Salarios en caída e indemnizaciones por caer

Mientras el gobierno nacional prepara las condiciones para imponer una reforma laboral que, entre otras cosas, recorta casi a la mitad las indemnizaciones actuales por despido incausado, en los hechos avanza un ajuste contra los salarios, con la pauta oficial que promedió el 1,5% mensual ante una inflación superior, produciendo una disminución salarial promedio de 4,5 puntos porcentuales en 2025.

La gestión de Javier Milei apunta todos los cañones contra los trabajadores, haciendo valer su intento de controlar la inflación pisoteando los salarios, con una política de no homologación de convenios que superaran la pauta salarial oficial mensual que durante 2025 osciló e 1,5%, contra una inflación que se movió por andariveles superiores, cerrando el año con un 2,8% en diciembre y un elevado 31,5% anual.

Esto se refleja en los convenios colectivos a la baja, negociados por la burocracia sindical, con el caso paradigmático de Comercio –el gremio más grande del sector privado- que cerró el 2025 con una suma fija extraordinaria de $60.000, luego de seis meses de aumentos no acumulativos del orden del 1% mensual, en una política ruinosa para los trabajadores.

Pero también se expresa en la estadística oficial, con el Índice Salarial (IS) del Indec con una baja real del 0,2%, por segundo mes consecutivo, y una caída del salario promedio del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) del 0,9% mensual en noviembre, acumulando tres descensos consecutivos.

La fórmula del gobierno para “controlar la inflación” es liquidar el poder adquisitivo de los trabajadores, destruyendo el consumo y así reduciendo la demanda de bienes y servicios para forzar una baja de precios. El resultado es un cuadro económico y social alarmante para los trabajadores.

Atacan el salario y van por las indemnizaciones

Pero esto no es todo sino que el gobierno busca liquidar las indemnizaciones por despido incausado, con su reforma laboral antiobrera, siguiendo la ruta de las modificaciones introducidas con la Ley Bases, donde suprimió las indemnizaciones correspondientes al trabajador ante los casos de nula o deficiente registración laboral.

Un cálculo que ha circulado en los medios periodísticos durante la última semana establece que de aprobarse la reforma laboral las indemnizaciones por despido sin justa causa perderían un 44% de la suma correspondiente bajo el cálculo actual, abaratando así mucho más los despidos, incluso más allá del daño producido con el ajuste salarial.

Esto sería así debido que al tomar la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada durante el último año o tiempo de prestación de servicio se excluirían ítems como la incidencia del aguinaldo, las remuneraciones extraordinarias, horas extras, vacaciones pendientes, vales alimentarios o equipo e Internet, y otros que no tienen carácter remuneratorio. De esta forma, que la base de cálculo solo pasaría a ser “el mejor sueldo” desprovisto de demás sumas que componen el salario y que son utilizadas por las patronales para vulnerar derechos laborales.

Además, la “Modernización Laboral” de Milei establecería un máximo de 10 sueldos para el cálculo de la indemnización por antigüedad, abaratando el despido de quien hubiera trabajado 15 o 20 años en una misma empresa que, a la hora del despido, solo se le computarán 10 años trabajados. Junto con otras reformas como la posibilidad de pagar las indemnización en un plan de pagos de hasta 12 cuotas mensuales y el establecimiento de la modalidad oficial para el cálculo de os intereses y la actualización de las sentencias, utilizando la inflación el IPC más un 3% anual y desplazando el uso de tasas activas de los bancos que benefician al trabajador.

Se trata de un paquete de medidas antiobreros, que busca no solo liquidar los salarios, sino también abaratar los despidos, para que los capitalistas hagan y deshagan a su antojo. Tenemos que derrotar esta ofensiva preparando la respuesta obrera, con la organización independiente y un plan de lucha y la huelga general para terminar con la reforma laboral y las medidas patronales que atentan contra lso trabajadores.