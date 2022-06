Río Ceballos: crece el rechazo a la planta de trasferencia de basura 

El día lunes una veintena de vecinos se hicieron presente en las afueras del hotel Howard Johnson, donde el vicegobernador Manuel Calvo -quien se encuentra al frente del ejecutivo provincial- encabezó un acto donde hizo entrega formal al intendente Eduardo Baldassi de 43 millones de pesos correspondientes a los fondos para la construcción de la primera etapa del Centro Regional de Transferencia de Residuos.

Recordemos que desde hace meses los vecinos de la localidad de Río Ceballos vienen denunciando que el gobierno de Baldassi avanza con un proyecto de planta de transferencia ubicada en el radio urbano de la ciudad que recibiría diariamente 80 toneladas de residuos provenientes de 9 localidades vecinas sin cumplir con lo que establecen las leyes.

Los vecinos repudiaron la entrega de fondos para este proyecto desde la calle, ya que no se los dejó ingresar al lugar, gendarmería mediante. El reclamo apuntó a que esta planta carece de estudios de impacto ambiental, que no respeta los ámbitos de participación y decisión que establecen las leyes, que viola la carta orgánica municipal, y no fue publicado el texto del proyecto, para que los vecinos puedan leerlo.

Pero la cosa no termina ahí; el martes los vecinos realizaron una intervención y concentración frente al concejo y el municipio para alertar públicamente sobre este atropello, y fundamentalmente sobre sus consecuencias sobre las condiciones de salud y ambientales; se recorrió el centro de la ciudad recibiendo la solidaridad de los vecinos que pasaban.

En paralelo, dentro del Concejo Deliberante una delegación de los vecinos tomaba la palabra para denunciar al proyecto como contaminante y enumerar las violaciones a leyes nacionales provinciales y municipales, a saber: Ley General del Ambiente 25675, art. 11 que obliga a realizar la evaluación de impacto ambiental; Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba 10208, que establece “Proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”; Acuerdo de Escazú, Carta orgánica de esta Ciudad art 30 y art. 32 que establece con claridad la prohibición de ingresar en el radio municipal residuos tóxicos y/o contaminantes provenientes de otras jurisdicciones.

Como en otras ocasiones los concejales no dieron respuesta a las demandas, solo se comprometieron a poner en funcionamiento una Comisión a la que invitaron a sumarse a quienes reclamaban. La primera reunión tiene fecha para el próximo lunes.

Esta semana las actividades continúan: está prevista la entrega de notas de repudio a los intendentes de los 8 municipios que enviarían la basura de sus ciudades a esta planta.

El apoyo a esta lucha va creciendo día a día y esto se nota en las manifestaciones de apoyo y simpatía de toda la población y que a la comisión se sumaron vecinos de la mayoría de los barrios de la ciudad.

Seguimos movilizados y organizados por:

1-Acceder a la información sobre el proyecto.

2-Participar en las decisiones que se tomen respecto al destino de nuestra comunidad.

3-El cumplimiento de toda la normativa vigente ya que toda obra que se realice sin “licencia ambiental” es ilegal.

No queremos la basura de otras ciudades en Río Ceballos. Basta de zonas de sacrificio.