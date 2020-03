Gravísimo: trabajadores del hospital Argerich en aislamiento por exposición al coronavirus

Son entre 15 y 30; la dirección del hospital no activó el protocolo y el Ministerio no provee los insumos básicos para los profesionales que se exponen al virus.

Este último fin de semana fue de público conocimiento el caso de coronavirus de un paciente de 64 años que falleció en el hospital Argerich. El resultado del análisis estuvo a posteriori de su muerte.

El paciente ingresó el miércoles por la guardia del hospital y fue atendido sin medida de protección alguna hasta el jueves a la madrugada, exponiendo al riesgo de contagio tanto a los trabajadores del hospital como al resto de los pacientes que transitaron por ese lugar.

Desde ese momento hasta hoy dentro del hospital no existió información formal de la situación para el personal. Al día de hoy no se sabe cuántas personas que trabajan en el hospital se encuentran en aislamiento efectivamente, aunque se suponen entre 15 y 30 siendo las que estuvieron en contacto directo con el paciente. Lo que expresa que no se aplicó ningún protocolo.

El Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad no emitió ningún tipo de información luego de esta situación de las medidas a tomar para quienes trabajan en el hospital. Es responsabilidad de ese Ministerio que el conjunto de Hospitales estén garantizando el protocolo de prevención del coronavirus que es un tema de interés mundial.

El mismo ministro de Salud, Fernán Quirós, hace semanas que viene diciendo que no puede atender ningún otro problema por estar siguiendo la situación del coronavirus y ni siquiera pudieron garantizar la aplicación de un protocolo, exponiendo a los trabajadores y la comunidad a un mayor riesgo.

El problema es aún mayor considerando que no existen los recursos suficientes para desarrollar medidas de prevención mínima. No hay barbijos, ni guantes para los trabajadores siendo esto un requisito mínimo para el cuidado.

La incertidumbre para quienes trabajan dentro del hospital es enorme. Este lunes a primera hora Sutecba convocó a una "asamblea" donde informó que se conformaría un comité de especialistas para elaborar un protocolo para informar los pasos a seguir frente a la crisis abierta.

Al día de la fecha no se ha relevado a los trabajadores que son parte de la población de riesgo y por tanto siguen yendo a trabajar.

La incertidumbre y desinformación para quienes trabajan dentro del sistema de salud solo abona al caos y la desidia. Los trabajadores reclaman un informe real de la situación y las medidas de protección básicas frente al virus.