Recuperar la FUP para lxs estudiantes y las sedes

Este 20 y 21 de abril la Federación Universitaria de la Patagonia llevará adelante un congreso a espalda de les estudiantes y vaciado de la participación política de estudiantes que vienen luchando junto a docentes y no docentes en las cuatro sedes de nuestra universidad.

La convocatoria del mismo fue un escándalo desde sus orígenes, con maniobras de todo tipo e intentos de boicot, con urnas y actas que no aparecen hasta el día de inicio, y con la complicidad de la Franja Morada para paralizar al movimiento estudiantil, negándole la participación a facultades enteras. En un cuadro tan alarmante como la situación del país bajo el gobierno de Milei, cobra mayor importancia la participación de todes les estudiantes en la política universitaria y en la construcción de un plan de lucha que termine con el plan motosierra de Javier Milei.

El presupuesto 2024 para las universidades nacionales es similar al de 2023 nominalmente, cuando entre un año y otro llevamos un 260% de inflación. El 94,5% del presupuesto se destina a salarios. Ante el paro universitario del 14 de marzo, el gobierno anunció un insuficiente y aún no ejecutado aumento del 70% en los gastos en funcionamiento, que equivalen al 5,5% del gasto total. Plata hay. El gobierno gasta 650 millones de dólares en la compra de aviones con más de 40 años de antigüedad, que el país no necesita. Lxs senadores radicales y peronistas votaron un aumento escandaloso de sus dietas frente a un país bajo el hambre y la indigencia. La casta no tiene miedo sino por el contrario tiene designaciones por decreto, como el ahora secretario de Estado Manuel Adorni o la hermana del presidente como ministra. Plata hay, pero solo para la casta y sus negocios.

Las autoridades de la universidad fueron garantes del ajuste a educación con todos los gobiernos, sin excepción. El año pasado el presupuesto universitario cayó 20 puntos, pero solo les estudiantes salimos a denunciarlo y repudiarlo. Un ataque hacia nuestras condiciones de cursada y formación, en el que se vieron fuertemente afectadas las sedes más chicas y postergadas por la gestión, como Esquel y Puerto Madryn, así como los comedores universitarios de Trelew y Comodoro Rivadavia, o el sistema de becas en todo su conjunto con montos muy similares a la Beca Progresar que ya desde año viene cayendo y resulta insuficiente para les estudiantes de toda la Patagonia.

Hoy vemos a diferentes autoridades paseando por los medios mostrándose como grandes defensores de la universidad pública, cuando fueron ellas mismas las que dejaron por fuera del sistema público a cientos de estudiantes, que no volvieron luego de la pandemia dado que la virtualidad consistió en un gran filtro de estudiantes que por no contar con los medios para seguir cursando quedaron expulsados de la universidad.

Muchas de estas autoridades universitarias atacan y amenazan con sumarios académicos a compañeres por reclamar, como ocurrió en la sede de Puerto Madryn donde compañeras que denunciaron situaciones de violencia de género por parte del exabanderado de la sede luego fueron amenazadas por el delegado zonal y la delegada académica de Naturales; o en la sede de Trelew donde estudiantes y docentes que denunciaron al violento de Bruno Sancci (protegido de la Justicia y del gobierno provincial de “Nacho” Torres) fueron amedrentadas y perseguidas durante años.

El rol que juegan las agrupaciones estudiantiles ligadas a las diferentes gestiones es un condena para el movimiento estudiantil universitario patagónico. Bajo la dirección de Franja Morada en la FUP se dejó pasar el ataque del gobierno de los Fernández y Massa a la educación en 2023, y ahora deja pasar el ataque de Milei. Esto no puede explicarse sin denunciar los compromisos políticos que tuvo el radicalismo tanto con los gobiernos peronistas como ahora que van a votar a favor del DNU que es un golpe brutal no solo para las universidades sino para todxs lxs trabajadores. Es una impostura total que la Franja Morada diga que va a luchar por defender la educación cuando sus propios dirigentes en el Congreso van en contra de las necesidades de lxs trabajadores.

La agrupación de “Nacho” Torres, AEI, que de independientes no tienen nada, jugó un papel clave para entregar la federación a la Franja Morada los años anteriores, dejando a sedes enteras acéfalas sin centros de estudiantes. Los dirigentes de AEI llamaron a fiscalizar los votos de Milei en el balotaje de noviembre. ¿Se puede confiar en las direcciones de estas agrupaciones estudiantiles que entregan a lxs estudiantes y la universidad en bandeja?

Por su parte las agrupaciones ligadas a las gestión peronista de la UNPSJB tranzaron mesas de diálogo con las burocracias sindicales y a espalda de lxs estudiantes para decir que enfrentan el ajuste, sin dejar participar a estudiantes independientes en las multisectoriales conformadas en reuniones privadas en las distintas sedes. Al igual que Franja Morada y AEI, se llamaron al silencio el año pasado y dejaron pasar todos y cada uno de los ataques del gobierno de lxs Fernández y Massa.

Necesitamos una FUP que esté al servicio de las las luchas populares, que impulse el movimiento estudiantil que está luchando y que va a enfrentar al plan motosierra de Milei; una federación que realmente represente a lxs estudiantes de todas las sedes y que impulse un plan de lucha en todos lados para luchar junto a docentes y no docentes y enfrentar los ataques del gobierno nacional.

Si salimos a luchar, Milei se cae.