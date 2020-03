Trescientas trabajadoras de Swiss Medical licenciadas sin goce de sueldo

La multinacional de la salud privada decidió licenciar compulsivamente a 300 trabajadoras que deben quedarse en su casa cuidando a sus hijos por la pandemia del coronavirus. Eso sí la empresa mediante el “Decreto (¡!!) 207/20” aclara que “taxativamente” (sic) se excluye la remuneración, para que quedé bien claro reitera que serán “ausencias justificadas pero no remuneradas”.

A su vez la patronal que no está dispuesta a poner un peso de su bolsillo exhorta a los trabajadores a ser conscientes de que son parte de un sector clave en la emergencia sanitaria por pertenecer al sector de salud. Los convoca a arreglar con sus familiares, amigos, redes de apoyo, etc. el cuidado de sus hijos e ir a trabajar, todo esto amparándose en la Declaración de la emergencia sanitaria por el Estado Nacional, que se ve no creen que los obligue a ella pero sí al personal de la empresa.

Un motivo más para proceder a la “Centralización de todo el sistema de salud argentino, público, de universidades nacionales, de obras sociales y privado, mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores mencionados, con el objeto de articular nacionalmente la política de combate a la pandemia, involucrando al Estado Nacional y los Estados provinciales y municipales”, como planteamos en el primero de los 20 puntos que presentamos ante el gobierno nacional.