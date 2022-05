Salta: gran charla debate con Gabriel Solano

El pasado lunes 23 de mayo el compañero Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, visitó la provincia de Salta con motivo de realizar una charla debate sobre la necesidad de luchar por una salida de los trabajadores a la crisis nacional y para debatir la caracterización del Partido Obrero sobre la situación política, que es parte del debate de nuestro XXVIII Congreso.

Desde muy temprano a la mañana hasta pasadas las 15 horas, el compañero realizó un extenso recorrido por los medios de comunicación junto a los dirigentes locales, Gabriela Cerrano, Claudio Del Plá y Pablo López.

Con un anfiteatro del Parque San Martín completamente colmado de compañeras y compañeros se realizó en horas de la tarde la charla debate. Antes de iniciar, se destacó la presencia de compañeras y compañeros del Polo Obrero de distintas zonas de la ciudad pero particularmente la de una delegación que compañeras y compañeros de Hipólito Yrigoyen que llegaron hasta Salta para concretar su incorporación al Polo.

Allí el compañero Solano expuso los principales problemas que están planteados para los trabajadores como consecuencia del brutal ajuste que viene de la mano del pacto con el FMI. Explicó con total claridad como la inflación no es simplemente un dato estadístico sino que implica un brutal ataque al salario y a los ingresos de las masas trabajadoras, una confiscación de esos ingresos a favor de los capitalistas.

También explicó que la situación de crisis que vive el país no es un problema solamente de la coyuntura sino la consecuencia de un fracaso histórico de todo el régimen político que ha gobernado la Argentina en las últimas décadas, y que incluye tanto a los partidos de la “grieta”, el kirchnerismo, Macri y ahora Alberto Fernández, y los Milei que reivindican al gobierno de Menem. Sobre esto último el compañero Solano explicó el peligro que implica su posible crecimiento electoral, pero también hizo un amplio desarrollo sobre el programa, contrario a los intereses populares, que enarbolan los liberfachos y dotó de argumentos a la concurrencia para refutarlo

En sintonía con su discurso del 1 de mayo pasado, Solano explicó la necesidad de construir un nuevo movimiento popular en la Argentina, que supere al peronismo y levante las banderas de la izquierda y el socialismo. Como explicó en los medios de prensa, el compañero dijo tajantemente que al país solo lo salvan los trabajadores, con un gobierno propio y explicó con total claridad nuestro programa.

Abierto el uso de la palabra, compañeras y compañeros intervinieron para comentar sobre la terrible situación que se vive en las barriadas y sobre la enorme precarización laboral y la explotación brutal que sufren los trabajadores en la provincia. Tomando en cuenta estas intervenciones, Solano llamó a combatir el ataque terrorista contra la clase obrera y particularmente contra los desocupados, a los que se trata de vagos y se los acusa de ser los responsables de la crisis, explicando que los vagos son los capitalistas que sin laburar se llevan el producto de la clase obrera argentina fuera del país, al cual han fundido. También explicó, para confirmar lo expuesto por una compañera enfermera, que en nuestro país una gran cantidad de trabajadores tienen una calificación superior a las tareas que realizan, desmintiendo que los que no consiguen trabajo es porque no estudiaron o no se capacitaron.

Por último, Solano hizo una invitación particular a los compañeros del Polo Obrero para que, tomando en cuenta lo que se describió en la charla sobre la situación en las barriadas, sean ellos los que pongan en pie una gran organización en los barrios por las obras que hacen falta, lo que sería un paso importante de cara a la construcción de ese nuevo movimiento popular que queremos construir y que será uno de los ejes de los debates del Congreso del Partido Obrero.