Chile, Colombia, Puerto Alegre o Uruguay, donde la izquierda tuvo un proyecto en la ciudad y la pudieron ganar, yo leo tus propuestas y es una mezcla de ‘en contra de la megaminería’, ‘en contra de las torres’, mi sensación es que no hay vocación de poder, por eso no logran ganar la Ciudad”.

Para responder, Vanina explicó por qué la izquierda es realmente una alternativa de poder y fue contundente: “Quiero aclarar una cosa, plantarse como la principal oposición al macrismo dentro de la Ciudad es un objetivo de poder, es decirle al macrismo ‘van a venir los defensores de los trabajadores a plantarse frente a vos efectivamente dentro de la Ciudad’ y no jugar a pactos que finalmente terminaron estirando el tiempo del macrismo dentro de la Ciudad. Nosotros planteamos que hay que cobrar el impuesto a la vivienda ociosa dentro de la Ciudad, ¿lo va a hacer otra fuerza política que no sea la izquierda? lo dudo mucho, Pedro. Realmente somos los únicos que podemos llevar adelante una política fuerte frente a los sectores capitalistas, mayoritariamente muy amigos de Jorge Macri, como Calcaterra o Caputo, que se han quedado con esta Ciudad”.

Pedro Brieger le retrucó diciéndole: “Insistís con ser oposición”, a lo que Biasi respondió: “Le estoy diciendo al electorado lo que hoy puedo ser. Yo tengo una elección dentro de 10 días, no quiero engañar al electorado sobre lo que se puede dar en la Ciudad. Sacaron el 70% los votos entre el espacio de Jorge Macri y de Milei, que se disponen a gobernar en el período que viene, yo le digo la verdad al electorado, lo que puedo hacer hoy. Y lo que está ocurriendo en la Ciudad es que necesitamos una fuerza opositora que realmente se plante para ser finalmente una alternativa de poder en la Ciudad”.

Luego de hablar sobre cómo la izquierda impulsaría el desarrollo industrial en la Ciudad y hacer un repaso por las propuestas y proyectos que ha presentado la izquierda para resolver el tema de la Vivienda, Vanina respondió algunas preguntas de televidentes. Posteriormente le mostraron la pregunta que le dejó Marra, el cuál nuevamente, no conforme con que Vanina lo ubicara en el debate, volvió a arremeter contra los piqueteros y la gente que lucha contra el hambre. Biasi volvió a atenderlo, desnudando lo poco serio de su planteo, y le dejó su pregunta a Jorge Macri: “La Ciudad de Buenos Aires necesita soluciones habitacionales, la gente necesita poder alquilar, necesita poder acceder a una casa, necesita salir del hacinamiento en las villas. ¿Lo vas a resolver realmente o vas a seguir entregándole los negocios, las tierras y los inmuebles de la Ciudad a la especulación inmobiliaria de los Calcaterra, de los Elstein y de los Caputo?”.

Para finalizar, Vanina utilizó sus 2 minutos finales y dijo: “Lo que quiero plantearles es que todos estamos sintiendo primero lo que es la realidad de ajuste, inflación, aumentos de precios permanentes y la disminución de nuestros salarios en una Argentina donde todo el mundo juega a la timba pero nadie realmente se dispone a solucionar los problemas de fondo de las y los trabajadores. En la Ciudad de Buenos Aires esto impacta centralmente y están expulsando a los laburantes de la Ciudad, los están obligando a encarecer su llegada al trabajo permanente dentro de la Ciudad. Tampoco hay salida para aquellos que tienen condiciones diferentes o discapacidades, la Ciudad es cada vez más expulsivo con ellos. Esta Ciudad tiene el presupuesto educativo más bajo del país, y también lo es el presupuesto en salud: Le pagan 600 pesos de hora extra a una enfermera. Todo este paquete que deja a los trabajadores en una desventaja absoluta dentro de la Ciudad, la vamos a combatir y la combatimos todos los días desde el Frente de Izquierda Unidad, no solamente en la Ciudad, también en el país con la candidatura de Myriam Bregman. Pero en la Ciudad tenemos este desafío que es también muy importante, gobernar para las y los trabajadores, para que nuestra juventud tenga una salida y no sea un búnker de narcos, el gatillo fácil de una policía que mata a los Lucas González o deja morir a los Dante Lencina en la villa 21-24. Y realmente la izquierda traduce este programa y te quiero invitar a que votes por el programa que querés, que no votes extorsionado porque hay una derechización completa de toda la realidad que hay en este país, vota por el programa que querés. Vota por más democracia entre los laburantes, porque todos lleguemos a fin de mes y vota por el Frente de Izquierda Unidad que lucha dentro de la Legislatura y fuera de ella en las calles”.