¿Quiénes son los capitalistas que brindaron con Luis Caputo?

El ministro de Economía fue el invitado de honor al almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina, lugar donde almorzó con los principales capitalistas del país. Estos festejan el plan económico oficial, puesto que han sido beneficiados con enormes ventajas impositivas y con los constantes ataques a los trabajadores, algo que encabeza el propio gobierno. Los que compartieron mesa con Caputo son una radiografía de puñado de ganadores con Milei, a costa de los millones de perdedores.

Caputo se sentó con Luis A. Pagani (Arcor), Héctor Magneto (Clarín), Sebastián Bagó (Bagó), Federico Braun (La Anónima), Alejandro Bulgheroni (PAE), Cristiano Rattazzi (Grupo Módena), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Paolo Rocca (Techint) y Jaime Campos (AEA).

Arcor es una empresa alimenticia líder, y forma parte de uno de los sectores que más se está enriqueciendo con el gobierno de Milei. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, los alimentos incrementaron sus precios en un 183,2%, muy por encima de los índices de inflación (88,8%). Esto no se corresponde con los incrementos salariales que son sistemáticamente aplicados por debajo del índice inflacionario, lo que restringe cada vez más el acceso al consumo. En paralelo, en los primeros 9 meses de 2024, Arcor amasó ganancias siderales por $284.242 millones. Lo hizo a pesar de una baja en las ventas del 5,7% respecto a igual periodo de 2023. Además, la empresa de Luis Pagani destina casi la mitad de su producción a la exportación.

En el caso de Techint, Paolo Rocca directamente puso a uno se sus hombres en la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero, un lobbysta de la reforma laboral flexibilizadora. El grupo Techint es uno de los principales beneficiarios de la casi nula obra pública de este país, como la construcción de gasoductos y oleoductos, y forma parte de los capitalistas que se están embolsando las exportaciones de Vaca Muerta. Además, es uno de los principales beneficiarios del RIGI, un régimen de enormes exenciones impositivas para las patronales. Esto se conjuga con el interés que tiene Paolo Rocca por reforma laboral antiobrera, de la cual es uno de los principales lobbystas, que busca abaratar aún más una mano de obra hundida en la pobreza. Tal es así que Cordero viene interviniendo para traccionar a la baja las negociaciones salariales: no fueron homologados una decena de acuerdos paritarios ya firmados por sindicatos y cámaras empresarias, en función de imponer un techo en la actualización salarial por debajo de la inflación.

Laboratorios Bagó es uno de los más grandes laboratorios en el país. Gracias a la desregulación de la industria farmacéutica aplicada por el gobierno, los laboratorios pudieron incrementar exponencialmente los precios de los medicamentos muy por encima de la inflación. Según el Indec, estos percibieron un incremento de 289,4% entre julio de 2023 y julio de 2024, es decir 23,3 puntos porcentuales por encima del IPC. Esto hoy restringe el acceso a la medicación de un enorme porcentaje de la población, sobre todo de los jubilados, a quienes el gobierno les eliminó el descuento de PAMI. En paralelo, Bagó la facturación de Bagó durante el primer semestre de 2024 alcanzó los 3 billones de pesos, lo que representa un incremento del 332,9 % en comparación con el mismo período de 2023.

Los supermercadistas, como Federico Braun, fueron beneficiados desde el inicio del gobierno de Milei con la eliminación los observatorios de precios, la Ley de Abastecimiento, y la Ley de Góndolas, otorgándoles la “libertad” de abrochar a los consumidores con sobreprecios y únicas marcas, las propias. Braun es el mismo que, cuando la inflación superaba la barrera del 20% mensual, Braun señalaba “jocosamente” que “remarcamos todos los días”. Según un estudio privado, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2023, mientras los precios de los alimentos aumentaron un 128%. En paralelo, el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados.

Alejandro Bulgheroni es el líder de Pan American Energy Group, la segunda petrolera más grande del país e incrementó sus ganancias netas un 421,5% en el primer semestre del año haciendo negocios a través de exportaciones y equiparando el precio del combustible en el mercado interno (Axion) con los precios internacionales, con la venia del gobierno libertario vía YPF. En este marco, la venta de combustible lleva ocho meses consecutivos de caída.

Cristiano Rattazzi es el dueño de Fiat, una de las automotrices más grandes del país, sector que también se vio beneficiado con deducciones impositivas provenientes del RIGI. Pero además Ratazzi es uno de los principales promotores de la reforma laboral, en ese sentido argumentó que es necesario “las empresas puedan prescindir de personal que no estén utilizando”. Recordemos que las automotrices vienen de despedir empleados masivamente como forma de enfrentar la recesión que producen las políticas oficiales. Y agregó: “Ser piquetero no es un trabajo pese a que muchos los consideran así. Eso no va a haber más”. Ratazzi quiere sortear la crisis a costa de descargarla sobre los laburantes, y básicamente es lo que viene haciendo.

Héctor Magneto, CEO del Grupo Clarín es un magnate de las telecomunicaciones, otro mercado desregulado por el gobierno. Es el dueño de Telecom, Personal, Flow y otras empresas líderes que la están juntando en pala gracias a la política oficial. Al tiempo que siete de cada diez familias recortan servicios de internet, se pasan a planes prepagos de telefonía móvil, buscan promociones o cortan el cable, Telecom Argentina ganó $675.032 millones en el 1er trimestre de 2024, seis veces más de lo que ganó en el 1er trimestre de 2023. En paralelo, además, la desinversión es un clásico en el servicio.

Como botón de muestra de los intereses de Magneto vale destacar que, mientras este referente de la burguesía nacional se enriquece a costa de los usuarios, utiliza al diario Clarín, probablemente el más consumido a nivel nacional, para despotricar contra luchadores honestos que pelean contra este plan antiobrero oficial, como es el Polo Obrero.

Los que se benefician con este gobierno a costa del pueblo entran en una mesa. Los capitalistas exigen ahora un recrudecimiento del ajuste sobre trabajadores, jubilados y los que menos tienen, para avanzar en rebajas de impuestos a las patronales, y una reforma laboral de superexplotación. Muchos incluso presionan por mejorar su competitividad con una nueva devaluación, que asestaría nuevos golpes a nuestros bolsillos y condiciones de vida. La única salida es que los trabajadores nos organicemos con nuestros reclamos y para enfrentar a este gobierno mulo de los grandes capitalistas.