Riachuelo: contaminación, especulación y precarización

En los primeros días del mes de diciembre se dio a conocer un nuevo listado de empresas contaminantes, realizado por la Agencia Cuenca Matanza Riachuelo, como parte de cierre de año. Según Acumar la cantidad de contaminantes se redujo en un 13%, comparado al 2021, pasando de 795 a 685.

A la vez, aún se encuentran dentro de estos listados firmas multinacionales como Shell-Raizen, Klaukol, Laboratorios Bio Sidus, Bagó, Roemmers, Granja Tres Arroyos, Petrolera Cono Sur, Covelia, Swift, Axion Energy, Molinos Río de la Plata, Mercedes Benz, Clorox, YPF y 14 curtiembres.

Directivos de la agencia informan que dicho listado se realiza a partir de inspecciones. El mejor ejemplo de cómo se realizan estas inspecciones es lo que ocurre en la planta de Tri-Eco, empresa a cargo de tratar los residuos hospitalarios y peligrosos que forma parte del listado de las casi 800 contaminadoras, investigada por denuncias de corrupción, donde se encuentra involucrado el gobierno nacional.

La idea de las inspecciones es que sean sorpresivas, aunque no es la modalidad de Acumar. “Les avisan con varios días de anticipación, ese día no prenden los hornos, y si lo hacen queman papeles. Pero ni bien se van los de Acumar los olores nauseabundos vuelven”, relata María, vecina contra la contaminación.

Se suma que el sistema de registro de descargas es administrado por las propias contaminantes. Firmando una declaración jurada tienen ingreso al sistema web. Las firmas que desde hace largos años vienen transformando al Riachuelo en uno de los diez cursos acuíferos más sucios del mundo cargan a su beneplácito cuantos litros de basura tiran.

Entre los contaminantes más peligrosos se encuentran los metales pesados. Estudios del agua, efectuados por la Universidad de La Plata, dan como resultado “Peligroso” y “Muy Peligroso”, con altos niveles de Mercurio, Plomo, Zinc y Cromo, de hasta cincuenta veces más de lo permitido. A esto se le agregan basurales a cielo abierto y la ausencia de cloacas, que provocan más de 200 mil metros cúbicos de aguas fecales.

En las orillas de la cuenca viven más de cinco millones de personas. Villa Inflamable (Avellaneda) es la zona más crítica. Más de 1.800 familias conviven (si se puede llamar eso vida) frente al Polo Petroquímico. Hacinados, sin redes cloacales, de agua potable, ni pluviales. Respirando, pisando, tocando, comienzo, bebiendo y durmiendo. Conviviendo con la contaminación en agua, tierra y aire.

Estudios médicos internacionales sobre habitantes de Inflamable dieron como resultado pibas y pibes con cinco veces más plomo en sangre que lo aceptable. Este metal enferma a quien lo padece. Retrasa su crecimiento, afecta a la piel, los órganos como el cerebro, pulmones, hígado y corazón, y produce consecuencias dolorosas, hasta la muerte.

La propia Acumar informa en su página web que “aproximadamente el 60% de las 20.000 personas que residen cerca de la cuenca viven en un territorio que ha sido considerado inadecuado para la subsistencia humana, lo que lleva a niveles más altos de enfermedades diarreicas, patológicas respiratorias y cáncer”.

Recordemos que la Agencia Cuenca Matanza Riachuelo fue creada en 2008, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentencie inhabitable la zona de Villa Inflamable, e inste al gobierno nacional (por aquel entonces presidido por Cristina Fernández), provincial (Daniel Scioli-PJ) y municipales al saneamiento de la curso acuífero, y la reubicación de sus habitantes. Con relación a la limpieza, los anteriores datos demuestran que no lo han realizado, no alcanza con quitar los barcos hundidos o lavarle la cara a un par de cuadras. Referente a la reubicación, a más de 14 años, tan solo el 30% fueron mudados.

Como solución a la ausencia de agua limpia, el Estado y Aysa ofrecen un bidón diario de 5 litros por familia. Con esa cantidad les tiene que alcanzar para beber, lavar y cocinar. Mientras la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Naciones Unidas declaran, de forma constante, al agua como derecho universal, a escasos kilómetros de Casa Rosada miles y miles de personas no cuentan con los mínimos dos litros para no deshidratarse.

“Cada vez hace más calor, el agua para nosotros es fundamental. Somos una familia de siete. Nos dan un botellón de 5 litros. Además, el camión tanque está del otro lado. Tenemos que caminar como diez cuadras al rayo del sol. En la despensa el bidón de agua no baja de los $500. Vivimos del Potenciar y alguna changa que paga mi hijo. No me imagino viviendo así al intendente o al presidente Fernández”, nos cuenta Verónica, vecina de Inflamable. En las puertas de su casa, en serio riesgo de derrumbe. Consultada por esta amenaza, nos responde que “ya hicimos el reclamo en la muni, vinieron una vez, hace poco más de un mes, me dijeron que lo iban a arreglar, pero bueno, acá me vez, esperando además mira, somos siete en un pañuelito”.

La puesta en público de las nuevas listas de contaminantes, realizada por inspectores precarizados bajo modalidades de trabajo precarias (cooperativistas, monotributistas, programas sociales, en la informalidad), tiene un fin financiero. Desde Acumar buscan aprobar la navegabilidad del Riachuelo: un gran negocio que involucraría a los municipios de Quilmes (PJ), Avellaneda (PJ), Tigre (PJ) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cambiemos). donde los pasajeros en ferris y barquitos tengan paradas donde los esperen comercios gastronómicos, boliches, cines, etc.

Pasaron peronistas, macristas, radicales, gobernaron y gobiernan para los grandes pulpos capitalistas especuladores financieros, inmobiliarios, turísticos y financieros. La salida a la crisis estructural y ambiental está en manos de la clase obrera.

El gobierno municipal de Avellaneda vota un aumento presupuestario para 2023 en obras públicas, pero no anticipa cuales y donde serán. A cambio proponemos el diseño y puesta en acción de planes de obras públicas en las barriadas y villas, bajo control de sus habitantes y trabajadorxs.

Basta de la farsa de Acumar. Conformación de comités de seguridad e higiene bajo control obrero. Plan de saneamiento de la cuenca por parte de les vecines y laburantes. Inmediata reubicación de todas las familias de Villa Inflamable. Fuera los políticos capitalistas. Que se vayan todos los especuladores.