Salud en CABA: el Área Programática del Penna se organiza contra la fragmentación de la carrera y el ajuste de Macri y Quirós

El pasado 17 de marzo, el CeSAC 10 (centro de salud comunitaria) fue sede de una importante reunión de trabajadores del Área Programática del Hospital Penna que marca un camino de organización frente a la ofensiva del Gobierno de la Ciudad. Con la presencia de Vanina Biasi, legisladora por el PO-FITU, se congregaron enfermeras, trabajadoras sociales, representantes de la Asociación de Profesionales de Servicio Social, nutricionistas, médiques generalistas, pediatras y promotoras de salud, además de otros profesionales que sostienen cotidianamente el sistema público en los barrios más golpeados por la crisis. La reivindicación del primer nivel de atención por parte del gobierno no tiene su correlato en una mejora del sistema sino que lo que se evidencia es un plan de vaciamiento en sintonía con el ajuste nacional.

Uno de los ejes centrales de la asamblea fue la sobrecarga laboral que asfixia al conjunto del personal. Les trabajadores señalaron la imposición de turnos a través del sistema 147 y la pérdida del control de las agendas de usuaries y su seguimiento, al tiempo que se restringe el trabajo territorial y las reuniones interdisciplinarias fundamentales para el abordaje integral de la salud. La intención de atender usuaries cada 15 minutos tiene el fin de equiparar el sistema público con el privado, mostrando una forma productivista en la atención que abre las puertas a futuras privatizaciones. Esta política de regimentación no solo afecta las condiciones de trabajo, sino que destruye la calidad de la atención en una zona crítica en términos económicos y sociales. El Área Programática del Penna abarca barrios donde el avance de enfermedades como la tuberculosis está directamente ligado a las condiciones de hacinamiento y a la actividad textil en las villas, un sector que hoy sobrevive en la precariedad absoluta y la falta de trabajo por el plan económico en marcha.

Vanina Biasi informó a la asamblea el escenario de la Legislatura porteña. Promediando el mes de marzo, el oficialismo aún no ha conformado las comisiones de trabajo ni se conoce su composición definitiva. Esta parálisis refleja la profunda crisis del gobierno de Jorge Macri, que cuenta con apenas 12 legisladores propios de los 60 totales. En su afán por no ser absorbido por La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo se debate entre tejer alianzas con el peronismo o negociar con el radicalismo, el larretismo y LLA para avanzar en su agenda reaccionaria. En este cuadro de componendas a espaldas de la población, no se descarta que un proyecto de fragmentación de la carrera de salud ingrese de la mano del oficialismo o incluso a través del peronismo. Esto fue mencionado también por Vanina y reconocido por toda la asamblea. La incorporación de Claudia Negri a la Legislatura, por parte de la lista que encabezaba Leandro Santoro en las últimas elecciones, implicaba sumar a una figura de Carlos Rojo al recinto, quien desde la Asociación de Médicos Municipales mantiene vínculos con todos los bloques patronales e impulsa una carrera médica propia a expensas del resto de los profesionales de la salud.

También se mencionó que la lucha contra la fragmentación de la Ley 6035, y por la incorporación definitiva de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica a la carrera profesional, es indisociable de la pelea por el salario. El derrumbe del poder adquisitivo es el mecanismo que utiliza el gobierno para empujar el pluriempleo y el vaciamiento de los hospitales. En este sentido, la experiencia de lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes mediante el método de la asamblea y el plan de lucha lograron conquistar un aumento del 61% es un elemento a tener en cuenta. Ese es el espejo en el que debe mirarse la salud de la ciudad para quebrar la tregua de las burocracias sindicales y arrancarle al gobierno todas las reivindicaciones.

La reunión concluyó con el compromiso de masificar la campaña, preparar la próxima asamblea en el Hospital Penna, seguir difundiendo la pelea contra la fragmentación mediante las redes, afiches, juntadas de firmas y todos los medios a disposición e impulsar estas asambleas en las áreas programáticas de otros hospitales. La unidad de todos los sectores de salud es la única garantía para frenar la reforma de la carrera y garantizar un presupuesto de salud que responda a las necesidades de les trabajadores y usuaries.