Radicales y peronistas se alinearon contra los derechos de las comunidades originarias

Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) emitieron una resolución en la que se reconoce la posesión histórica de tierras del sur de Mendoza a dos comunidades mapuches de San Rafael y Malargüe. La cantidad de hectáreas asciende a las 21 mil y es parte de una lucha histórica de poblaciones que han resistido y siguen soportando las más variadas vejaciones y ataques en la defensa de territorios que ocupan desde generaciones. Esta resolución fue rechazada rápidamente por radicales y peronistas que demostraron unidad a la hora de defender intereses patronales.

Primero fue el senador Alfredo Cornejo, ex gobernador de la provincia, que dijo en Twitter que «el kirchnerismo cedió a los autopercibidos mapuches» con dos falacias unidas. La primera es que el kirchnerismo no les dio nada a esas comunidades en la cesión de tierras. La cesión es producto de una lucha histórica, movilizaciones y campañas en todo el país que fueron atacadas por el propio kirchnerismo cuando estas se cruzaban con los intereses económicos del momento. Las comunidades cercanas a Vaca Muerta pueden dar cuenta de ello. La segunda es que no se “autoperciben”, Cornejo busca establecer un debate que niega de principio la identidad histórica de los pueblos y la presencia de esas personas en esos territorios por generaciones, que están antes del nacimiento de quienes se declaran propietarios. Los que compraron campos con personas viviendo adentro son los terratenientes y los especuladores, y lo hicieron violando todo tipo de derechos humanos. Ahora atacan el reconocimiento histórico de las comunidades originarias que han sobrevivido a la razzia permanente.

Por otro lado, cerrando la grieta, rápidamente apareció el intendente peronista de San Rafael, departamento en el sur de Mendoza, que salió a criticar la medida pidiendo a la justicia que se verifique la “pertenencia étnica” de esos pobladores porque la resolución fue publicada “sin que tal condición este fehacientemente comprobada”. No solo sale a defender los intereses de los terratenientes sino que reclama, también, en función de intereses directamente personales.

Es que los hermanos Emir y Omar Félix, según el portal de investigación El Disenso, son los humildes propietarios de alrededor de 5 mil hectáreas y dentro de cuyos alambrados existe el Lof Rukache, del paraje de Agua Nueva en el distrito malargüino de Agua Escondida. Con esta comunidad tuvieron varios conflictos por la tierra, ya que los hermanos Félix reclamaban el desalojo, entre otras cosas porque dentro de esa zona se pretende la explotación del proyecto minero Don Sixto concesionado a Pan American Silver.

¿Cuáles son los intereses que defienden los políticos? No solo es la propiedad privada de tierras, sino los pozos petroleros que allí estaban y que siguen explotando las mismas empresas (como Trébol S.A. que cuenta con socios como Vila y Manzano) porque su explotación está concesionada por el gobierno. Esos pozos seguirán en funcionamiento y generando millones para las empresas de los amigos del poder, pero implicaría un arriendo en el caso de la titularización y un mayor control, ya que probablemente las comunidades no dejarían que hagan y deshagan libremente en los territorios ocupados.

Estas declaraciones de rechazo solo retratan los intereses por los que velan los políticos capitalistas, los de la patronal. Debemos más que nunca reivindicar la lucha de los pueblos originarios por su reconocimiento histórico después de las masacres y la mutilación social, cultural y económica a la que han sido sometidos. Debemos rechazar los intereses de quienes se beneficiaron durante décadas con los resultados de la acumulación originaria a través de la muerte y la destrucción, y que hoy son los beneficiarios de grandes réditos económicos a costa de la miseria del pueblo. Hoy son los mismos que someten a la mayor parte de la población a salarios de pobreza, al hambre, a la falta de empleo genuino y de vivienda, acompañados de los políticos capitalistas que los defienden a ultranza.

Peronistas y radicales no buscan respaldar los intereses de los trabajadores y, para muestra, basta un botón que nos dice que es imposible velar por las necesidades de las mayorías a través de estas fuerzas.