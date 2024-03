Río Negro: Weretilneck propone un pacto provincial antiobrero

Lo primero que hizo el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro fue defender a toda la dirigencia provincial presente, llamando “el ámbito más democrático” de la sociedad al recinto legislativo, y no “un nido de ratas”, como dice el presidente, que sin embargo negocia en él con su bloque de legisladores. El oficialismo se encuentra ante el desafío de sellar acuerdos al no tener la mayoría, algo que no le pasaba a gobiernos anteriores.

“Nido de ratas” y muertes obreras

Más de una docena del total de legisladores hoy en funciones en la legislatura de Río Negro se encuentran investigados por malversar fondos públicos con el Plan Federal de Viviendas Techo Digno bajo el gobierno de Cristina Kirchner, mientras eran intendentes. Se entiende entonces tamaña defensa. Desde las primeras filas miraban el discurso intendentes, las fuerzas represivas del Estado, el secretario de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y el provincial, Rodrigo Vicente.

El gobernador se encargó de dejar claro que aunque se pelea con el presidente apoyando a Agustín Torres -su par de Chubut por la quita de un puñado de regalías y subsidios- también dejó claro que esa pelea entre ajustadores se verá reflejada con tarifazos, despidos y disminución de servicios básicos como el transporte y salud.

Respecto del conflicto del transporte que sacude a Río Negro y Neuquén por estas horas -lock out mediante- que deja a cerca de un millón de personas sin conexión entre localidades, solo se limitó a decir que“en realidad el conflicto más serio se da con la jurisdicción nacional, no con la jurisdicción local. Así que hoy nosotros no estamos haciendo nada”. Nada dijo de las muertes obreras en las chacras y los empaques como Kepple, año tras año, algo que sí hacemos nosotros como dirigentes obreros del Partido Obrero.

Tampoco dijo nada de los despidos en los municipios, que ejecutan intendentes propios pero también los peronistas y radicales/pro, de los despidos en el hospital de Cipolletti o de la lucha de los merenderos y comedores populares por alimentos para no cerrar sus puertas cuando en el país hay un 60% de pobreza.

Afirmó que la provincia no provoca ni tiene déficit fiscal, ni se encuentra endeudada, toda una falacia. La provincia ha estado pagando intereses de deuda del Plan Castello por más de 61 millones de dólares sin achicar un solo millón de la deuda original.

Por último, Weretilneck señaló que entregará el ambiente a las mineras multinacionales y que acompaña una reforma laboral, puntos en el que está de acuerdo toda la legislatura, y que exigen el FMI y las patronales.

Es decir que Weretilneck, que ya aplica un programa de ajuste y ataque contra la clase trabajadora desde el mismo 10 de diciembre, continuará por ese camino, e invita a todos a seguirlo.

Pactos antiobreros

El pacto antiobrero que busca sellar en mayo el presidente Javier Milei con los gobernadores tiene su correlato en Río Negro. Weretilneck luego de defender a todos los presentes los convocó a sellar un acuerdo provincial para tirar todos para el mismo lado, y no para defender a los trabajadores, sino para seguir aplicando el ajuste de Milei.

Esto lo refleja la tanda de despedidos en Villa Regina, acordados entre Juntos Somos Río Negro y el peronista Albrieu; o los del municipio y hospital de Cipolletti; las muertes obreras en las chacras de Chichinales y los empaques como Kepple. También lo demuestra que en todos los municipios hayan sacado o fusionado secretarías como señal de compromiso con el gobierno provincial y nacional.

El discurso del gobernador también fue un pase de factura entre lo que debe garantizar el gobierno nacional y lo que debe garantizar el provincial. En ese sentido, Weretilneck afirmó que acá se garantizan más cosas, y aunque mencionó la salud y la educación, no contó en qué condiciones las tiene. La reciente noticia de que el congreso de Unter rechazó por unanimidad la propuesta de un bono en vez de discutir paritarias es muestra de ello.

Aunque en la sesión donde Weretilneck llamó a este pacto estaban el secretario general de ATE Río Negro, el de la CGT Atlántica y el de la Uocra, dicho pacto es sin los trabajadores. Un pacto de gobernabilidad de la burocracia, en vez de estar organizando la lucha de los municipales despedidos en Regina, Cipolletti, en la obra pública, por los salarios.

Weretilneck aún no ha dicho nada sobre la convocatoria del presidente Milei a un Pacto de Mayo en Córdoba, pero se presume que su “pacto provincial” sea una definición avalando ese camino rumbo a la cumbre de gobernadores con el ministro del Interior Guillermo Franco este viernes. Su par de Chubut, por ejemplo, ya dió su visto bueno a la convocatoria que ya suma el apoyo de más de quince gobernaciones.

Las luchas, la izquierda y la clase trabajadora

La provincia se vio sacudida por las movilizaciones del 20 y 27 de diciembre pasado, que tuvo su punto culmine con el paro del 24 de enero. Esas jornadas contra el programa de Milei también fueron ilustrativas de quienes estan luchando en verdad. Ni el gobernador, que pacta de espalda a las luchas con funcionarios provinciales y nacionales, ni muchos que aparecieron para la foto están organizando la resistencia a las medidas antiobreras y antipopulares, sino que más bien las están avalando y/o aplicando.

Quienes sí están a la cabeza de la organización y las luchas son sectores sindicalizados combativos, asambleas barriales completas, el Frente de Lucha Piquetero, movimientos sociales, de la cultura, estudiantiles, de desocupados y la izquierda. No casualmente en un debate con trabajadores rurales de cómo impulsar la lucha en el sector uno de ellos comentó sobre el PO: “Ustedes hacen más que la CGT”.

Desde el Partido Obrero entendemos que ir tras las posturas de los gobernadores no es solo una línea de ajuste, sino de derrota y contención. La clase trabajadora y los sectores populares tienen que debatir una salida independiente, y allí estará la izquierda. Convocamos a debatir un plan de acción común entre todos los sectores obreros y populares en lucha de la provincia, para enfrentar como un solo puño todos los ataques.

Abajo el ajuste y el pacto anti obrero del gobierno provincial y nacional.