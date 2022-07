Río Negro: nuevo femicidio en Catriel

Este jueves 30 de junio, apareció Patricia Rodríguez Rendón asesinada por su expareja, Fernando Cronenbold,a golpes en la cabeza; le provocó una hemorragia cerebral, lo que acabó con su vida. Después, le cortó un dedo para poder desbloquear su celular, e incluso estuvo utilizando el dedo de la mujer durante varias horas,, respondió mensajes haciéndose pasar por Patricia, lo que resultó extraño para sus amigas: ella solía mandar mensajes de voz porque tenía las uñas largas.

El martes 28 de junio, Patricia tenía reservado un vuelo con una amiga a Buenos Aires para tramitar el pasaporte y poder viajar a Italia. Pero en horas del mediodía, la mujer fue denunciada como desaparecida en la sede policial de Catriel. Decenas de personas, la mayoría mujeres, se concentraron esa noche frente a la comisaría local pidiendo la aparición de la joven Patricia Rodríguez, la familia convocó a una importante marcha exigiendo que se muevan para encontrar a Patricia, bajo la consigna “Aparición inmediata de Patricia”. La marcha culminó en la comisaría 9a, donde se radicó la denuncia y luego de un cruce verbal se resolvió realizar un piquete y cortes de calles. Cuando apareció el fiscal Herrera de la jurisdicción Cipolletti la bronca creció: “Tanto van a tardar en encontrarla”, se escuchó decir a varias personas que marcharon en apoyo.

El día miércoles, fue detenida la expareja por un cúmulo de evidencias que lo incriminaban. Era la última persona que había estado con Patricia antes de desaparecer. La Policía demoró a Cronenbold mientras conducía el Renault Megane de Patricia. Al requisar el vehículo, en su interior encontró prendas de vestir presumiblemente manchadas con sangre. Mientras estuvo detenido, se quebró ante el fiscal jefe Gustavo Herrera, y marcó el lugar exacto donde estaba el cuerpo de Patricia.

Patricia y Fernando son padres de una niña de 8 años. El hombre tenía varias denuncias por violencia de género. Patricia, al igual que miles de mujeres de nuestro país, era víctima de violencia de género por parte de sus expareja. Todas ellas tienen un historial de denuncias y restricciones que no son suficientes. Esto pone de manifiesto no solo el desamparo en el que se encuentran las víctimas tras realizar la denuncia, sino también las medidas que se implementan, que no tienen por finalidad la salida de la situación de violencia, sino todo lo contrario: depositan la responsabilidad en la propia víctima, no hay un seguimiento ni dispositivos para abordar a los violentos, se desnuda la revictimización y violencia por parte del poder judicial contra las víctimas.

El Estado no tomó en serio su denuncia, y mucho menos la de su amiga, la policía abandonó su búsqueda y tuvo que moverse debido a la exigencia de las mujeres que reclamaban su aparición en una ciudad que no supera los 40 mil habitantes. Es un Estado que no asiste de manera integral a las víctimas, que no hace ningún seguimiento de sus denuncias, que no destina presupuesto, y que nos vulnera y violenta cada día.

Está claro que ni el gobierno provincial, ni municipales, ni el tan publicitado Ministerio de la Mujer dan respuesta a este problema de la violencia y los femicidios, por lo que es indispensable poner en marcha un plan integral de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, mediante la creación de un Consejo Autónomo, con presupuesto propio, electo por mujeres y con cargos revocables.

Al mismo tiempo que se hace más que necesario terminar con la dispersión de las causas en fueros diferentes y multiplicidad de juzgados para crear un fuero único en materia de violencia de género, sumado a la elección de jueces y fiscales con mandatos revocables.

Tenemos que salir a las calles por la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres; por la construcción de centros integrales para asistir a las víctimas de violencia de género, brindando asistencia psicológica, legal y económica, con profesionales en planta permanente; y equipos interdisciplinarios para monitorear al agresor; y por un subsidio para las víctimas, que supere la canasta básica familiar, hasta que la persona violentada pueda alcanzar su autonomía económica. Acompañamos el dolor de su familia y amigos, desde el plenario de trabajadoras, nos ponemos a di9sposicion para exigir Justicia por Patricia, al mismo tiempo que denunciamos la responsabilidad del Estado.

Basta de femicidios.