Reforma curricular: “cocinan” otro ataque a la formación docente en la provincia de Buenos Aires

La Dirección Provincial de Educación Superior (DPES) está elaborando, a las corridas y sin consulta a las comunidades educativas de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, una reforma curricular para los profesorados de Educación Secundaria en Historia, Geografía, Biología, Física, Química, Ciencias Políticas, Economía y Filosofía, que afecta la formación docente y pone en riesgo puestos de trabajo de la docencia del nivel.

A su vez, en los institutos es cada vez más fuerte el rumor de que se vienen reformas inminentes en las resoluciones que regulan el régimen académico (4043) y la cobertura de cargos (5886), así como posibles reformas también en los profesorados de Matemática y de Educación Inicial.

La velocidad para implementar la reforma contrasta con la inmovilidad para resolver los problemas de nivel. No movieron un dedo para solucionar los graves problemas de infraestructura, que van desde edificios compartidos y falta de espacios a problemas eternos de calefacción, tampoco frente a los cursos superpoblados que hasta hoy no se desdoblan. Al contrario, para tapar la falta de aulas y ocultar la necesidad de nombramientos implementaron una “modalidad híbrida” que reemplaza clases presenciales por virtuales y que, es probable, estas reformas intenten consagrar.

No se puede esperar una reforma progresista de un gobierno que, al igual que el macrismo y todo el arco opositor que nos gobierna, aspira a reducir la oferta y diversidad de carreras, limitar los cupos y fusionar institutos. Lo vienen demostrando, al menos, desde el proyecto de ley de 2015 del senador kirchnerista Aguilar que manifestaba que en Argentina hay “muchos institutos de formación docente” y proponía achicar la oferta académica.

Ni qué decir de la Unicaba, otro ataque a los profesorados, esta vez bajo el comando de Larreta/Acuña y con el marco del Plan [email protected] del gobierno de Macri. Todos estos son antecedentes nos alertan ante la reforma que quieren implementar: formación docente devaluada y ataque a los derechos laborales al servicio del ajuste en Educación.

Se conocen pocos documentos, pero estos anticipan el ataque: bajo un halo progresista y aprovechándose de términos vinculados con las justas luchas por la identidad cultural y el respeto por los lazos comunitarios plantean una orientación localista y territorial de los contenidos que no debe engañarnos: es la famosa “adaptación de los contenidos a las necesidades socio-productivas de la región” que planteaba el Plan [email protected], o sea, formación al servicio del capital (en la forma del agro, la industria o lo que corresponda a cada zona).

La reforma, además, plantea una reducción de la formación disciplinar (en el caso de historia, por ejemplo, hay una pérdida de más 600 horas de materias específicas), en la que se desdibujan y aíslan las disciplinas, alejando cada vez más al estudiante de una formación científica integral garantizada por el acceso al conocimiento científico socialmente acumulado. Asimismo, establece la reducción de la carga horaria total, sin contar las horas de práctica, corriendo el riesgo de que las carreras de los profesorados dejen de ser equivalentes a carreras de grado, con la consecuente necesidad de tramos de complementación arancelados para quienes deseen continuar estudios de posgrado.

Están haciendo reuniones aisladas con algunas autoridades (inspectoras regionales, distritales, equipos de asesores, etc.) que no sirven más que para “legitimar” la reforma inconsulta, bajo la ficción de un debate que no es tal. Todo contenido, gradualidad, método, terminalidad, objetivos y demás componentes que hacen a la formación deben ser discutidos y elaborados en forma colectiva por estudiantes, docentes y trabajadores, para que la educación pueda estar al servicio de las necesidades populares y de la liberación social.

Impulsamos la organización de docentes y estudiantes contra esta reforma antieducativa y llamamos a rechazarla y convocar asambleas por instituto para discutir planes de lucha por una formación docente integral, científica y no sometida a los lineamientos y ajustes impuestos por los gobiernos y el FMI.

Defensa de todos los puestos de trabajo y respeto del Estatuto. Basta de precarización.

¡Titularizaciones masivas ya en el Nivel Superior!

¡Basta de degradación pedagógica en la formación docente!