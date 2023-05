Respuesta al PTS: en defensa del Frente de Izquierda Unidad y su programa

La carta que ustedes nos envían ratifica la profundidad de las divergencias que se vienen desarrollando al interior de nuestro frente. Tras la acusación de una supuesta campaña contra el PTS, lo que en realidad hay es una amenaza rupturista sobre la base de la defensa cerrada de una posición de adaptación política al kirchnerismo, rechazo al movimiento piquetero y de justificación de la injustificable ausencia de los referentes del PTS (y en ocasiones de todo su partido) de la lucha contra la criminalización de la protesta social. Nosotros propusimos un Congreso del Frente de Izquierda, que ustedes rechazaron. Nuestra propuesta, que reiteradamente les señalamos, “es concreta: en el marco de la crisis capitalista que está provocando una verdadera catástrofe social la izquierda debe producir una movilización política tal que le permita atraer, organizar y agrupar a los luchadores que enfrentan a los responsables identificados en los partidos y políticos capitalistas que vienen gobernando desde hace décadas” (PO N° 1662) y agregamos que “es aún más necesaria porque el derrumbe de los partidos tradicionales, y particularmente del peronismo… está dando lugar al crecimiento de expresiones abiertamente derechistas y antiobreras como Milei, Bullrich y otros que pretenden apropiarse de la bronca, el enojo y el rechazo que hoy domina a las más amplias capas de la población” (ídem). En un artículo del 11/2, publicado en LID en respuesta a nuestro planteo, Christian Castillo lo rechaza sosteniendo que “el PO propone un congreso para elegir candidatos con el agravante que proponen definir el programa con participantes que no necesariamente acuerdan con la perspectiva de independencia de clase, anticapitalista y socialista revolucionaria, por un gobierno de trabajadores y trabajadoras”, en referencia al Polo Obrero. Lo cual constituye una afirmación anticlasista y reaccionaria en toda la línea. Lo mismo podría valer para los obreros del limón, del ladrillo, de la madera, la construcción, los vitivinícolas y tantos otros que son ocupados y desocupados de manera intermitente y que pueblan las huestes de la combativa fracción piquetera del movimiento obrero.

Cabe preguntarse si al PTS le parece más socialista y revolucionaria la masa electoral indiferenciada que participa en una Paso.

Frente de independencia de clase o adaptación al kirchnerismo

El ataque al “fallo persecutorio” contra Cristina Fernández se ha transformado para el PTS en una vía para defender a la expresidenta por la vía de absolverla de haber saqueado sistemáticamente al Estado en beneficio propio y de camarillas empresariales vinculadas. Va mucho más allá de una denuncia por parcialidad, que corresponde frente a una Justicia que deja impunes prácticamente todos los crímenes de la clase capitalista, y es tomada para una defensa de Cristina Kirchner respecto a las denuncias políticas por la corrupción de su gobierno y sus consecuencias.

Esta posición fue desarrollada por Myriam Bregman y fundamentada por el PTS. En la entrevista con Ernesto Tenembaum, luego del fallo de la causa vialidad, quedó expuesta esta defensa de Cristina Fernández cuando Bregman sostuvo, frente a la pregunta:

“¿Vos crees que Cristina robó?”

“No, yo eso no lo puedo afirmar, lo que sí es innegable es que en su gobierno existió la corrupción. Todo eso es innegable, yo creo que no lo niegan ni los propios imputados. Si vos escuchas las declaraciones y las defensas de los imputados, nadie dice ‘todo esto no ocurrió’, jamás hubo un hecho de corrupción”.

Mientras tanto, La Izquierda Diario publicaba, el 22 de agosto en la nota “Causa vialidad, en un juicio cuestionado, el fiscal pidió 12 años de prisión e inhabilitar a Cristina Kirchner”, que “no se pudo probar un vínculo directo de Cristina con los hechos”.

La realidad es que Cristina y Néstor Kirchner armaron un entramado empresarial para el saqueo del Estado y no sólo con Báez y la cartelización de la obra pública con decenas de empresas de la construcción beneficiadas, también en YPF con los Ezquenazi, también en los ferrocarriles con Roggio, Cirigliano y Pedraza, entre otros.

Luego, sobre la responsabilidad de Cristina Fernández, Bregman afirma que “hay responsabilidades individuales y hay responsabilidades políticas. Quien preside la Nación no puede evadir las responsabilidades de haber tenido a José López en un puesto del Estado cuando estaba rodeado de denuncias de corrupción”.

La realidad es que Cristina no era “responsable política” meramente por omisión, por dejar a López. López fue puesto por Cristina Fernández y De Vido a manejar estos negocios en la rama de la obra pública. Por otra parte están a la vista las relaciones comerciales carnales de la familia Kirchner con Lázaro Báez que evidencian el lavado de dinero en favor de la “abogada exitosa”, sus hoteles y propiedades inmobiliarias. Dineros que inevitablemente provienen de la corrupción probada que acepta el PTS en los funcionarios de menor escala. CFK no es una víctima de sus propios funcionarios, es la cabeza política y práctica de la trama de corrupción.

Estas declaraciones de Bregman vinieron precedidas por las publicadas por el diario Página 12 entre otros medios, tanto de Bregman como de Del Caño. El 24 de agosto sostuvieron que “CFK mostró que el entramado de corrupción es estructural al sistema capitalista”. Atrás de la invocación al capitalismo se pretende ocultar la responsabilidad personal de Cristina. Cuando en realidad ella no es quien “mostró” este entramado, lo que ella procuró es encubrir el entramado corrupto y esconder sus propias responsabilidades.

La culminación de esta posición viene con la caracterización de que Cristina Fernández estaría proscripta, como afirma, de nuevo, Bregman en Crónica, esta vez el día del inicio de sesiones presidenciales: “Hay un hilo muy delgado entre las dos cosas, porque si bien hoy CFK técnicamente no está proscripta, cuando a alguien la inhabilitan a ser candidata, cuando tiene varios procesos en curso, y un poder judicial que ha hecho un recorte de realidad claramente ubicado en ella, hay una proscripción política, en un sentido más genérico también porque vemos lo que pasa en América Latina…”.

En realidad Cristina es un pilar del gobierno que tiene un pacto de fondo con Biden y el FMI, que lo sostienen, y por lo tanto no hay ninguna proscripción ni intento golpista. En su último discurso, Cristina ratificó el apoyo a Massa a quien levantó desde el primer momento.

Entonces cuando Eduardo Belliboni sostiene que no queremos un Frente de Izquierda con un perfil neokirchnerista se está refiriendo a que rechazamos estas posiciones de adaptación política al kirchnerismo que esgrimen Bregman y Del Caño y defiende el PTS.

Para nosotros, esta adaptación tiene además una característica electoralista. El acercamiento a los puntos de vista del kirchnerismo busca explotar un derrumbe en el gobierno nacional, apunta a ganar el voto y el favor de un sector descontento del kirchnerismo. Pero esta adaptación, como lo sostuvimos públicamente, tiene también alcance en el terreno parlamentario, donde el PTS, el año pasado, retiró dos diputados para que se aprobara el impuesto para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, haciendo un “gesto” al oficialismo.

El Frente de Izquierda no puede tener un perfil de adaptación al kirchnerismo. Nuestras divergencias son divergencias reales, frente a las cuales hay que fijar posición, no inventar “campañas” que no son tales.

La muestra de esto es que el tema no es propiedad del Partido Obrero. El MST publicó en su periódico un artículo donde sostiene que “se ubicaron en defensa de Cristina Kirchner, perdiendo los marcos de la independencia política, base programática del frente que nos une. Con gran oportunismo, arrancan funcionales al relato kirchnerista, al poner como centro que CFK sería víctima de una persecución política. Esa defensa del PTS es una lavada de cara política a la vicepresidenta, funcional por esa vía, al podrido régimen capitalista”.

Por su parte, Izquierda Socialista también le dedicó una serie de notas a las posiciones del PTS y sostuvo que “hablar de ‘persecución y proscripción política’ hacia la figura de Cristina es darle de comer a la campaña oficial que, mientras la enarbolan, siguen aplicando un mayor ajuste al servicio de los grandes capitalistas. Una política funcional a Cristina y al peronismo” (Véase aquí y aquí).

O sea que no estamos hablando de una “campaña” del PO sino de una posición de defensa de Cristina Fernández por parte del PTS que fue repudiada públicamente por el resto de los partidos del Frente de Izquierda.

De la posición antipiquetera a la borrada de las luchas contra la criminalización

Ustedes sostienen en su carta que “como también hemos dejado establecido en la Mesa Nacional del FIT-U, la campaña promovida por el PO también se desarrolla en distintos escenarios callejeros, como las marchas y concentraciones del movimiento piquetero donde nuestrxs referentes son en la mayoría de las ocasiones maltratados por parte de la dirección nacional del PO, algo que, como ya les hemos adelantado, no vamos a tolerar. Lo más paradójico es que luego pretenden que estén en todas las actividades que resuelven en otros ámbitos, muchas veces avisando con pocos minutos de anticipación”.

En primer lugar, es mentira que haya alguna hostilización contra el PTS en las movilizaciones piqueteras. Ustedes no pueden citar un solo episodio que muestre eso. Pero esta mentira está puesta al servicio de justificar lo injustificable: la ausencia de los diputados del PTS electos del Frente de Izquierda Unidad ya no (y como es una triste tradición para el PTS) del apoyo a la lucha piquetera sino además de las luchas contra la criminalización de la protesta cuando las mismas afectan a dirigentes piqueteros y particularmente del Polo Obrero.

Esta borrada fue ostensible frente a la prisión en Mendoza de Lorena Torres y Martín Rodríguez. Nosotros impulsamos movilizaciones el 15 y el 17 de marzo en Buenos Aires, esta última en simultáneo con una enorme movilización en Mendoza. Luego una conferencia de prensa con asistencia de referentes nacionales el día 20 de marzo en Mendoza, y por último un gran corte de rutas en todo el país en simultáneo con la audiencia del martes 21. De esta agenda de actividades sólo participó Del Caño el miércoles 15. Desde entonces, las figuras centrales del PTS se borraron de la lucha. No se puede alegar ninguna “hostilización” puesto que Del Caño habló sin que nadie lo hostilizara, como tercer orador en el acto frente a la casa de Mendoza el 15. Mientras la lucha seguía y cuando era más necesario que nunca, el PTS borró a sus dirigentes nacionales, que, repetimos, son diputados electos con la militancia de todo el Frente de Izquierda, de esta lucha central. Incluso su referente público en Mendoza se ausentó de la conferencia de prensa con dirigentes nacionales. Por el PTS a esa actividad viajó un compañero sin ningún conocimiento público. Ni Bregman ni del Caño ni Vilca estuvieron en el Puente Pueyrredón el 21. ¿Qué cosa más importante tenían que hacer los diputados del Frente de Izquierda que estar en las calles defendiendo a los compañeros presos por luchar? No lo sabemos.

No conformes con eso, tampoco estuvieron con sus dirigentes presentes en la conferencia de prensa contra la gravísima persecución contra dirigentes piqueteros en Córdoba, el último lunes 24 de abril. En Salta, estuvieron ausentes en la lucha contra el protocolo antipiquetes, que fue escenario de enormes medidas de lucha a las cuales incluso convocaron organizaciones oficialistas. Siguiendo la misma línea, en una provincia que fue escenario de un fuerte choque entre el movimiento piquetero y el Estado, la provincia de Jujuy, el programa presentado por Alejandro Vilca no menciona la denuncia de la criminalización de la protesta, y en el único punto en que se menciona es en relación con la reforma constitucional que pretende Morales, ¡cuando es una política que se lleva adelante hoy en día y por la que tuvimos compañeros presos de nuestra organización y del MTR 12 de Abril!

Parece que para el PTS, una fuerza que no interviene en el movimiento piquetero, la cuestión de la criminalización de las luchas de ese movimiento es un problema “menor”. Es la continuidad lógica de una línea histórica de denigrar al movimiento piquetero, su intervención y su lucha. El PTS ¿actuaría igual en el caso de que los presos o criminalizados fueran docentes u obreros industriales? Las concepciones reaccionarias del PTS en torno a caracterizar que el movimiento piquetero es una “colateral” de partidos armada en torno al manejo de planes sociales (en lugar de ser un movimiento de lucha que arranca conquistas) lo llevó a una línea reaccionaria de dejar pasar la criminalización.

Por supuesto que es una supina imbecilidad criticar dónde se discuten las medidas por los presos. En primer lugar, porque cuando ustedes participan tampoco van (Christian Castillo estuvo el viernes 17 de marzo en la reunión en Plaza de Mayo donde propusimos por primera vez los cortes, pero ningún diputado del PTS concurrió a los mismos). Pero además, porque es lógico desde todo punto de vista que la Unidad Piquetera proponga las medidas a impulsar (y convoque a participar masivamente) cuando los presos son de la Unidad Piquetera, lo mismo que haría la asamblea del Suteba Tigre si fueran del Suteba Tigre, por ejemplo. Lo correcto, lo único correcto, es participar e impulsar las medidas por la libertad de los presos y contra la criminalización. Es un piso mínimo de solidaridad de clase que la política del PTS lleva a sus diputados a no sostener. El resto es un verso para defender una posición antiobrera.

En Rosario, de paso, el PTS se borró y votó en contra en todos los ámbitos de frente único en los que participa, de una movilización por justicia por compañeras asesinadas del Polo Obrero por la violencia narco, con el argumento absurdo de que la movilización denunciaba las zonas liberadas.

Los argumentos políticos pueden ir y venir pero jugar en contra de acompañar la lucha por Justicia cuando una organización del FIT-U tiene compañeras asesinadas en los barrios por la violencia narco es cruzar un límite. Y en lugar de victimizarse por las acusaciones por esta conducta deberían responder fijando posición respecto a la necesidad de no acompañar a quienes reclaman por Justicia por los crímenes del aparato narco paraestatal contra compañeras que se organizan en los barrios.

Electoralismo proscriptivo

Estamos frente a un salto en las posiciones reaccionarias del PTS respecto de la lucha piquetera. Este salto se expresó también en una posición muy grave en la provincia de Jujuy, donde se impidió presentar lista a los compañeros y compañeras del Partido Obrero en Monterrico y Abra Pampa. El PTS, sin ningún hecho que permitiera cuestionar los candidatos del PO en dichas localidades, impugnó su presentación argumentando que no le parecían sólidas por provenir los candidatos del movimiento piquetero. En una tercera localidad, Piquete, logramos que se presentara después de un debate que terminó resolviéndose a las 23 horas del día de la presentación. En La Quiaca, el PTS impuso candidatos desconocidos por sobre los compañeros del Polo Obrero que todos los días movilizan masivamente y luchan en la localidad. Al PTS no le importan estos compañeros, que luchan y construyen. Les tiene desconfianza porque no son “socialistas” (¿socialistas son los que se ausentan en la madrugada para que salgan los proyectos del oficialismo?).

El electoralismo es mal consejero. Lleva a defender cosas indefendibles, como que el FIT-U tenga en Mendoza una candidata como Noelia Barbeito… que hace dos años que vive y trabaja en Neuquén. Estuvo ausente de todas las últimas luchas en la provincia. No construye en la lucha de clases, tampoco en Neuquén. No estuvo cuando los compañeros fueron presos. Se confunde el PTS cuando dice que es una crítica a ella, y más aún cuando dice que es por ser mujer. No tiene nada que ver. La crítica es al PTS que la puso de vicegobernadora. Esos son los métodos de Zamora, no del Frente de Izquierda. Son las deformaciones extremas en las que se cae cuando una organización se rige solamente por encuestas y focus groups, y sustituye la política para ganarse un lugar militante entre las masas, construyendo y desarrollando una influencia en la lucha de clases, por el cálculo electoral.

Hay que debatir y defender el Frente de Izquierda

A nuestros señalamientos de la adaptación del PTS al kirchnerismo y las presiones de este se nos contesta que “el Partido Obrero debería poder explicar por qué sigue sosteniendo una coalición política con un partido que, según afirman sus dirigentes en la prensa burguesa, habría roto los principios de independencia política, una importante contradicción, o tal vez una deliberada línea rupturista con nuestro Frente de Izquierda”. El problema es exactamente al revés. El Frente de Izquierda nació en 2011 con el propósito de ganar a los trabajadores en una delimitación fundamentalmente con el kirchnerismo, es parte de la lucha estratégica para superar al peronismo. Nuestras críticas responden a la necesidad de defender los que nos propusimos cuando fundamos el FIT hace 12 años, la posición que ustedes sostienen van en contra de esos principios.

A la luz de todo lo expuesto, está claro que tenemos una crisis en el FIT-U. Fue a raíz de esta crisis de posiciones políticas que resolvimos impulsar candidaturas propias en febrero y proponer un congreso del Frente de Izquierda Unidad. Nuestra oposición a una “izquierda light” responde a esas divergencias que nos colocan no solo como una variante izquierdista del kirchnerismo, sino que además revelan un conservadurismo que coloca a la izquierda peleando por ganar un par de diputados más como si fuera parte de la “casta” cuyo repudio Milei explota.

Tenemos claro que las Paso son el peor terreno para dirimir estas diferencias, puesto que se caracterizan por reemplazar el debate en la vanguardia por un voto indiferenciado del electorado, permeable a todas las presiones de los partidos patronales. Pero la defensa el FIT-U como polo de independencia de clase requiere desarrollar este debate a fondo.

La izquierda se enfrenta a grandes desafíos. Hay que recordar que históricamente la emergencia de fenómenos fascistizantes fue el escenario de procesos de adaptación de la izquierda a los planteos de frente popular, cuando es más necesario que nunca levantar una posición independiente y de impugnación general del régimen para evitar dejarle a la derecha la bandera de una falsa crítica “antisistema”. El electoralismo por un lado y la adaptación al nacionalismo por el otro son formas en las cuales el régimen político de la burguesía presiona sobre las organizaciones socialistas para presionar para integrarlas al régimen capitalista.

Defendamos el Frente de Izquierda como polo de independencia política, como frente combativo y de clase, presente en todas las luchas obreras y populares, por un gobierno de los trabajadores.

Comité Ejecutivo del Partido Obrero 2/5/23.