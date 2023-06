Resolución de la Comisión de Mujeres y Diversidades en el Plenario de la Izquierda y los Luchadores

Decenas de luchadorxs participaron de la Comisión de Mujeres y Diversidades del Plenario de la Izquierda y los Luchadores poniendo en discusión la necesidad de dar una enorme pelea desde el terreno de la lucha de la mujer por una salida de lxs trabajadorxs ante el fracaso de los gobiernos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio y los Milei quienes quieren explotar por derecha el descontento popular. Teniendo todos en común el plan de continuar los planes de ajuste del FMI acosta mas hambre y desocupación, vulnerando aún más a las mujeres de los sectores populares a situaciones a violencia.

Distintas voces fueron parte de la comisión, testimonios de las compañeras que se organizan en los barrios, trabajadoras de casas particulares, compañeras de la juventud, trabajadoras de distintos gremios.

Fueron parte los padres de Cecilia Basaldúa quienes son como tantos familiares de víctimas de femicidio un ejemplo de la lucha contra la impunidad del Estado. Participaron también organizaciones como Opinión Socialista y Corriente Socialista, activistas de la ola verde, organizaciones de la unidad piquetera como la 12 de Abril y la William Cooke.

l apoyo al jujeñazo se hizo sentir al calor de la intervención de la compañera del PDT de Jujuy quien puso en palabras la enorme lucha que está dando el pueblo jujeño ante represión del gobierno de Morales, quien en acuerdo con el peronismo intentan pasar una reforma constitucional reaccionaria.

Ante el fracaso del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que no vino a representar ni un solo avance en nuestra agenda de lucha, nos quieren colocar como un falso debate si necesitamos o no ministerio, cuando no son las dependencias burocráticas del Estado bajo la dirección de un ejecutivo sometido al FMI, las que van a dar respuesta a nuestras demandas, sino que necesitamos la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres, un organismo propio e independiente a los gobiernos de turno donde nosotras mismas seamos quienes garanticemos la realización de la agenda de lucha del movimiento de mujeres .

A continuación, reproducimos el documento votado en la comisión por unanimidad: