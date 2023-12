Rosario: más de 20 mil personas rechazaron el decretazo de Milei

El 21 de diciembre, desde las 17.30 hs, se concentraron en la Plaza 25 de Mayo diversas organizaciones sindicales como Amsafe Rosario, el Sindicato de Comercio, Municipales, Coad de docentes universitarios, Apur de los no docentes de la UNR (Universidad Nacional de Rosario), la agrupación de Inquilinos de Rosario, entre otros. También organizaciones sociales y partidos de izquierda, con una nutrida concurrencia del Polo Obrero y el Partido Obrero. Comenzaron a sumarse activistas, vecinos de diversos barrios y jóvenes. Se comenzó a copar las calles adyacentes a la plaza hasta que no cabía un alfiler.

La concentración comenzó a bajar en dirección hacia el Monumento a la Bandera. Se transformó en una enorme actividad de repudio al decretazo de Javier Milei que afecta a toda la clase trabajadora e impone condiciones leoninas destruyendo derechos laborales históricos.

En el Monumento a la Bandera, entre la enorme concurrencia que rodeaba a la izquierda y a los sindicatos de lucha, se oyó el reclamo hacia la CGT con los cánticos de “Paro, paro, paro, paro general” y “a donde está, que no se ve, esa famosa CGT”, mientras se esperaba el anuncio -que nunca llegó- de un paro nacional activo de las grandes centrales obreras. En esos momentos, se conocía por los medios de comunicación y las redes sociales, que la CGT no había decretado un paro, sino solamente una movilización dirigida al Poder Judicial y no al poder político.

Más que nunca, con las jornadas de movilizaciones y cacerolazos del 20 y 21 de diciembre, queda planteado profundizar las asambleas en los lugares de trabajo y en las barriadas, ganar las calles, e imponer un gran paro nacional y plan de lucha que derrote el decretazo, el protocolo antipiquetes y voltee el estado de excepción que pretende imponer Milei.